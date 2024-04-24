НАТО не планирует размещать ядерное оружие в странах-союзниках, - Столтенберг

У НАТО нет планов по расширению числа стран-союзников с ядерным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Guardian, об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос, ведутся ли в Альянсе переговоры о расширении совместного использования ядерного оружия, Столтенберг сказал, что "этого не планируется".

Напомним, на днях президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат, что это нужно для укрепления безопасности восточного фланга.

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