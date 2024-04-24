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НАТО не планирует размещать ядерное оружие в странах-союзниках, - Столтенберг

зброя,ядерна

У НАТО нет планов по расширению числа стран-союзников с ядерным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Guardian, об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос, ведутся ли в Альянсе переговоры о расширении совместного использования ядерного оружия, Столтенберг сказал, что "этого не планируется".

Напомним, на днях президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат, что это нужно для укрепления безопасности восточного фланга.

Читайте также: Поддержка Украины "ядерной тройкой" западных государств создает риск прямой конфронтации с РФ, - Лавров

Автор: 

НАТО (9948) ядерное оружие (1326) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+4
Ще одна контора оон!
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24.04.2024 07:17
+2
Зря.
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24.04.2024 07:11
+1
Я думаю що вже всі зрозуміли на що, і на кого вони можуть розраховувати.....
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24.04.2024 07:21
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Зря.
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24.04.2024 07:11 Ответить
Ще одна контора оон!
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24.04.2024 07:17 Ответить
Навряд ли. они разместили и будут использовать, если чьо.
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24.04.2024 07:21 Ответить
ЗЫ... Вы думаете у нас нет... А с какого бодуна при Порошенко в Кр. Рогу произошел(пару раз) местечковый землетрус в 4 балла. Правильно, там есть заброшенные шахты , глубиной с километр. Кста, при главзебе тоже шо-та была( в этом плане). Молодцы израильтяне. Официально не имеют ядерку, но при угрозе их государственности, накроют всю Европу,такой радиус действия. Надо полагать, шо накроют и пол Африки , весь Иран, еще и до Канар достанут.
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24.04.2024 07:28 Ответить
Я думаю що вже всі зрозуміли на що, і на кого вони можуть розраховувати.....
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24.04.2024 07:21 Ответить
бульбафюрер поржал
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24.04.2024 07:22 Ответить
Знову нагадую-нетреба слова дуди і ідеі восприймати.Згадайте недавній його візіт в США.Чьому він поїхав до трампа(який ненавидить україну і робив все щоб не приняли допомогу),чьому не поїхав до діючього презідента.Незвертайте увагу на заголовки в виданнях де пишуть що він повлияв на трампа.
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24.04.2024 07:54 Ответить
Краще нам віддайте те, що колись видурили.
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24.04.2024 07:55 Ответить
Правильно. Показуйте і доказуйте диктатурам, що ви слабіші і боїтесь їх. (насправді ні)
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24.04.2024 07:55 Ответить
А зря. Два петуха в одном курятнике не уживутся. Гегемон может быть только один. Америка.
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24.04.2024 08:01 Ответить
Ага, пшекам тільки ЯЗ давати..вони себе вже показали..зараз перевізниками шантажують, а потім ЯЗ почнуть..ще ******* надайте ЯЗ, блн..
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24.04.2024 08:09 Ответить
 
 