НАТО не планує розміщувати ядерну зброю у країнах-союзниках, - Столтенберг

У НАТО немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Guardian, повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Відповідаючи на питання, чи ведуться в Альянсі переговори про розширення спільного використання ядерної зброї, Столтенберг сказав, що "цього не планується".

Нагадаємо, днями президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити ядерну зброю на своїй території, якщо союзники по НАТО вирішать, що це потрібно для зміцнення безпеки східного флангу.

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