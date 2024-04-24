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Новини
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НАТО не планує розміщувати ядерну зброю у країнах-союзниках, - Столтенберг

зброя,ядерна

У НАТО немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Guardian, повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Відповідаючи на питання, чи ведуться в Альянсі переговори про розширення спільного використання ядерної зброї, Столтенберг сказав, що "цього не планується".

Нагадаємо, днями президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити ядерну зброю на своїй території, якщо союзники по НАТО вирішать, що це потрібно для зміцнення безпеки східного флангу.

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Автор: 

НАТО (6408) ядерна зброя (1145) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+4
Ще одна контора оон!
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24.04.2024 07:17
+2
Зря.
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24.04.2024 07:11
+1
Я думаю що вже всі зрозуміли на що, і на кого вони можуть розраховувати.....
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24.04.2024 07:21
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Зря.
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24.04.2024 07:11 Відповісти
Ще одна контора оон!
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24.04.2024 07:17 Відповісти
Навряд ли. они разместили и будут использовать, если чьо.
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24.04.2024 07:21 Відповісти
ЗЫ... Вы думаете у нас нет... А с какого бодуна при Порошенко в Кр. Рогу произошел(пару раз) местечковый землетрус в 4 балла. Правильно, там есть заброшенные шахты , глубиной с километр. Кста, при главзебе тоже шо-та была( в этом плане). Молодцы израильтяне. Официально не имеют ядерку, но при угрозе их государственности, накроют всю Европу,такой радиус действия. Надо полагать, шо накроют и пол Африки , весь Иран, еще и до Канар достанут.
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24.04.2024 07:28 Відповісти
Я думаю що вже всі зрозуміли на що, і на кого вони можуть розраховувати.....
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24.04.2024 07:21 Відповісти
бульбафюрер поржал
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24.04.2024 07:22 Відповісти
Знову нагадую-нетреба слова дуди і ідеі восприймати.Згадайте недавній його візіт в США.Чьому він поїхав до трампа(який ненавидить україну і робив все щоб не приняли допомогу),чьому не поїхав до діючього презідента.Незвертайте увагу на заголовки в виданнях де пишуть що він повлияв на трампа.
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24.04.2024 07:54 Відповісти
Краще нам віддайте те, що колись видурили.
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24.04.2024 07:55 Відповісти
Правильно. Показуйте і доказуйте диктатурам, що ви слабіші і боїтесь їх. (насправді ні)
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24.04.2024 07:55 Відповісти
А зря. Два петуха в одном курятнике не уживутся. Гегемон может быть только один. Америка.
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24.04.2024 08:01 Відповісти
Ага, пшекам тільки ЯЗ давати..вони себе вже показали..зараз перевізниками шантажують, а потім ЯЗ почнуть..ще ******* надайте ЯЗ, блн..
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24.04.2024 08:09 Відповісти
 
 