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Новини
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Місце України по праву в НАТО, робитимемо все, щоб вона стала членом Альянсу, - Столтенберг

нато

Україна по праву заслужила стати членом НАТО, але всі 32 члени Альянсу мають погодитися на її вступ до НАТО.

Про це генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, що місце України по праву в НАТО і ми будемо робити все, щоб забезпечити аби Україна стала членом Альянсу. Для того, щоб це рішення було прийнято, нам необхідно щоб всі члени Альянсу з цим погодилися. Не більшість, а консенсус, щоб всі 32 члени погодилися", - наголосив Столтенберг.

Він також зазначив, що наразі не впевнений у досягненні такого результату на саміті НАТО в липні. Втім, як акцентував увагу Столтенберг, члени Альянсу можуть продемонструвати, що Україну наближають до членства і що "цей день настане якомога швидше".

Водночас генсек НАТО також нагадав про необхідність для України стати якомога більш оперативно сумісною, повністю відповідати всім стандартам НАТО. Він впевнений, що коли політичні умови будуть досягнуті - наша країна стане членом.

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"І те, що ми зараз робимо в плані військової підтримки, - це частина того, що забезпечує нагальні потреби України", - зазначив Столтенберг.

За його словами, наразі обговорюються можливості посилення військової підтримки України, а також забезпечення таких сил і засобів, які в майбутньому забезпечать ЗСУ їхнє місце в Альянсі.

"Отже, я думаю, що ми виконуємо і мусимо виконувати важливі рішення, прийняті у Вільнюсі: план дій щодо членства відмінили, перейшли від двоетапного до одноетапного процесу, домовилися про створення Ради Україна-НАТО, і ми маємо також велику програму для оперативної сумісності", - сказав генсек НАТО.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та НАТО досягли рівня відносин найбільшого за весь час незалежності України. Зокрема, Зеленський розраховує отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні. Також Цензор.НЕТ інформував, що Столтенберг прибув до Києва та обговорив із Зеленським фонд оборонної підтримки України на €100 мільярдів

Автор: 

членство в НАТО (1715) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+7
чергова лицемірна брехлива куйня .Ніхто не чекає Україну в НАТО а в першу чергу "торгові партнери з куйлом" відСША І НІМЕЧЧИНИ.
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29.04.2024 16:24
+5
Аби побалакати - німці і амери проти
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29.04.2024 16:23
+4
С Зе ніхто в НАТО не візьме
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29.04.2024 16:26
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Аби побалакати - німці і амери проти
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29.04.2024 16:23 Відповісти
ЧЕРВІНСЬКОМУ ВОЛЮ! ЗАЛУЖНОГО З КОМАНДОЮ ПОКЛАСТИ НА МІСЦЕ ДЕ ****** ВКРАВ!
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29.04.2024 16:23 Відповісти
Не вірю що неанонсовано прибув до цього зеленого мародерного гівна у Київ С олтенберг, аби тільки дати йому попіаритися
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29.04.2024 16:30 Відповісти
залужный неплохо чилит на пикаддили стрит,нах ему всрались те фронты сейчас,уверен он облегчение почувствовал когда свинтил отсюда.
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29.04.2024 16:37 Відповісти
чергова лицемірна брехлива куйня .Ніхто не чекає Україну в НАТО а в першу чергу "торгові партнери з куйлом" відСША І НІМЕЧЧИНИ.
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29.04.2024 16:24 Відповісти
С Зе ніхто в НАТО не візьме
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29.04.2024 16:26 Відповісти
Доки совок живе в нашій армії - пермогти більший совок нереально!(((
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29.04.2024 16:28 Відповісти
совок живе в людях, він же процвітає в ОПі.
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29.04.2024 16:41 Відповісти
Пустопорожня балаканина задовбала.
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29.04.2024 16:32 Відповісти
це, для того відмінять базові статті конституції?

Міністерство юстиції України підготувало оновлену інформацію про тимчасовий відступ від зобов'язань за Конвенцією про захист https://focus.ua/uk/ukraine/642282-gosdep-ssha-vnes-telemarafon-v-otchet-o-narusheniyah-prav-cheloveka-podrobnosti прав людини і основоположних свобод . Генеральний секретаріат уже отримав поданий документ від постійного представництва України при Раді Європи. З ним можна ознайомитися за https://rm.coe.int/1680af452a посиланням .
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29.04.2024 16:32 Відповісти
"Сказки для лохов", сборник.
Уже ровно 20 лет подряд.
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29.04.2024 16:38 Відповісти
Україна і українці - це легенда !

в будь якому альянсі хоч галактичному чи марсіанському було б за честь запросити такий народ в коаліцію ...
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29.04.2024 16:46 Відповісти
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29.04.2024 16:50 Відповісти
До дупи нам ваше НАТО ! Треба робити свою втомну бомбу. Ми будемо вмирати, а країни НАТО будуть з підарасами торгувати ? Усіх -- в стойло !!! (Припіздента тільки треба вибрати з яйцями !)
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29.04.2024 18:15 Відповісти
Та чтоб вы ни делали, ******* и его банда костьми лягут, только не дать возможность Украине войти в НАТО!
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29.04.2024 18:19 Відповісти
 
 