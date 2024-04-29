Місце України по праву в НАТО, робитимемо все, щоб вона стала членом Альянсу, - Столтенберг
Україна по праву заслужила стати членом НАТО, але всі 32 члени Альянсу мають погодитися на її вступ до НАТО.
Про це генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я вважаю, що місце України по праву в НАТО і ми будемо робити все, щоб забезпечити аби Україна стала членом Альянсу. Для того, щоб це рішення було прийнято, нам необхідно щоб всі члени Альянсу з цим погодилися. Не більшість, а консенсус, щоб всі 32 члени погодилися", - наголосив Столтенберг.
Він також зазначив, що наразі не впевнений у досягненні такого результату на саміті НАТО в липні. Втім, як акцентував увагу Столтенберг, члени Альянсу можуть продемонструвати, що Україну наближають до членства і що "цей день настане якомога швидше".
Водночас генсек НАТО також нагадав про необхідність для України стати якомога більш оперативно сумісною, повністю відповідати всім стандартам НАТО. Він впевнений, що коли політичні умови будуть досягнуті - наша країна стане членом.
"І те, що ми зараз робимо в плані військової підтримки, - це частина того, що забезпечує нагальні потреби України", - зазначив Столтенберг.
За його словами, наразі обговорюються можливості посилення військової підтримки України, а також забезпечення таких сил і засобів, які в майбутньому забезпечать ЗСУ їхнє місце в Альянсі.
"Отже, я думаю, що ми виконуємо і мусимо виконувати важливі рішення, прийняті у Вільнюсі: план дій щодо членства відмінили, перейшли від двоетапного до одноетапного процесу, домовилися про створення Ради Україна-НАТО, і ми маємо також велику програму для оперативної сумісності", - сказав генсек НАТО.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та НАТО досягли рівня відносин найбільшого за весь час незалежності України. Зокрема, Зеленський розраховує отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні. Також Цензор.НЕТ інформував, що Столтенберг прибув до Києва та обговорив із Зеленським фонд оборонної підтримки України на €100 мільярдів
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Уже ровно 20 лет подряд.
в будь якому альянсі хоч галактичному чи марсіанському було б за честь запросити такий народ в коаліцію ...