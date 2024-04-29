Україна буде в НАТО, без її участі неможливо уявити безпеку Європи, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та НАТО досягли рівня відносин найбільшого за весь час незалежності України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час спільного брифінгу із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли рівня відносин найбільшого за весь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих", - зауважив він.
Зеленський наголосив: очевидно, що Україна буде в НАТО, "бо вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України".
"Нашу державу, наших людей і наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації всього європейського та євроатлантичного простору. І тому саме у захисті нашої держави є відповідь на питання про надійну і довготривалу спільну безпеку", - додав глава держави.
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-suddya-oask-litvinova-************-na-zhurnalista/32922304.html
https://babel.ua/texts/106417-nacionalniy-aviaciyniy-universitet-mav-rozroblyati-droni-natomist-buduvav-zhk-i-vliz-u-borgi-zminiti-situaciyu-maye-nova-v-o-rektora-kseniya-semenova-tezi-z-velikogo-interv-yu
ТРИ З ПОРЛОВИНОЮ РОКИ ШУКАЛИ ЦЕ ДЄВОЧКУ у себе в СЛУГАХ ЗЕ !!!
Вибір простий, як клямка дверей.
Украина с Петром Алексеевичем или Валерием Федоровичем - без НАТО.
США и Германия - против.
При Трампе возможны варианты. При Байдене нас в НАТО не примут.
А чого Ви вирішили, що при Залужному - Президенті нас до НАТО не візьмуть?
От при цьому нинішньому пустоголовому прокацапському опудалі, що корчить з себе "президента" - Зеленському, точно не візьмуть.
При Байдене-Шольце. Не светит НАТО - 100%.
Два варианта вступления:
Сильный президент - ястреб в США.
Слабый президент - западник в России.
Нам наперед нагажено.
Сменить президента можно будет только после окончания войны.
Это будет военный. 100%. Он будет крепить обороны способность. С ограничением свобод и переводом на военные нужды.
Это фантастика, но в 22-Ом нужно было передать управление военным. Тогда по окончанию приходят гражданские с восстановлением и развитием. Это вкратце, тема многогранна.
Только учтите:
Я не навязываю свою точку зрения. "С моего дивана так видно"