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Новини НАТО
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Україна буде в НАТО, без її участі неможливо уявити безпеку Європи, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та НАТО досягли рівня відносин найбільшого за весь час незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час спільного брифінгу із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли рівня відносин найбільшого за весь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих", - зауважив він.

Зеленський наголосив: очевидно, що Україна буде в НАТО, "бо вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України".

"Нашу державу, наших людей і наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації всього європейського та євроатлантичного простору. І тому саме у захисті нашої держави є відповідь на питання про надійну і довготривалу спільну безпеку", - додав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23683) НАТО (6422) членство в НАТО (1714) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+13
Україна в НАТО - без Зеленського. Україна з Зеленським - без НАТО.
Вибір простий, як клямка дверей.
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29.04.2024 15:34
+6
В НАТО З ОЦИМ ПОРТНІВСЬКО-Ермаківським ЗЕкривосуддям????

Суддя ОАСК Літвінова поскаржилася генпрокурору на журналіста «Схем», який знайшов у неї громадянство РФ

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-suddya-oask-litvinova-************-na-zhurnalista/32922304.html
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29.04.2024 15:46
+4
Як же ж він вже осточортів своїм скрипучим белькотанням? 🤢💩
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29.04.2024 15:35
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Буде умовляти зелю прибрати дєрьмака?
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29.04.2024 15:34 Відповісти
В НАТО З ОЦИМ ПОРТНІВСЬКО-Ермаківським ЗЕкривосуддям????

Суддя ОАСК Літвінова поскаржилася генпрокурору на журналіста «Схем», який знайшов у неї громадянство РФ

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-suddya-oask-litvinova-************-na-zhurnalista/32922304.html
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29.04.2024 15:46 Відповісти
А Столтенберг прибув неанонсовано й для МАРОДЕРНІ?
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29.04.2024 15:48 Відповісти
Національний авіаційний університет мав розробляти дрони, натомість будував ЖК і вліз у борги. Змінити ситуацію має нова в. о. ректора Ксенія Семенова. Тези з великого і нервю
https://babel.ua/texts/106417-nacionalniy-aviaciyniy-universitet-mav-rozroblyati-droni-natomist-buduvav-zhk-i-vliz-u-borgi-zminiti-situaciyu-maye-nova-v-o-rektora-kseniya-semenova-tezi-z-velikogo-interv-yu
ТРИ З ПОРЛОВИНОЮ РОКИ ШУКАЛИ ЦЕ ДЄВОЧКУ у себе в СЛУГАХ ЗЕ !!!
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29.04.2024 15:56 Відповісти
ЧЕРВІНСЬКОМУ ВОЛЮ! ЗАЛУЖНОГО З КОМАНДОЮ ПОКЛАСТИ НА МІСЦЕ ДЕ ****** ВКРАВ!
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29.04.2024 16:26 Відповісти
І як це європейці до цих пір жили без України з її мудрим нарідом, певне зєрмаковському лохторату це умунєрастяжімо🤔🧐😁
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29.04.2024 15:57 Відповісти
Мечты, мечты где ваша сладость.
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29.04.2024 16:09 Відповісти
Україна в НАТО - без Зеленського. Україна з Зеленським - без НАТО.
Вибір простий, як клямка дверей.
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29.04.2024 15:34 Відповісти
На ваш выбор.
Украина с Петром Алексеевичем или Валерием Федоровичем - без НАТО.
США и Германия - против.
При Трампе возможны варианты. При Байдене нас в НАТО не примут.
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29.04.2024 16:41 Відповісти
Валерій Федорович - це, вочевидь, Залужний.
А чого Ви вирішили, що при Залужному - Президенті нас до НАТО не візьмуть?
От при цьому нинішньому пустоголовому прокацапському опудалі, що корчить з себе "президента" - Зеленському, точно не візьмуть.
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29.04.2024 17:14 Відповісти
Потому что Блинкину и Саливану нужно уникнення конфронтации с Россией. Европе, в первую очередь, нужно не распространение войны на "европейском пространстве". От нас мало чего зависит.
При Байдене-Шольце. Не светит НАТО - 100%.
Два варианта вступления:
Сильный президент - ястреб в США.
Слабый президент - западник в России.
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29.04.2024 20:03 Відповісти
Может быть и так. Но. Сейчас в Украине на месте президента сидит чучело, имитирующее президента. Временно дырку, так сказать, закрывает. Зовут его Зеленский, хотя он известен ещё как Голобородько. При этом чучеле Украину в НАТО точно никто не возьмёт. А рассуждать о том, что было бы если бы да кабы - конешно можно. Но это другой разговор. Сегодня надо в Украине чучело президента на настоящего Президента сменить.
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29.04.2024 20:12 Відповісти
Уже поздно.
Нам наперед нагажено.
Сменить президента можно будет только после окончания войны.
Это будет военный. 100%. Он будет крепить обороны способность. С ограничением свобод и переводом на военные нужды.
Это фантастика, но в 22-Ом нужно было передать управление военным. Тогда по окончанию приходят гражданские с восстановлением и развитием. Это вкратце, тема многогранна.
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29.04.2024 20:40 Відповісти
Сменить президента после окончании войны не получиться. Зеленский и его банда - агенты кремля. Они здают в ФСБ все операции ВСУ еще на стадии планирования. Если они остануться у власти - Украина вдребезги проиграет войну и потеряет независимость. Невозможно выиграть войну, если руководство страны является агентами врага.
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29.04.2024 21:29 Відповісти
После скорого (до конца года) завершения боевых действий Запад прикроет проект "Зеленский". В остальном с вами согласен.
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29.04.2024 21:41 Відповісти
Было бы интересно узнать, что означает "завершение боевых действий". Перемирие, "корейський вариант", заморозка, капитуляция? Других вариантов "перестать стрелять" пока не видно. Разве что путин удачно сдохнет - та и то не факт, что это прекратит войну. В ближайшее время остановить раскуртку "воронки войны" маловероятно. Будет только хуже. Рашисты включили четыре обрасти в состав РФ - по их законам мы "окупанты"... По расчетам западных специалистов, психологический рубеж, при котором рашисты сдуются и реально захотят мира - это не менее 2-х миллионов потерь в живой силе. Это ещё шесть лет войны при нынешней интенсивности. Так это западные специалисты. Есть подозрение, что рашисты будут готовы угробить в Украине и два, и три, и четыре миллиона мяса. Мы это не потянем.
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29.04.2024 22:06 Відповісти
После выборов в США (при любом исходе) заморозка по линии разграничения. Без предоставления гарантий от США. Вероятность 80%.
Только учтите:
Я не навязываю свою точку зрения. "С моего дивана так видно"
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29.04.2024 22:22 Відповісти
Такой "сценарий" существует. Похоже на "корейский вариант". Есть две проблемки. Корейский вариан прокатит только если в подконтрольную часть Украины зайдут войска НАТО. Если нет - рашисты вряд ли на него соглясятся - пока они передавливают Украину им "выгоднее" давить дальше.
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29.04.2024 22:57 Відповісти
Як же ж він вже осточортів своїм скрипучим белькотанням? 🤢💩
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29.04.2024 15:35 Відповісти
Армія готова до вступу в НАТО, а от зелень погана з "яйцями по 17" ні.
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29.04.2024 15:37 Відповісти
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29.04.2024 15:37 Відповісти
"Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли рівня відносин найбільшого за весь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих", - таку куйню зауважив , зрадник Україні,котрий докладає максимум зусиль,щоб Україна .на вимогу куйла.не була в НАТО
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29.04.2024 15:41 Відповісти
Будем, только без тебя, бастардо, и твоей банды.
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29.04.2024 15:53 Відповісти
ага, бо так вова сказал
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29.04.2024 15:57 Відповісти
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29.04.2024 16:04 Відповісти
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29.04.2024 16:20 Відповісти
Україна буде в НАТО, але тільки в тому випадку, коли ти і твоя мародерська антимайданна команда повернуться в цирк, а з травня 2024 року запрацює уряд національного спасіння України.
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29.04.2024 16:25 Відповісти
 
 