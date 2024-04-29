Україна буде в НАТО, без її участі неможливо уявити безпеку Європи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та НАТО досягли рівня відносин найбільшого за весь час незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час спільного брифінгу із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли рівня відносин найбільшого за весь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих", - зауважив він.

Зеленський наголосив: очевидно, що Україна буде в НАТО, "бо вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України".

"Нашу державу, наших людей і наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації всього європейського та євроатлантичного простору. І тому саме у захисті нашої держави є відповідь на питання про надійну і довготривалу спільну безпеку", - додав глава держави.

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