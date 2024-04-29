Украина будет в НАТО, без ее участия невозможно представить безопасность Европы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО достигли уровня отношений наибольшего за все время независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сегодня мы можем отметить, что Украина и Альянс достигли уровня отношений наибольшего за все время нашей независимости. Но не самого большого из возможных", - отметил он.

Зеленский подчеркнул: очевидно, что Украина будет в НАТО, "потому что уже невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины".

"Наше государство, наших людей и наш потенциал Россия стремится сделать своим плацдармом для дальнейшей дестабилизации всего европейского и евроатлантического пространства. И поэтому именно в защите нашего государства есть ответ на вопрос о надежной и долговременной общей безопасности", - добавил глава государства.

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