Украина будет в НАТО, без ее участия невозможно представить безопасность Европы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО достигли уровня отношений наибольшего за все время независимости Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Сегодня мы можем отметить, что Украина и Альянс достигли уровня отношений наибольшего за все время нашей независимости. Но не самого большого из возможных", - отметил он.
Зеленский подчеркнул: очевидно, что Украина будет в НАТО, "потому что уже невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины".
"Наше государство, наших людей и наш потенциал Россия стремится сделать своим плацдармом для дальнейшей дестабилизации всего европейского и евроатлантического пространства. И поэтому именно в защите нашего государства есть ответ на вопрос о надежной и долговременной общей безопасности", - добавил глава государства.
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ТРИ З ПОРЛОВИНОЮ РОКИ ШУКАЛИ ЦЕ ДЄВОЧКУ у себе в СЛУГАХ ЗЕ !!!
Вибір простий, як клямка дверей.
Украина с Петром Алексеевичем или Валерием Федоровичем - без НАТО.
США и Германия - против.
При Трампе возможны варианты. При Байдене нас в НАТО не примут.
А чого Ви вирішили, що при Залужному - Президенті нас до НАТО не візьмуть?
От при цьому нинішньому пустоголовому прокацапському опудалі, що корчить з себе "президента" - Зеленському, точно не візьмуть.
При Байдене-Шольце. Не светит НАТО - 100%.
Два варианта вступления:
Сильный президент - ястреб в США.
Слабый президент - западник в России.
Нам наперед нагажено.
Сменить президента можно будет только после окончания войны.
Это будет военный. 100%. Он будет крепить обороны способность. С ограничением свобод и переводом на военные нужды.
Это фантастика, но в 22-Ом нужно было передать управление военным. Тогда по окончанию приходят гражданские с восстановлением и развитием. Это вкратце, тема многогранна.
Только учтите:
Я не навязываю свою точку зрения. "С моего дивана так видно"