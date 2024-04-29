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Новости НАТО
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Украина будет в НАТО, без ее участия невозможно представить безопасность Европы, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО достигли уровня отношений наибольшего за все время независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сегодня мы можем отметить, что Украина и Альянс достигли уровня отношений наибольшего за все время нашей независимости. Но не самого большого из возможных", - отметил он.

Зеленский подчеркнул: очевидно, что Украина будет в НАТО, "потому что уже невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины".

"Наше государство, наших людей и наш потенциал Россия стремится сделать своим плацдармом для дальнейшей дестабилизации всего европейского и евроатлантического пространства. И поэтому именно в защите нашего государства есть ответ на вопрос о надежной и долговременной общей безопасности", - добавил глава государства.

Читайте: Столтенберг прибыл в Киев и обсудил с Зеленским фонд оборонной поддержки Украины на €100 миллиардов

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) НАТО (9961) членство в НАТО (1506) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+13
Україна в НАТО - без Зеленського. Україна з Зеленським - без НАТО.
Вибір простий, як клямка дверей.
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29.04.2024 15:34
+6
В НАТО З ОЦИМ ПОРТНІВСЬКО-Ермаківським ЗЕкривосуддям????

Суддя ОАСК Літвінова поскаржилася генпрокурору на журналіста «Схем», який знайшов у неї громадянство РФ

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-suddya-oask-litvinova-************-na-zhurnalista/32922304.html
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29.04.2024 15:46
+4
Як же ж він вже осточортів своїм скрипучим белькотанням? 🤢💩
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29.04.2024 15:35
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Буде умовляти зелю прибрати дєрьмака?
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29.04.2024 15:34 Ответить
В НАТО З ОЦИМ ПОРТНІВСЬКО-Ермаківським ЗЕкривосуддям????

Суддя ОАСК Літвінова поскаржилася генпрокурору на журналіста «Схем», який знайшов у неї громадянство РФ

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-suddya-oask-litvinova-************-na-zhurnalista/32922304.html
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29.04.2024 15:46 Ответить
А Столтенберг прибув неанонсовано й для МАРОДЕРНІ?
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29.04.2024 15:48 Ответить
Національний авіаційний університет мав розробляти дрони, натомість будував ЖК і вліз у борги. Змінити ситуацію має нова в. о. ректора Ксенія Семенова. Тези з великого і нервю
https://babel.ua/texts/106417-nacionalniy-aviaciyniy-universitet-mav-rozroblyati-droni-natomist-buduvav-zhk-i-vliz-u-borgi-zminiti-situaciyu-maye-nova-v-o-rektora-kseniya-semenova-tezi-z-velikogo-interv-yu
ТРИ З ПОРЛОВИНОЮ РОКИ ШУКАЛИ ЦЕ ДЄВОЧКУ у себе в СЛУГАХ ЗЕ !!!
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29.04.2024 15:56 Ответить
ЧЕРВІНСЬКОМУ ВОЛЮ! ЗАЛУЖНОГО З КОМАНДОЮ ПОКЛАСТИ НА МІСЦЕ ДЕ ****** ВКРАВ!
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29.04.2024 16:26 Ответить
І як це європейці до цих пір жили без України з її мудрим нарідом, певне зєрмаковському лохторату це умунєрастяжімо🤔🧐😁
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29.04.2024 15:57 Ответить
Мечты, мечты где ваша сладость.
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29.04.2024 16:09 Ответить
Україна в НАТО - без Зеленського. Україна з Зеленським - без НАТО.
Вибір простий, як клямка дверей.
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29.04.2024 15:34 Ответить
На ваш выбор.
Украина с Петром Алексеевичем или Валерием Федоровичем - без НАТО.
США и Германия - против.
При Трампе возможны варианты. При Байдене нас в НАТО не примут.
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29.04.2024 16:41 Ответить
Валерій Федорович - це, вочевидь, Залужний.
А чого Ви вирішили, що при Залужному - Президенті нас до НАТО не візьмуть?
От при цьому нинішньому пустоголовому прокацапському опудалі, що корчить з себе "президента" - Зеленському, точно не візьмуть.
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29.04.2024 17:14 Ответить
Потому что Блинкину и Саливану нужно уникнення конфронтации с Россией. Европе, в первую очередь, нужно не распространение войны на "европейском пространстве". От нас мало чего зависит.
При Байдене-Шольце. Не светит НАТО - 100%.
Два варианта вступления:
Сильный президент - ястреб в США.
Слабый президент - западник в России.
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29.04.2024 20:03 Ответить
Может быть и так. Но. Сейчас в Украине на месте президента сидит чучело, имитирующее президента. Временно дырку, так сказать, закрывает. Зовут его Зеленский, хотя он известен ещё как Голобородько. При этом чучеле Украину в НАТО точно никто не возьмёт. А рассуждать о том, что было бы если бы да кабы - конешно можно. Но это другой разговор. Сегодня надо в Украине чучело президента на настоящего Президента сменить.
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29.04.2024 20:12 Ответить
Уже поздно.
Нам наперед нагажено.
Сменить президента можно будет только после окончания войны.
Это будет военный. 100%. Он будет крепить обороны способность. С ограничением свобод и переводом на военные нужды.
Это фантастика, но в 22-Ом нужно было передать управление военным. Тогда по окончанию приходят гражданские с восстановлением и развитием. Это вкратце, тема многогранна.
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29.04.2024 20:40 Ответить
Сменить президента после окончании войны не получиться. Зеленский и его банда - агенты кремля. Они здают в ФСБ все операции ВСУ еще на стадии планирования. Если они остануться у власти - Украина вдребезги проиграет войну и потеряет независимость. Невозможно выиграть войну, если руководство страны является агентами врага.
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29.04.2024 21:29 Ответить
После скорого (до конца года) завершения боевых действий Запад прикроет проект "Зеленский". В остальном с вами согласен.
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29.04.2024 21:41 Ответить
Было бы интересно узнать, что означает "завершение боевых действий". Перемирие, "корейський вариант", заморозка, капитуляция? Других вариантов "перестать стрелять" пока не видно. Разве что путин удачно сдохнет - та и то не факт, что это прекратит войну. В ближайшее время остановить раскуртку "воронки войны" маловероятно. Будет только хуже. Рашисты включили четыре обрасти в состав РФ - по их законам мы "окупанты"... По расчетам западных специалистов, психологический рубеж, при котором рашисты сдуются и реально захотят мира - это не менее 2-х миллионов потерь в живой силе. Это ещё шесть лет войны при нынешней интенсивности. Так это западные специалисты. Есть подозрение, что рашисты будут готовы угробить в Украине и два, и три, и четыре миллиона мяса. Мы это не потянем.
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29.04.2024 22:06 Ответить
После выборов в США (при любом исходе) заморозка по линии разграничения. Без предоставления гарантий от США. Вероятность 80%.
Только учтите:
Я не навязываю свою точку зрения. "С моего дивана так видно"
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29.04.2024 22:22 Ответить
Такой "сценарий" существует. Похоже на "корейский вариант". Есть две проблемки. Корейский вариан прокатит только если в подконтрольную часть Украины зайдут войска НАТО. Если нет - рашисты вряд ли на него соглясятся - пока они передавливают Украину им "выгоднее" давить дальше.
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29.04.2024 22:57 Ответить
Як же ж він вже осточортів своїм скрипучим белькотанням? 🤢💩
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29.04.2024 15:35 Ответить
Армія готова до вступу в НАТО, а от зелень погана з "яйцями по 17" ні.
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29.04.2024 15:37 Ответить
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29.04.2024 15:37 Ответить
"Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли рівня відносин найбільшого за весь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих", - таку куйню зауважив , зрадник Україні,котрий докладає максимум зусиль,щоб Україна .на вимогу куйла.не була в НАТО
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29.04.2024 15:41 Ответить
Будем, только без тебя, бастардо, и твоей банды.
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29.04.2024 15:53 Ответить
ага, бо так вова сказал
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29.04.2024 15:57 Ответить
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29.04.2024 16:04 Ответить
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29.04.2024 16:20 Ответить
Україна буде в НАТО, але тільки в тому випадку, коли ти і твоя мародерська антимайданна команда повернуться в цирк, а з травня 2024 року запрацює уряд національного спасіння України.
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29.04.2024 16:25 Ответить
 
 