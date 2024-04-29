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Новости
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Наш приоритет – передача Patriot Украине, - Столтенберг

patriot

По состоянию на сегодня вопрос о передаче Украине батарей Patriot является приоритетным для НАТО.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в понедельник на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

"Наш приоритет - передача Patriot", - сказал он.

Столтенберг отметил, что также считает важным ремонт уже имеющихся у Украины систем ПВО. Еще одной проблемой он назвал поставки союзниками по НАТО ракет для систем ПВО Украины.

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Генсек НАТО подчеркнул, что Украине нужны не только Patriot, но и другие системы, например NASAMS. "Нужна эшелонированная система ПВО", - подытожил Столтенберг.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас ведется работа по возможной передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, впрочем конкретики пока нет.

Ранее Зеленский также отмечал, что Украине нужны минимум семь систем Patriot, которые есть у партнеров. В свою очередь, министр обороны США Ллойд Дж. Остин выразил уверенность, что Украине нужна интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, а не только Patriot.

Автор: 

Столтенберг Йенс (1619) Patriot (263)


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Топ комментарии
+3
херасе пріоритет, третій рік....
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29.04.2024 17:02
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херасе пріоритет, третій рік....
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29.04.2024 17:02 Ответить
Було 2000 тисячі, ви де ще взяли 4000?
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29.04.2024 17:12 Ответить
Які 2000. Було 32, дали все що було
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29.04.2024 20:14 Ответить
їх пріоритет за прикладом передачі F-16
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29.04.2024 17:03 Ответить
по ходу Столтенбергу непогано доплачує дерьмачок
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29.04.2024 17:04 Ответить
Ну так, українці це помітили. Може досить балаболити, а пора почати передавати?
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29.04.2024 17:07 Ответить
Талібам вже передали, щось ніхто не радий.
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29.04.2024 17:15 Ответить
Якось кндр все мовчки, без пріоритетів рашці передає!!
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29.04.2024 17:16 Ответить
Раша халяву не отримує, тому порівнювати халяву від США Україні, та втридорого кндр пуйлу зовсім не парітетно
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29.04.2024 17:18 Ответить
Наш приоритет, пиСдеть! И не наражаться на неприемности!
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29.04.2024 17:57 Ответить
Коли вже дії, а не бла, бла. В Харькові біда, в Одесі, на Сумщіне, та кругом летить все,а ми тільки дивимось у слід російському залізяч'ю.
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29.04.2024 18:47 Ответить
Гаряче було на військовому аеродромі Кущевська, а також на Ільському та Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї Росії. На аеродромі розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ. Наслідки прильотів на відео виглядають дуже надихаюче. Виведена з ладу дефіцитна техніка росіян, що очевидно знижує потенціал армії ворога. На НПЗ традиційно вдарили по ректифікаційних та атмосферних колонах.
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30.04.2024 07:36 Ответить
А що дешевше - ракети, якими б ми діставали до місця базування літаків, які бомбардують Україну, чи постійний скульож за петріотом (одним, про десять і не мріємо)?
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30.04.2024 10:42 Ответить
 
 