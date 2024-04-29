Наш приоритет – передача Patriot Украине, - Столтенберг

По состоянию на сегодня вопрос о передаче Украине батарей Patriot является приоритетным для НАТО.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в понедельник на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

"Наш приоритет - передача Patriot", - сказал он.

Столтенберг отметил, что также считает важным ремонт уже имеющихся у Украины систем ПВО. Еще одной проблемой он назвал поставки союзниками по НАТО ракет для систем ПВО Украины.

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Генсек НАТО подчеркнул, что Украине нужны не только Patriot, но и другие системы, например NASAMS. "Нужна эшелонированная система ПВО", - подытожил Столтенберг.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас ведется работа по возможной передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, впрочем конкретики пока нет.

Ранее Зеленский также отмечал, что Украине нужны минимум семь систем Patriot, которые есть у партнеров. В свою очередь, министр обороны США Ллойд Дж. Остин выразил уверенность, что Украине нужна интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, а не только Patriot.