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Новости Война
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Работаем над поставкой дополнительных систем Patriot Украине. Есть первые шаги, но нет мощной конкретики, - Зеленский

patriot

Сейчас ведется работа по возможной передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

По словам главы государства, Украина точно быстрее получит дополнительные ракеты к имеющимся в стране системам противовоздушной обороны Patriot, а по поставкам непосредственно новых систем Patriot, как подчеркнул он, сейчас продолжается соответствующая работа.

"Относительно дополнительных пакетов и количества ракет к "Петриотам": ожидаем позитив. Я думаю, мы будем получать эти поставки. И слава Богу, что после созыва нашего Совета (заседание Совета Украина-НАТО 19 апреля. - Ред.) мы получили ответы, что в процессе не будет пауз", - сказал Зеленский.

"Пока нет мощной конкретики (относительно получения Украиной дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. - Ред.), которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги", - сказал Зеленский.

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Он также уточнил, что обсуждал это со Столтенбергом.

"Сегодня мы обсуждали с генсеком, где мы видим (наличие Patriot. - Ред.). Мы, с нашей стороны, работаем и аналитически. Мы понимаем, в каких государствах что есть. Есть соответствующие диалоги. Мы работаем над дополнительными системами "Петриот"", - сказал Зеленский.

Он добавил, что как только дополнительные системы ПВО Patriot будут доставлены в Украину, то "мы с вами будем это чувствовать".

"Важно их чувствовать не на словах, а чувствовать в небе, в реальной защите неба", - резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский отмечал, что Украине нужны минимум семь систем Patriot, которые есть у партнеров. В свою очередь, министр обороны США Ллойд Дж. Остин отмечал, что Украине нужна интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, а не только Patriot.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Столтенберг Йенс (1619) Patriot (263)


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Топ комментарии
+20
А в чому у цього чучела "президента" є "потужна конкретика"? Скажіть, хто знає....
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29.04.2024 15:36
+17
потужний пустозвон
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29.04.2024 15:37
+16
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29.04.2024 15:36
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А в чому у цього чучела "президента" є "потужна конкретика"? Скажіть, хто знає....
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29.04.2024 15:36 Ответить
О, це так! Перелік шкоди, саботажу і відвертої зради такий великий - книжку можна писати. Але керує ними не янукович. Керує ними товариш майор з ФСБ. Або може навіть полковник.
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29.04.2024 15:58 Ответить
Вова і його холуї потужно, конкретно крадуть бабки на закупівлі газу, надіюся зелупа тримає ситуацію під особистим контролем.😊
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29.04.2024 15:56 Ответить
Багато честі. Зеленський, вочевидь, мало що тримає під контролем.
Під контролем тримають його.
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29.04.2024 16:00 Ответить
Потужна конкретика - це ПОТУЖНА, а хрипатий просто хоче почути "надпотужна потужна..."
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29.04.2024 19:12 Ответить
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29.04.2024 15:36 Ответить
потужний пустозвон
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29.04.2024 15:37 Ответить
треба заборонити потужному гундосику вживати слово потужний )))
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29.04.2024 15:38 Ответить
І не просто заборонити, а -потужно !
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29.04.2024 15:48 Ответить
потужно і назавжди, до кінця каденції
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29.04.2024 19:14 Ответить
На "особистий контроль" треба це питання взяти! Тоді все піде.
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29.04.2024 15:38 Ответить
...потужно конкретизував,нах...
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29.04.2024 15:39 Ответить
Зате немає проблем з потужними відосиками від "найвеличнішого".
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29.04.2024 15:40 Ответить
суфлер забрати і будуть проблеми - потужні проблеми....
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29.04.2024 19:15 Ответить
якщо потужно напружитись - вийде певний позитив...
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29.04.2024 15:45 Ответить
"Поки що немає потужної конкретики (стосовно отримання Україною додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot. - Ред.), яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки" .Але є КОНКРЕТНА ЗЕЛЕНА 3,14СТЬОЖ починаючи з 2019 року
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29.04.2024 15:46 Ответить




𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂

@oksanetta11

«Есть лі у вас план містер ікс ?» --- Це вам не шо лібо как! Тепер потужний перехід на конкретику.. Язиком πᎥεΔᎥτи, не мішки ворочати..Судячи з останній років, особливо в такі часи, то тепер вони πиεΔиτимуть гроші більш конкретними масштабами..
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29.04.2024 16:03 Ответить
Єсть лі у вас план, містєр Фікс... Десь це ми вже чули, нічого не нагадує, нє, хоча... голосочок не такий хрипливий і гидотненький 🤔🧐😁
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29.04.2024 16:46 Ответить
Як завжди: спочатку відмовляться, потім скажуть, що їм треба подумати. Потім подумають. Потім порадяться один з одним. Потім проведуть купу зустрічей. Потім почнуть давати інтерв'ю та робити анонімні вкиди у ЗМІ. Поітм хтось перший наважиться сказати, що дає. Потім всі інші починають говорити, що вони "в принципі, не проти". Потім вони створюють коаліцію і починають обговорювати як саме вони це будуть робити та скільки дадуть. Потім починають шукати під це все логістику та гроші. І десь через рік-півтора нарешті починають відправляти - ні, не все і одразу - частинами обіцяне. Причому з затримками та призупиненнями.

Приблизно так це все виглядає...
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29.04.2024 15:46 Ответить
Ключове слово Путужної.. Є п'єси настільки слабкі, що ніяк не можуть зійти зі сцени.
http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%D1%F2%E0%ED%B3%F1%**%E0%E2%20%AA%**%E8%20%CB%C5%D6 Станіслав Єжи ЛЕЦ
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29.04.2024 15:47 Ответить
Вава, іди вже ''потужно на****"!
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29.04.2024 15:47 Ответить
+ +
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29.04.2024 19:16 Ответить
Звільни дєрьмака , татарова, безуглу клоуняча ти гнида , і буде тобі конкретика! Поверни Залужного!!!
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29.04.2024 15:50 Ответить
А вот хрен.
Не он Безуглу выбирал, не ему и увольнять. Ей кыяне поверили, а жители столицы ошибиться не могли.
Херню только Донбасс выбрать мог.
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29.04.2024 16:31 Ответить
У вови все потужно, тужиться нє па дєтскі
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29.04.2024 15:53 Ответить
С нашим атаманом нє пріходіцца тужить...
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29.04.2024 16:00 Ответить
Ми потужньо працюємо над потужнім постачанням надпотужніх систем Patriot в не менш потужню Україну. Є певні потужні перші кроки, але ще немає потужної конкретики, - Богопотужній Зеленський.

Наче переробив як слід)).
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29.04.2024 15:59 Ответить
у него классный спичрайтер....но скажите что бы он перестал "потужно" на каждом углу лепить где надо и где ненадо_)
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29.04.2024 16:00 Ответить
Завдяки спічам від вави хрипливого, в українській мові з'явилось ще одне слово-паразит "потужно, -а, -ий, -і ". Хоч щось від вави залишиться, не виходить конкурувати з Далем, то хоч слово після себе залишить... потужне... як і запах😝😝😝😝😝😝😝😜🤪💩💩💩👉🖕🚢
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29.04.2024 16:54 Ответить
вова страждає на мовну діарею
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29.04.2024 16:01 Ответить
Шкода що в «Петріотах» не має клістронів, а так можна було повиймати і сховати на пару місяців.
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29.04.2024 16:07 Ответить
Цить, мовчи, не підказуй банді хрипливого, а то ці дибіли почнуть шукати, щоб там з ATACMS відкрутити, хоча може хай спробують, може якийсь самоліквідатор і спрацює, - проведе ротацію кадрів в ОПі😝😝😝😝😜🤪
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29.04.2024 16:58 Ответить
Працюємо, це коли минула влада працювала і домовилася з турками виробляти ППО ПРО малої, середньої і великої дальності, а ти все це похєрив, а гроші закатав в асфальт. Ще був один варіант - наша "Кільчень" і тут Володя і його антимайданна команда похоронили її, а сьогодні піаряться на американських системах ППО, ніби вони їх тут зробили самі.
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29.04.2024 16:23 Ответить
Потужний менеджмент Зе потужно послали нахер
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29.04.2024 16:24 Ответить
Це у твоїх щоденних гундосиках нема конкретики. Не те що потужної, а взагалі нульова.
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29.04.2024 16:25 Ответить
ни над чем вы не работаете- КЛЯНЧИТЕ ПО ВСЕМУ МИРУ, вон дали наему миллиарды для защиты тец- тот хорошо наработал, тец разбомбили за одну ночь
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29.04.2024 16:35 Ответить
Курва гнусавопика, ти краще розкажи про твій план з України зробити "рашку 2.0" та влаштувати тут диктатуру.
Українська влада подала до Ради Європи заяву про відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини, прикриваючись воєнним станом.

У тексті зазначено, що, відповідно до статті 3 Указу Президента, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні на період дії воєнного стану можуть бути тимчасово обмежені конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України.

А відповідно до статті 8 Закону "Про правовий режим воєнного стану", на території, де запроваджено воєнний стан, військове командування може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану.

У листі від 4 квітня 2024 року офіційний Київ повідомив Страсбург, що надалі на територію України не поширюватимуться зобов'язання українського уряду щодо дотримання наступних положень Конвенції:
стаття 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя);
стаття 10 (свобода слова);
стаття 11 (свобода зібрань та об'єднань);
стаття 2 протоколу 4 (право на вільне переміщення людей);
три статті з першого протоколу - №1 (захист приватної власності),
№2 (право на освіту), №3 (право на свободу виборів).
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29.04.2024 17:20 Ответить
значить союзники нічого толком давати не збираються. Столтенберг приїхав, влашутвав шоу для лохів, і под оплески "держитесь и харошего вам настроєнія" поїхав в ситу європу
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29.04.2024 22:55 Ответить
 
 