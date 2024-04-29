Работаем над поставкой дополнительных систем Patriot Украине. Есть первые шаги, но нет мощной конкретики, - Зеленский

Сейчас ведется работа по возможной передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

По словам главы государства, Украина точно быстрее получит дополнительные ракеты к имеющимся в стране системам противовоздушной обороны Patriot, а по поставкам непосредственно новых систем Patriot, как подчеркнул он, сейчас продолжается соответствующая работа.

"Относительно дополнительных пакетов и количества ракет к "Петриотам": ожидаем позитив. Я думаю, мы будем получать эти поставки. И слава Богу, что после созыва нашего Совета (заседание Совета Украина-НАТО 19 апреля. - Ред.) мы получили ответы, что в процессе не будет пауз", - сказал Зеленский.

"Пока нет мощной конкретики (относительно получения Украиной дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. - Ред.), которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги", - сказал Зеленский.

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Он также уточнил, что обсуждал это со Столтенбергом.

"Сегодня мы обсуждали с генсеком, где мы видим (наличие Patriot. - Ред.). Мы, с нашей стороны, работаем и аналитически. Мы понимаем, в каких государствах что есть. Есть соответствующие диалоги. Мы работаем над дополнительными системами "Петриот"", - сказал Зеленский.

Он добавил, что как только дополнительные системы ПВО Patriot будут доставлены в Украину, то "мы с вами будем это чувствовать".

"Важно их чувствовать не на словах, а чувствовать в небе, в реальной защите неба", - резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский отмечал, что Украине нужны минимум семь систем Patriot, которые есть у партнеров. В свою очередь, министр обороны США Ллойд Дж. Остин отмечал, что Украине нужна интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, а не только Patriot.