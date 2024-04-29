Работаем над поставкой дополнительных систем Patriot Украине. Есть первые шаги, но нет мощной конкретики, - Зеленский
Сейчас ведется работа по возможной передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.
По словам главы государства, Украина точно быстрее получит дополнительные ракеты к имеющимся в стране системам противовоздушной обороны Patriot, а по поставкам непосредственно новых систем Patriot, как подчеркнул он, сейчас продолжается соответствующая работа.
"Относительно дополнительных пакетов и количества ракет к "Петриотам": ожидаем позитив. Я думаю, мы будем получать эти поставки. И слава Богу, что после созыва нашего Совета (заседание Совета Украина-НАТО 19 апреля. - Ред.) мы получили ответы, что в процессе не будет пауз", - сказал Зеленский.
"Пока нет мощной конкретики (относительно получения Украиной дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. - Ред.), которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги", - сказал Зеленский.
Он также уточнил, что обсуждал это со Столтенбергом.
"Сегодня мы обсуждали с генсеком, где мы видим (наличие Patriot. - Ред.). Мы, с нашей стороны, работаем и аналитически. Мы понимаем, в каких государствах что есть. Есть соответствующие диалоги. Мы работаем над дополнительными системами "Петриот"", - сказал Зеленский.
Он добавил, что как только дополнительные системы ПВО Patriot будут доставлены в Украину, то "мы с вами будем это чувствовать".
"Важно их чувствовать не на словах, а чувствовать в небе, в реальной защите неба", - резюмировал Зеленский.
Ранее Зеленский отмечал, что Украине нужны минимум семь систем Patriot, которые есть у партнеров. В свою очередь, министр обороны США Ллойд Дж. Остин отмечал, что Украине нужна интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, а не только Patriot.
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Під контролем тримають його.
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@oksanetta11
«Есть лі у вас план містер ікс ?» --- Це вам не шо лібо как! Тепер потужний перехід на конкретику.. Язиком πᎥεΔᎥτи, не мішки ворочати..Судячи з останній років, особливо в такі часи, то тепер вони πиεΔиτимуть гроші більш конкретними масштабами..
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Приблизно так це все виглядає...
http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%D1%F2%E0%ED%B3%F1%**%E0%E2%20%AA%**%E8%20%CB%C5%D6 Станіслав Єжи ЛЕЦ
Не он Безуглу выбирал, не ему и увольнять. Ей кыяне поверили, а жители столицы ошибиться не могли.
Херню только Донбасс выбрать мог.
Наче переробив як слід)).
Українська влада подала до Ради Європи заяву про відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини, прикриваючись воєнним станом.
У тексті зазначено, що, відповідно до статті 3 Указу Президента, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні на період дії воєнного стану можуть бути тимчасово обмежені конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України.
А відповідно до статті 8 Закону "Про правовий режим воєнного стану", на території, де запроваджено воєнний стан, військове командування може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану.
У листі від 4 квітня 2024 року офіційний Київ повідомив Страсбург, що надалі на територію України не поширюватимуться зобов'язання українського уряду щодо дотримання наступних положень Конвенції:
стаття 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя);
стаття 10 (свобода слова);
стаття 11 (свобода зібрань та об'єднань);
стаття 2 протоколу 4 (право на вільне переміщення людей);
три статті з першого протоколу - №1 (захист приватної власності),
№2 (право на освіту), №3 (право на свободу виборів).