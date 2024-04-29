Працюємо над постачанням додаткових систем Patriot Україні. Є перші кроки, але немає потужної конкретики, - Зеленський
Наразі ведеться робота щодо можливої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.
За словами глави держави, Україна точно швидше отримає додаткові ракети до наявних в країні систем протиповітряної оборони Patriot, а щодо постачань безпосередньо нових систем Patriot, як наголосив він, наразі продовжується відповідна робота.
"Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до "Петріотів": очікуємо позитив. Я думаю, ми будемо отримувати це постачання. І слава Богу, що після скликання нашої Ради (засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня. - Ред.) ми отримали відповіді, що у процесі не буде пауз", - сказав Зеленський.
"Поки що немає потужної конкретики (стосовно отримання Україною додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot. - Ред.), яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки", - сказав Зеленський.
Він також уточнив, що обговорював це з Столтенбергом.
"Сьогодні ми обговорювали з генсеком, де ми бачимо (наявність Patriot. - Ред.). Ми, з нашого боку, працюємо і аналітично. Ми розуміємо, у яких державах що є. Є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами "Петріот"", - сказав Зеленський.
Він додав, що як тільки додаткові системи ППО Patriot будуть доставлені в Україну, то "ми з вами будемо це відчувати".
"Важливо їх відчувати не на словах, а відчувати в небі, у реальному захисті неба", - резюмував Зеленський.
Раніше Зеленський зазначав, що Україні потрібні мінімум сім систем Patriot, які є в партнерів. Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Дж. Остін зазначав, що Україні потрібна інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, а не лише Patriot.
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Під контролем тримають його.
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@oksanetta11
«Есть лі у вас план містер ікс ?» --- Це вам не шо лібо как! Тепер потужний перехід на конкретику.. Язиком πᎥεΔᎥτи, не мішки ворочати..Судячи з останній років, особливо в такі часи, то тепер вони πиεΔиτимуть гроші більш конкретними масштабами..
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Приблизно так це все виглядає...
http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%D1%F2%E0%ED%B3%F1%**%E0%E2%20%AA%**%E8%20%CB%C5%D6 Станіслав Єжи ЛЕЦ
Не он Безуглу выбирал, не ему и увольнять. Ей кыяне поверили, а жители столицы ошибиться не могли.
Херню только Донбасс выбрать мог.
Наче переробив як слід)).
Українська влада подала до Ради Європи заяву про відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини, прикриваючись воєнним станом.
У тексті зазначено, що, відповідно до статті 3 Указу Президента, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні на період дії воєнного стану можуть бути тимчасово обмежені конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України.
А відповідно до статті 8 Закону "Про правовий режим воєнного стану", на території, де запроваджено воєнний стан, військове командування може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану.
У листі від 4 квітня 2024 року офіційний Київ повідомив Страсбург, що надалі на територію України не поширюватимуться зобов'язання українського уряду щодо дотримання наступних положень Конвенції:
стаття 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя);
стаття 10 (свобода слова);
стаття 11 (свобода зібрань та об'єднань);
стаття 2 протоколу 4 (право на вільне переміщення людей);
три статті з першого протоколу - №1 (захист приватної власності),
№2 (право на освіту), №3 (право на свободу виборів).