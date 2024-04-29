УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10404 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 043 42

Працюємо над постачанням додаткових систем Patriot Україні. Є перші кроки, але немає потужної конкретики, - Зеленський

patriot

Наразі ведеться робота щодо можливої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

За словами глави держави, Україна точно швидше отримає додаткові ракети до наявних в країні систем протиповітряної оборони Patriot, а щодо постачань безпосередньо нових систем Patriot, як наголосив він, наразі продовжується відповідна робота.

"Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до "Петріотів": очікуємо позитив. Я думаю, ми будемо отримувати це постачання. І слава Богу, що після скликання нашої Ради (засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня. - Ред.) ми отримали відповіді, що у процесі не буде пауз", - сказав Зеленський.

"Поки що немає потужної конкретики (стосовно отримання Україною додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot. - Ред.), яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки", - сказав Зеленський.

Також читайте: Іспанія на "Рамштайні" підтвердила плани відправити Україні ракети до Patriot та артилерійські снаряди

Він також уточнив, що обговорював це з Столтенбергом.

"Сьогодні ми обговорювали з генсеком, де ми бачимо (наявність Patriot. - Ред.). Ми, з нашого боку, працюємо і аналітично. Ми розуміємо, у яких державах що є. Є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами "Петріот"", - сказав Зеленський.

Він додав, що як тільки додаткові системи ППО Patriot будуть доставлені в Україну, то "ми з вами будемо це відчувати".

"Важливо їх відчувати не на словах, а відчувати в небі, у реальному захисті неба", - резюмував Зеленський.

Раніше Зеленський зазначав, що Україні потрібні мінімум сім систем Patriot, які є в партнерів. Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Дж. Остін зазначав, що Україні потрібна інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, а не лише Patriot.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Столтенберг Єнс (1595) Patriot (297)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
А в чому у цього чучела "президента" є "потужна конкретика"? Скажіть, хто знає....
показати весь коментар
29.04.2024 15:36
+17
потужний пустозвон
показати весь коментар
29.04.2024 15:37
+16
показати весь коментар
29.04.2024 15:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в чому у цього чучела "президента" є "потужна конкретика"? Скажіть, хто знає....
показати весь коментар
29.04.2024 15:36 Відповісти
О, це так! Перелік шкоди, саботажу і відвертої зради такий великий - книжку можна писати. Але керує ними не янукович. Керує ними товариш майор з ФСБ. Або може навіть полковник.
показати весь коментар
29.04.2024 15:58 Відповісти
Вова і його холуї потужно, конкретно крадуть бабки на закупівлі газу, надіюся зелупа тримає ситуацію під особистим контролем.😊
показати весь коментар
29.04.2024 15:56 Відповісти
Багато честі. Зеленський, вочевидь, мало що тримає під контролем.
Під контролем тримають його.
показати весь коментар
29.04.2024 16:00 Відповісти
Потужна конкретика - це ПОТУЖНА, а хрипатий просто хоче почути "надпотужна потужна..."
показати весь коментар
29.04.2024 19:12 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2024 15:36 Відповісти
потужний пустозвон
показати весь коментар
29.04.2024 15:37 Відповісти
треба заборонити потужному гундосику вживати слово потужний )))
показати весь коментар
29.04.2024 15:38 Відповісти
І не просто заборонити, а -потужно !
показати весь коментар
29.04.2024 15:48 Відповісти
потужно і назавжди, до кінця каденції
показати весь коментар
29.04.2024 19:14 Відповісти
На "особистий контроль" треба це питання взяти! Тоді все піде.
показати весь коментар
29.04.2024 15:38 Відповісти
...потужно конкретизував,нах...
показати весь коментар
29.04.2024 15:39 Відповісти
Зате немає проблем з потужними відосиками від "найвеличнішого".
показати весь коментар
29.04.2024 15:40 Відповісти
суфлер забрати і будуть проблеми - потужні проблеми....
показати весь коментар
29.04.2024 19:15 Відповісти
якщо потужно напружитись - вийде певний позитив...
показати весь коментар
29.04.2024 15:45 Відповісти
"Поки що немає потужної конкретики (стосовно отримання Україною додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot. - Ред.), яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки" .Але є КОНКРЕТНА ЗЕЛЕНА 3,14СТЬОЖ починаючи з 2019 року
показати весь коментар
29.04.2024 15:46 Відповісти




𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂

@oksanetta11

«Есть лі у вас план містер ікс ?» --- Це вам не шо лібо как! Тепер потужний перехід на конкретику.. Язиком πᎥεΔᎥτи, не мішки ворочати..Судячи з останній років, особливо в такі часи, то тепер вони πиεΔиτимуть гроші більш конкретними масштабами..
Перевести пост
показати весь коментар
29.04.2024 16:03 Відповісти
Єсть лі у вас план, містєр Фікс... Десь це ми вже чули, нічого не нагадує, нє, хоча... голосочок не такий хрипливий і гидотненький 🤔🧐😁
показати весь коментар
29.04.2024 16:46 Відповісти
Як завжди: спочатку відмовляться, потім скажуть, що їм треба подумати. Потім подумають. Потім порадяться один з одним. Потім проведуть купу зустрічей. Потім почнуть давати інтерв'ю та робити анонімні вкиди у ЗМІ. Поітм хтось перший наважиться сказати, що дає. Потім всі інші починають говорити, що вони "в принципі, не проти". Потім вони створюють коаліцію і починають обговорювати як саме вони це будуть робити та скільки дадуть. Потім починають шукати під це все логістику та гроші. І десь через рік-півтора нарешті починають відправляти - ні, не все і одразу - частинами обіцяне. Причому з затримками та призупиненнями.

Приблизно так це все виглядає...
показати весь коментар
29.04.2024 15:46 Відповісти
Ключове слово Путужної.. Є п'єси настільки слабкі, що ніяк не можуть зійти зі сцени.
http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%D1%F2%E0%ED%B3%F1%**%E0%E2%20%AA%**%E8%20%CB%C5%D6 Станіслав Єжи ЛЕЦ
показати весь коментар
29.04.2024 15:47 Відповісти
Вава, іди вже ''потужно на****"!
показати весь коментар
29.04.2024 15:47 Відповісти
+ +
показати весь коментар
29.04.2024 19:16 Відповісти
Звільни дєрьмака , татарова, безуглу клоуняча ти гнида , і буде тобі конкретика! Поверни Залужного!!!
показати весь коментар
29.04.2024 15:50 Відповісти
А вот хрен.
Не он Безуглу выбирал, не ему и увольнять. Ей кыяне поверили, а жители столицы ошибиться не могли.
Херню только Донбасс выбрать мог.
показати весь коментар
29.04.2024 16:31 Відповісти
У вови все потужно, тужиться нє па дєтскі
показати весь коментар
29.04.2024 15:53 Відповісти
С нашим атаманом нє пріходіцца тужить...
показати весь коментар
29.04.2024 16:00 Відповісти
Ми потужньо працюємо над потужнім постачанням надпотужніх систем Patriot в не менш потужню Україну. Є певні потужні перші кроки, але ще немає потужної конкретики, - Богопотужній Зеленський.

Наче переробив як слід)).
показати весь коментар
29.04.2024 15:59 Відповісти
у него классный спичрайтер....но скажите что бы он перестал "потужно" на каждом углу лепить где надо и где ненадо_)
показати весь коментар
29.04.2024 16:00 Відповісти
Завдяки спічам від вави хрипливого, в українській мові з'явилось ще одне слово-паразит "потужно, -а, -ий, -і ". Хоч щось від вави залишиться, не виходить конкурувати з Далем, то хоч слово після себе залишить... потужне... як і запах😝😝😝😝😝😝😝😜🤪💩💩💩👉🖕🚢
показати весь коментар
29.04.2024 16:54 Відповісти
вова страждає на мовну діарею
показати весь коментар
29.04.2024 16:01 Відповісти
Шкода що в «Петріотах» не має клістронів, а так можна було повиймати і сховати на пару місяців.
показати весь коментар
29.04.2024 16:07 Відповісти
Цить, мовчи, не підказуй банді хрипливого, а то ці дибіли почнуть шукати, щоб там з ATACMS відкрутити, хоча може хай спробують, може якийсь самоліквідатор і спрацює, - проведе ротацію кадрів в ОПі😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
29.04.2024 16:58 Відповісти
Працюємо, це коли минула влада працювала і домовилася з турками виробляти ППО ПРО малої, середньої і великої дальності, а ти все це похєрив, а гроші закатав в асфальт. Ще був один варіант - наша "Кільчень" і тут Володя і його антимайданна команда похоронили її, а сьогодні піаряться на американських системах ППО, ніби вони їх тут зробили самі.
показати весь коментар
29.04.2024 16:23 Відповісти
Потужний менеджмент Зе потужно послали нахер
показати весь коментар
29.04.2024 16:24 Відповісти
Це у твоїх щоденних гундосиках нема конкретики. Не те що потужної, а взагалі нульова.
показати весь коментар
29.04.2024 16:25 Відповісти
ни над чем вы не работаете- КЛЯНЧИТЕ ПО ВСЕМУ МИРУ, вон дали наему миллиарды для защиты тец- тот хорошо наработал, тец разбомбили за одну ночь
показати весь коментар
29.04.2024 16:35 Відповісти
Курва гнусавопика, ти краще розкажи про твій план з України зробити "рашку 2.0" та влаштувати тут диктатуру.
Українська влада подала до Ради Європи заяву про відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини, прикриваючись воєнним станом.

У тексті зазначено, що, відповідно до статті 3 Указу Президента, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні на період дії воєнного стану можуть бути тимчасово обмежені конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України.

А відповідно до статті 8 Закону "Про правовий режим воєнного стану", на території, де запроваджено воєнний стан, військове командування може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану.

У листі від 4 квітня 2024 року офіційний Київ повідомив Страсбург, що надалі на територію України не поширюватимуться зобов'язання українського уряду щодо дотримання наступних положень Конвенції:
стаття 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя);
стаття 10 (свобода слова);
стаття 11 (свобода зібрань та об'єднань);
стаття 2 протоколу 4 (право на вільне переміщення людей);
три статті з першого протоколу - №1 (захист приватної власності),
№2 (право на освіту), №3 (право на свободу виборів).
показати весь коментар
29.04.2024 17:20 Відповісти
значить союзники нічого толком давати не збираються. Столтенберг приїхав, влашутвав шоу для лохів, і под оплески "держитесь и харошего вам настроєнія" поїхав в ситу європу
показати весь коментар
29.04.2024 22:55 Відповісти
 
 