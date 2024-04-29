Працюємо над постачанням додаткових систем Patriot Україні. Є перші кроки, але немає потужної конкретики, - Зеленський

Наразі ведеться робота щодо можливої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

За словами глави держави, Україна точно швидше отримає додаткові ракети до наявних в країні систем протиповітряної оборони Patriot, а щодо постачань безпосередньо нових систем Patriot, як наголосив він, наразі продовжується відповідна робота.

"Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до "Петріотів": очікуємо позитив. Я думаю, ми будемо отримувати це постачання. І слава Богу, що після скликання нашої Ради (засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня. - Ред.) ми отримали відповіді, що у процесі не буде пауз", - сказав Зеленський.

"Поки що немає потужної конкретики (стосовно отримання Україною додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot. - Ред.), яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки", - сказав Зеленський.

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Він також уточнив, що обговорював це з Столтенбергом.

"Сьогодні ми обговорювали з генсеком, де ми бачимо (наявність Patriot. - Ред.). Ми, з нашого боку, працюємо і аналітично. Ми розуміємо, у яких державах що є. Є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами "Петріот"", - сказав Зеленський.

Він додав, що як тільки додаткові системи ППО Patriot будуть доставлені в Україну, то "ми з вами будемо це відчувати".

"Важливо їх відчувати не на словах, а відчувати в небі, у реальному захисті неба", - резюмував Зеленський.

Раніше Зеленський зазначав, що Україні потрібні мінімум сім систем Patriot, які є в партнерів. Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Дж. Остін зазначав, що Україні потрібна інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, а не лише Patriot.