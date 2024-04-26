Іспанія на "Рамштайні" підтвердила плани відправити Україні ракети до Patriot та артилерійські снаряди

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") підтвердила рішення Мадрида відправити Києву ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це йдеться в комюніке іспанського Міноборони від 26 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Під час засідання у форматі "Рамштайн" Роблес повідомила про доправлення в Україну нової партії великокаліберних артилерійських боєприпасів, після якої в найближчі місяці Іспанія планує відправити додаткові снаряди калібру 155 і 120 мм.

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Говорячи про внесок Іспанії в протиповітряну оборону України, голова іспанського Міноборони оголосила про відправку "комплекту зенітних ракет-перехоплювачів для Patriot великої дальності", які прибудуть на логістичну базу "через чотири дні".

Також у найближчі два місяці Іспанія планує передати Україні кулемети, захищені колісні транспортні засоби логістики, броньовані машини піхоти, протитанкові засоби і гаубиці польової артилерії, а ще засоби протидії дронам і танки Leopard.