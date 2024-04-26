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Іспанія надасть Україні партію ракет для Patriot, а не самі установки, - El Pais

Іспанія не передаватиме Україні Patriot

Іспанія, попри тиск європейських країн, не передаватиме Україні свої установки Patriot, а натомість надасть невелику партію ракет для них.

Про це з посиланням на два джерела в іспанському уряді пише тамтешнє видання El Pais, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його даними, Міноборони Іспанії відмовилося передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

Читайте: Греція не передаватиме Україні Patriot попри тиск з боку ЄС, - FT

Скільки Patriot є у Іспанії?

Іспанія має три батареї Patriot, кожна - з відповідними ракетними пусковими установками, радаром і станцією управління. Всі три були придбані в Німеччині в 2004 і 2014 роках.

Одна з цих батарей розташована в місті Адана (Туреччина), а дві інші - на базі морської піхоти (Валенсія).

Одну батарею використовують для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.

Також читайте: США мають один запасний Patriot, який можуть поставити Україні, - Кулеба

Чому Іспанія не хоче передати Patriot Україні?

Міноборони Іспанії стверджує, що системи Patriot є єдиними ефективними в разі ракетної атаки - що було продемонстровано під час воєн в Україні та на Близькому Сході - і що іспанські збройні сили недостатньо укомплектовані.

Що іспанці дадуть натомість?

В якості компенсації уряд, як стверджують джерела, погодився надати партію ракет Patriot. У будь-якому разі, це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.

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Автор: 

Іспанія (898) допомога (8288) ракети (4000) Patriot (297)


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Топ коментарі
+5
Ну, все зрозуміло: дефіцитний Patriot. Але ж і ракети потрібні були Україні ще до 11/04, до обстрілу Трипільської ТЕС... А хто ж їх *******?
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26.04.2024 09:28
+5
От цікаво - хоч хтось дасть хоча б одну батарею? Чи їх треба возити до Харкова, щоб показати масштаб руйнувань? Ну бо вони по-іншому не розуміють, судячи з усього. Їм треба картинку перед очима.
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26.04.2024 09:40
+4
дійсно! Іспанія відчуває загрози з усіх сторін
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26.04.2024 09:26
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дійсно! Іспанія відчуває загрози з усіх сторін
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26.04.2024 09:26 Відповісти
Ну, все зрозуміло: дефіцитний Patriot. Але ж і ракети потрібні були Україні ще до 11/04, до обстрілу Трипільської ТЕС... А хто ж їх *******?
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26.04.2024 09:28 Відповісти
Греки відказались - бо турки грізно зашевелились - Іспанія забоялась - бо маври почали нервово дихати - так і живем
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26.04.2024 09:29 Відповісти
І півсотні Леопардів будь ласка, сіньори
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26.04.2024 09:30 Відповісти
От цікаво - хоч хтось дасть хоча б одну батарею? Чи їх треба возити до Харкова, щоб показати масштаб руйнувань? Ну бо вони по-іншому не розуміють, судячи з усього. Їм треба картинку перед очима.
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26.04.2024 09:40 Відповісти
Німечина вже дає ще одну, і США надасть ще одну.
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26.04.2024 10:15 Відповісти
були інфа, що греків розкрутили на один комплекс.
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26.04.2024 10:20 Відповісти
Нет, Греки не дадут ничего, у них Турция враг, а гарантии США, которые им предлагали, стоят как Будапештский меморандум. А вот против кого собралась воевать Испания непонятно.
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26.04.2024 17:13 Відповісти
Чому орки наразі накривають залізниці?! Із за такої кількості інформації. Іспанія передасть те що може передати, що ,де коли і як не повинні бути на сторінках смі, вони про це не знають, а просто друкують. Це так само, як США не приймуть закон по Україні, коли він уже був прийнятий . Забагато галасу і сміття
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26.04.2024 09:56 Відповісти
А що вони можуть дати,якщо в самих 3 штуки???І 50 ракет!!!Ганьба якась просто! США повинні день і ніч клепати ракети,попит зараз просто шалений.
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26.04.2024 09:58 Відповісти
Ну хоча б так…. Це краще ніж зовсім нічого
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26.04.2024 10:02 Відповісти
 
 