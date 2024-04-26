Іспанія надасть Україні партію ракет для Patriot, а не самі установки, - El Pais

Іспанія, попри тиск європейських країн, не передаватиме Україні свої установки Patriot, а натомість надасть невелику партію ракет для них.

Про це з посиланням на два джерела в іспанському уряді пише тамтешнє видання El Pais, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його даними, Міноборони Іспанії відмовилося передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

Читайте: Греція не передаватиме Україні Patriot попри тиск з боку ЄС, - FT

Скільки Patriot є у Іспанії?

Іспанія має три батареї Patriot, кожна - з відповідними ракетними пусковими установками, радаром і станцією управління. Всі три були придбані в Німеччині в 2004 і 2014 роках.

Одна з цих батарей розташована в місті Адана (Туреччина), а дві інші - на базі морської піхоти (Валенсія).

Одну батарею використовують для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.

Також читайте: США мають один запасний Patriot, який можуть поставити Україні, - Кулеба

Чому Іспанія не хоче передати Patriot Україні?

Міноборони Іспанії стверджує, що системи Patriot є єдиними ефективними в разі ракетної атаки - що було продемонстровано під час воєн в Україні та на Близькому Сході - і що іспанські збройні сили недостатньо укомплектовані.

Що іспанці дадуть натомість?

В якості компенсації уряд, як стверджують джерела, погодився надати партію ракет Patriot. У будь-якому разі, це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конкретних заяв від колег по ЄС щодо надання Україні систем ППО не почув, - глава МЗС Польщі Сікорський