Іспанія надасть Україні партію ракет для Patriot, а не самі установки, - El Pais
Іспанія, попри тиск європейських країн, не передаватиме Україні свої установки Patriot, а натомість надасть невелику партію ракет для них.
Про це з посиланням на два джерела в іспанському уряді пише тамтешнє видання El Pais, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його даними, Міноборони Іспанії відмовилося передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.
Скільки Patriot є у Іспанії?
Іспанія має три батареї Patriot, кожна - з відповідними ракетними пусковими установками, радаром і станцією управління. Всі три були придбані в Німеччині в 2004 і 2014 роках.
Одна з цих батарей розташована в місті Адана (Туреччина), а дві інші - на базі морської піхоти (Валенсія).
Одну батарею використовують для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.
Чому Іспанія не хоче передати Patriot Україні?
Міноборони Іспанії стверджує, що системи Patriot є єдиними ефективними в разі ракетної атаки - що було продемонстровано під час воєн в Україні та на Близькому Сході - і що іспанські збройні сили недостатньо укомплектовані.
Що іспанці дадуть натомість?
В якості компенсації уряд, як стверджують джерела, погодився надати партію ракет Patriot. У будь-якому разі, це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.
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