Греція не передаватиме Україні Patriot попри тиск з боку ЄС, - FT
Греція відмовляється передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, не зважаючи на тиск з боку Євросоюзу.
Про це пише The Financial Times із посиланням на слова прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, передає Цензор.НЕТ.
Так він заявив, що його країна не передаватиме Україні ЗРК Patriot" та С-300, незважаючи на тиск з боку ЄС і союзників по НАТО, які вимагають надати Києву більше систем протиповітряної оборони,
На саміті в Брюсселі минулого тижня лідери ЄС закликали лідерів Іспанії та Греції передати частину своїх систем Україні.
"Греція у різні способи підтримувала Україну оборонним обладнанням. Але ми від самого початку заявили, що не можемо передати системи озброєнь, які є критично важливими для нашої здатності до стримування", - повідомив Міцотакіс.
Як зазначалось раніше, Греція, ймовірно була готова передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot після отримання від США гарантій щодо загроз з боку Туреччини та пакетом фінансової компенсації.
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А ось Шольц, який анонсував цю новину , що 6 Патріотів піде в Україну, ніяких конфліктів не мае.
А Тауруси НЕ дае « принципово». Бо « путін- ферштейн».
Шольц ще та меркель…але не думаю що при передачі Греками патріотів ситуація з Турками в край загостриться…просто відмазка….
Вам самим не набридло просити?) Чому вам хтось має бути забрв'язанний?
Бо, невідомо що виграе Україна від цего? Де зараз Барьехтари?
Чи втрачає Україна свої технології (моторобудування, авіація, тощо),
чи яка мова буде йти про український Крим?
Але свого турки не упустять- бизнес з РФ у них зріс у рази.
Самий богатир олігарх монополіст Ахметовволодіе єнергетікою, та оббирае кожного українця.
Ну і за адекватність людей тут я б поспорив) доречі можна дізнатись чи ви віруюча людина?
І це колиска європейської цивілізації. На шо ж вона перетворилася? Це ж просто якась вигрібна яма, заселена деградантами...