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Новини
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Греція не передаватиме Україні Patriot попри тиск з боку ЄС, - FT

patriot

Греція відмовляється передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, не зважаючи на тиск з боку Євросоюзу.

Про це пише The Financial Times із посиланням на слова прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, передає Цензор.НЕТ.

Так він заявив, що його країна не передаватиме Україні ЗРК Patriot" та С-300, незважаючи на тиск з боку ЄС і союзників по НАТО, які вимагають надати Києву більше систем протиповітряної оборони,

На саміті в Брюсселі минулого тижня лідери ЄС закликали лідерів Іспанії та Греції передати частину своїх систем Україні.

"Греція у різні способи підтримувала Україну оборонним обладнанням. Але ми від самого початку заявили, що не можемо передати системи озброєнь, які є критично важливими для нашої здатності до стримування", - повідомив Міцотакіс.

Як зазначалось раніше, Греція, ймовірно була готова передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot після отримання від США гарантій щодо загроз з боку Туреччини та пакетом фінансової компенсації.

Читайте: Греція не готова передати Україні винищувачі F-16, - прем’єр Міцотакіс

Автор: 

Греція (599) ППО (3142) Patriot (297)


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Топ коментарі
+7
Хто був чи хоча трішки знає про Грецію, скаже, по перше прокацапів там тьма, по друге в них реально проблеми з Туреччиною, так що не сильно вони і неправі. Думайте.Дякую.
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25.04.2024 23:37
+4
Греки здавна ціну собі набивають, будучи неабиякими ***************… але наразі шлюха орба їх затьмарює у єс…
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25.04.2024 23:37
+3
Позиція греків зрозуміла. Нажаль вони теж у конфлікт- з Туреччиною.

А ось Шольц, який анонсував цю новину , що 6 Патріотів піде в Україну, ніяких конфліктів не мае.

А Тауруси НЕ дае « принципово». Бо « путін- ферштейн».
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26.04.2024 00:26
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Сьогодні що - день торжества ідіотів?
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25.04.2024 23:33 Відповісти
Греки здавна ціну собі набивають, будучи неабиякими ***************… але наразі шлюха орба їх затьмарює у єс…
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25.04.2024 23:37 Відповісти
50 на 50 таки так
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25.04.2024 23:39 Відповісти
Позиція греків зрозуміла. Нажаль вони теж у конфлікт- з Туреччиною.

А ось Шольц, який анонсував цю новину , що 6 Патріотів піде в Україну, ніяких конфліктів не мае.

А Тауруси НЕ дае « принципово». Бо « путін- ферштейн».
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26.04.2024 00:26 Відповісти
Де в чому згоден з Вами…
Шольц ще та меркель…але не думаю що при передачі Греками патріотів ситуація з Турками в край загостриться…просто відмазка….
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26.04.2024 00:52 Відповісти
Хто був чи хоча трішки знає про Грецію, скаже, по перше прокацапів там тьма, по друге в них реально проблеми з Туреччиною, так що не сильно вони і неправі. Думайте.Дякую.
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25.04.2024 23:37 Відповісти
Ну например на Родосе я был именно в "отеле без русни"
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25.04.2024 23:47 Відповісти
А я колись на росії ночував у отелі "Родос"
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26.04.2024 00:01 Відповісти
Я буваю в Греції і знаю як простолюд ставиться до нашої війни, і як вони голосять тіпа вибори
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26.04.2024 00:05 Відповісти
Жлоби. Могли б і в тимчасове користування надати.
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25.04.2024 23:39 Відповісти
Надайте патріоти, надайте снаряди, надайте бронетехніку..... І так без кінця.
Вам самим не набридло просити?) Чому вам хтось має бути забрв'язанний?
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26.04.2024 05:58 Відповісти
А гарантії що повернуть? Україна нічого не поверне, навіть після війни.
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26.04.2024 07:13 Відповісти
Від греків і не очікував. Не треба вірити бравурним заявам. Греки не дадуть нічого
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25.04.2024 23:51 Відповісти
Переляк грецького прем'єра від обстрілу в Одесі пройшов
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26.04.2024 00:40 Відповісти
Хотять,щоб їх путін прийшов спасати?
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25.04.2024 23:57 Відповісти
Вам би таблетки пропити, або ж методику поміняти
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26.04.2024 05:59 Відповісти
ЯКЩО Б ГРЕЦІЇ СКАЗАЛИ ЩО ПІЙШОВ НАХЙ ВАТІКАН, ТО ВОНИ БИ ДАЛИ !)
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26.04.2024 00:22 Відповісти
Почему Греция которая живет в долг должна что-то передавать, когда самая говорливая и хвастливая страна Европы Германия родила только один Patriot.
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26.04.2024 01:09 Відповісти
Ну хто ж винен Україні, шо вона розірвала контракти з Туречиною, котрі були укладені ще за часів попереднього президента на сумісне виробництво ракет ППО середньої, малої та дальньої дії - законе, демократичне рішення більшості у 19 році. А винні, як завжди, хтось, хто пілкується про свою безпеку ракетами, а не популізмом.
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26.04.2024 03:38 Відповісти
Про сумісний бізнес або відношення України і Туреччини требо говорити дужеее обережно.

Бо, невідомо що виграе Україна від цего? Де зараз Барьехтари?

Чи втрачає Україна свої технології (моторобудування, авіація, тощо),
чи яка мова буде йти про український Крим?

Але свого турки не упустять- бизнес з РФ у них зріс у рази.
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26.04.2024 04:52 Відповісти
Як де - їм же заломили ціну на підключення електрики до підприємства - 10 лимонів зелені - зелені і заломили. Тому і перестали планувати сумісне виробництво.
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26.04.2024 08:19 Відповісти
Це до Ахметова, а не до України.

Самий богатир олігарх монополіст Ахметовволодіе єнергетікою, та оббирае кожного українця.
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26.04.2024 17:08 Відповісти
Україна це не зермак
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26.04.2024 05:26 Відповісти
Але все йде через зермака, отже на відміну від нашої тік-ток гадалки в них є розвідка, та й вони не сліпі і всі прекрасно бачать, що відбувається
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26.04.2024 06:00 Відповісти
Так, наша печалька. Дофіга експертів, спісталістів , просто поряднів людей немає
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26.04.2024 08:19 Відповісти
Ой, розвідка в них кацапська , розуму, ну таке.
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26.04.2024 08:51 Відповісти
Ну якщо кажете розвідка у них "кацапська", то ваша ж думка ... Хотя з 195 країн які є на третій планеті від Сонця, у наших людей є лише Україна і Росія, інколи пропригує США чи хтось хто дасть подачки
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26.04.2024 08:59 Відповісти
Мар'ян, відвали, пратівний кракаділ. Чіпляється до адекватних, провокує, іди, зелень отримувати
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26.04.2024 09:26 Відповісти
Вбільшості ви праві, але я не за бабосіки я просто для душі....
Ну і за адекватність людей тут я б поспорив) доречі можна дізнатись чи ви віруюча людина?
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26.04.2024 09:35 Відповісти
Вже невіруюча
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26.04.2024 09:43 Відповісти
Китай вам дасть , за ліси сибіру
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26.04.2024 10:02 Відповісти
Ну правильно - зате танкери русні вони з задоволенням надають.

І це колиска європейської цивілізації. На шо ж вона перетворилася? Це ж просто якась вигрібна яма, заселена деградантами...
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26.04.2024 08:29 Відповісти
 
 