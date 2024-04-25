Греція не передаватиме Україні Patriot попри тиск з боку ЄС, - FT

Греція відмовляється передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, не зважаючи на тиск з боку Євросоюзу.

Про це пише The Financial Times із посиланням на слова прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, передає Цензор.НЕТ.

Так він заявив, що його країна не передаватиме Україні ЗРК Patriot" та С-300, незважаючи на тиск з боку ЄС і союзників по НАТО, які вимагають надати Києву більше систем протиповітряної оборони,

На саміті в Брюсселі минулого тижня лідери ЄС закликали лідерів Іспанії та Греції передати частину своїх систем Україні.

"Греція у різні способи підтримувала Україну оборонним обладнанням. Але ми від самого початку заявили, що не можемо передати системи озброєнь, які є критично важливими для нашої здатності до стримування", - повідомив Міцотакіс.

Як зазначалось раніше, Греція, ймовірно була готова передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot після отримання від США гарантій щодо загроз з боку Туреччини та пакетом фінансової компенсації.

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