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Греція не готова передати Україні винищувачі F-16, - прем’єр Міцотакіс

міцотакіс

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс повідомив, що його країна не готова передати Україні літаки F-16, про що нещодавно заявляли грецькі ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міцотакіс заявив в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

"Хотів би уточнити, що ми не готові передати Україні літаки F-16. Ця інформація з'явилася в ЗМІ, але вона не відповідає дійсності. Але підкреслю, що ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну. Ми ухвалили це рішення на самому початку вторгнення. Греція є країною, яка не тільки поважає, але й захищає принципи міжнародного порядку. І вона завжди була на правильному боці історії. Так відбувається зараз, коли Україна захищається від жорстокого російського вторгнення", - зазначив Міцотакіс.

Також читайте: Наша підтримка України має залишатися непохитною та своєчасною, - президентка Греції Сакелларопулу

Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв’язки з Росією, але "ми рішуче виступаємо проти кремлівського режиму".

"Я особисто був в Україні, був в Одесі. У четвер я бачив президента Зеленського у Вільнюсі. І я зобов’язався продовжувати підтримувати Україну в міру наших можливостей, не ставлячи під загрозу нашу власну здатність захищати себе", - зазначив Міцотакіс.

Також прем’єр-міністр зауважив, що Греція поставила "значну кількість 155-мм снарядів, що є особливо важливим, оскільки зараз Україна стикається з серйозною нестачею артилерії".

"Ми постійно розглядаємо, як ми можемо ще більше посилити нашу військову підтримку", - додав Міцотакіс.

Також читайте: Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16, - грецькі ЗМІ

Нагадаємо, раніше голова військового комітету НАТО Бауер заявив, що західні винищувачі F-16 вплинуть на розвиток бойових дій в Україні.

Також президент Зеленський повідомив, що цього року партнери нададуть Україні 10% літаків від необхідного країні сучасного повітряного флоту.

Наразі триває один із завершальних етапів підготовки українських пілотів на F-16. Проте дату появи винищувачів в Україні озвучувати не варто, - Повітряні сили України.

Автор: 

Греція (599) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+20
Особо от Греции такого подарка никто и не ожидал.
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15.04.2024 20:39
+11
Нащо з контексту висмикувати ?

Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв'язки з Росією, але "ми рішуче виступаємо проти кремлівського режиму". Джерело:
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15.04.2024 20:44
+8
Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв'язки з Росією Джерело: А більше нічого і непотрібно говорити!
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15.04.2024 20:39
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Особо от Греции такого подарка никто и не ожидал.
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15.04.2024 20:39 Відповісти
А пуйлу передати готовi?
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15.04.2024 20:39 Відповісти
Ні.
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15.04.2024 21:14 Відповісти
Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв'язки з Росією Джерело: А більше нічого і непотрібно говорити!
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15.04.2024 20:39 Відповісти
Нащо з контексту висмикувати ?

Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв'язки з Росією, але "ми рішуче виступаємо проти кремлівського режиму". Джерело:
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15.04.2024 20:44 Відповісти
А контекст, виявляється, у цитаті, наведеній вами? Чи все ж таки у заголовку?
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15.04.2024 20:51 Відповісти
А як ви визначили, що "Греція має історично міцні культурні та релігійні зв'язки з Росією" саме моя дешева маніпуляція? А може мені гарно заплатили?
PS Відповідати непотрібно. Я вашу позицію зрозумів.
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15.04.2024 21:05 Відповісти
Добре, що зрозуміли свою помилку

Сподіваюсь наступного разу цитуватимете речення повністю , а не лише те, що вам сподобалось
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15.04.2024 21:36 Відповісти
Марадерством??? Яким ще марадерством, кацапе? Знову свою методичку про погану Україну, що нібито краде допомогу, затягнули?
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15.04.2024 21:39 Відповісти
Скот тут саме ти, кацапня під польским прапором. Спеціально у 2022 році зарєєструвався на Цензозрі, щоб гадити проти України?
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16.04.2024 00:34 Відповісти
Але F16 не дамо, так?
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15.04.2024 20:54 Відповісти
А не будуть давати то хто з ****** воювати буде? При всій не дуже хорошій репутації України вона одна воює з кацапсячою ордою і доволі успішно навіть з співвідношенням набоїв іноді 1 до 10. А такий правильний та толерантний Захід ********** *****.
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15.04.2024 21:02 Відповісти
Перші два пункти брєд.
На третій відповім так. Ніхто ніякої підтримки не згорне по одній простій причині це побзьдьохування Заходом *****. Ця фобія у них лишилась ще за часів совка. Так, захід практичний і водночас розслаблений за роки стабільності та дешевих енергоносіїв від кацапні. Та ж Німеччина привикла від ***** отримувати копійчаний газ по одній простій причині, при владі у них були хто, Коль та стара ***** Мєркєль. Перший зараз у ***** на цирлах бігає, а друга була стажором у ***** в часи НДР та була завербована КДБ. І поки гинуть українські воїни, а не польські, німецькі, французькі і т.д. заходу це добре і зброю вони даватимуть.
Я ні в якому разі не захищаю Зеленського та не є його виборцем, але забезпечити зброєю армію під час війни не спроможна ні одна країна світу. Навіть ***** готовлячись до цієї війни не може повністю забезпечити свої потреби, а звертається до таких же кончених відморозків як Іран та Північна Корея та шукає інших постачальників. Навіть мілітаризований совок під час другої світової хрін би виграв війну без Ленд-лізу. Зброю зараз Україна виробляє, але запаси були знищені ще до війни під час правління бєглого зека, а те що виробляється його не вистачає під час війни.
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15.04.2024 23:33 Відповісти
"Коль та стара ***** Мєркєль. Перший зараз у ***** на цирлах бігає..."
То ви, мабуть, зі Шрьодером попутали. Бо Коль з ****** і не зустрічався, бо закінчив свою каденцію канцлером Німеччини у 1998 році, а з 2017 взагалі вже не живий...
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16.04.2024 08:29 Відповісти
Вибачте, переплутав з членом правління газпрому Шрьодером.
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16.04.2024 10:23 Відповісти
Ти, кацапа, звісно, згорнув би підтримку України. Бо ти ворог України і твоя мета - поразка України.
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16.04.2024 00:35 Відповісти
ага)а масква єто трєтій рім)))
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15.04.2024 21:26 Відповісти
Нічого не зрозумів
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15.04.2024 20:43 Відповісти
Да то же греки.
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15.04.2024 21:24 Відповісти
Не потрібно навіть тратити емоції на них. Не дають так і не дають. Є інші країни які вже згодні дати.
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15.04.2024 20:54 Відповісти
А шо - були?
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15.04.2024 21:01 Відповісти
Допливли до берега греки , та й раптом вср@лися

Буває ....)
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15.04.2024 21:01 Відповісти
От гребаний 🤡 вова , нічого не хочуть тобі давати ...бачиш люди натякають тобі на вихід, не бійся , залиш посаду ...тікай ,поживеш ще трохи , тебе потім дістануть , дай Україні дихати
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15.04.2024 21:10 Відповісти
Ну хотя бы не вешают лапшу на уши, типа может передадим, но когда ни будь потом...
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15.04.2024 21:11 Відповісти
Політика невтручання дала свої жахливі наслідки: кацапи розібралися з Грузією і зрозумівши, що можна безкарно окупувати країну, вбивати і гвалтувати людей, підготувалися і полізли в Україну.
Більш того, чорносраки мавпи-аятоли та північні корейці, що сумирно сиділи і не тявкали, почали гарчати!
Китай вже відверто почав розмови про вторгнення на Тайвань!
Так що, все дуже просто: якщо Україна не встоїть то доведеться постачати Ф-16 союзникам по НАТО!
І не лише постачати літаки, а воювати.
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15.04.2024 21:12 Відповісти
********** надо было меньше, надеясь на Запад за спиной, никто бы на вас и не полез
а так огребайте по соплям, провокаторы *****
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16.04.2024 08:15 Відповісти
Пішло нах чмо кацапське.
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18.04.2024 20:34 Відповісти
Американці не дають ф 35 потомкам контрабандистів. Вони з французами заблокували виробництво османами снарядів для України за гроші ЕС.
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15.04.2024 21:18 Відповісти
Яким це чином американці можуть заблокувати виробництво турками снарядів для України за гроші ЄС?
Щодо французів - то це паскудство з їхнього боку, зважаючи на те, що французькі виробники не здатні за рік виробити навіть двотиждневу потребу снарядів для України. Вони просто не здатні самі засвоїти гроші, але блокують замовлення ззовні.
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16.04.2024 00:38 Відповісти
У греків живе багато орківської еліти, їх флот очищає орківський екпорт від санкцій....

але передавати ******* зброю... навіть якби того всього не було... вони не можуть через сусіда диктатора з яким є спірні території
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15.04.2024 21:19 Відповісти
Якщо я добре пам*ятаю і не плутаюсь. то річ щла про ті F-16. що хочуть списувати. Але в Греції дуже сильна опозіція. це -соціалісти Сіріза. а ще єі комуністична партия !!! і вона десь на 3=-4 місці по рейтингам. Зараз всі партії борються за голоси в Європарламенті. От вони все й вишукують один в одного. Проросійського повно всюди. Є тв канал OPEN. який є власність івана савіді російського олігарха. Російська пропаганда пре звідти так. що вуха в*януть. В кінотеатрах йдуть російські фільми. А наші консульства-посольства нічого не бачать і не чують
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16.04.2024 00:19 Відповісти
і навіщо нам старі модифікації ф16 в поганому технічному стані....греки б на утилізацію нормальні не дадуть.... вони не кращі тих міг29
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16.04.2024 09:33 Відповісти
Я был на Кипре. Греки там просто сдались Туркам. Не те уже Элины
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15.04.2024 21:22 Відповісти
Не правда, они до последнего танцевали боевые сиртаки.
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15.04.2024 21:27 Відповісти
а казали що можуть 5 днів назад
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15.04.2024 21:29 Відповісти
О, почалося. Хто наступний?
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15.04.2024 21:34 Відповісти
"Весь мир у наших ног».
Трохи не точно, але промови майдану "весь світ із нами" щось гальмують. Чи промови не ті, чи світ не той...
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15.04.2024 21:35 Відповісти
Яке відношення має Зеля до Майдану ?
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15.04.2024 21:57 Відповісти
Зеля це символ того що "мудрий нарід" продав і проскакав ідеали майдану
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16.04.2024 13:08 Відповісти
Як-же Украiна усим поперек горла стала! Заважають дружити i торгувати з братнiм рoсiйским нарiдом!
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15.04.2024 21:50 Відповісти
Грекі не збагнули з ким вони мали справу. Весь час мали справи з Україною, а думали що з Московію. Навіть ченці за більшістю на Афоні були з України.
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15.04.2024 21:55 Відповісти
..Ну, это они временно не готова передать, потом передадут, когда им предложат на замену F-35..
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15.04.2024 22:18 Відповісти
Греки гнила нація.
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15.04.2024 22:28 Відповісти
Знаєте, подібні до вас коментатори нагадують дворових шавок які лижуть руку яка їх годує доти доки в руці є шмат вкусняхи. Потім коли хавки нема кусають і з писком тікають піджавши хвіст і вслід гавкають ГНІВНО...
Це показує як відношення до Німеччини, Франції і США. Ех красиво вам жити
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16.04.2024 13:10 Відповісти
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15.04.2024 22:37 Відповісти
Від Греції було смішно очікувати іншого
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16.04.2024 01:11 Відповісти
Ну ще комусь це не смердить договорняком)? Чи є ще ті хто вірить у святу війну? Та не дадуть нам нічого, максимум підкинуть огризки щоб ми не посипались до підписання мирного договору
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16.04.2024 13:07 Відповісти
 
 