Греція не готова передати Україні винищувачі F-16, - прем’єр Міцотакіс
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс повідомив, що його країна не готова передати Україні літаки F-16, про що нещодавно заявляли грецькі ЗМІ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Міцотакіс заявив в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.
"Хотів би уточнити, що ми не готові передати Україні літаки F-16. Ця інформація з'явилася в ЗМІ, але вона не відповідає дійсності. Але підкреслю, що ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну. Ми ухвалили це рішення на самому початку вторгнення. Греція є країною, яка не тільки поважає, але й захищає принципи міжнародного порядку. І вона завжди була на правильному боці історії. Так відбувається зараз, коли Україна захищається від жорстокого російського вторгнення", - зазначив Міцотакіс.
Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв’язки з Росією, але "ми рішуче виступаємо проти кремлівського режиму".
"Я особисто був в Україні, був в Одесі. У четвер я бачив президента Зеленського у Вільнюсі. І я зобов’язався продовжувати підтримувати Україну в міру наших можливостей, не ставлячи під загрозу нашу власну здатність захищати себе", - зазначив Міцотакіс.
Також прем’єр-міністр зауважив, що Греція поставила "значну кількість 155-мм снарядів, що є особливо важливим, оскільки зараз Україна стикається з серйозною нестачею артилерії".
"Ми постійно розглядаємо, як ми можемо ще більше посилити нашу військову підтримку", - додав Міцотакіс.
Нагадаємо, раніше голова військового комітету НАТО Бауер заявив, що західні винищувачі F-16 вплинуть на розвиток бойових дій в Україні.
Також президент Зеленський повідомив, що цього року партнери нададуть Україні 10% літаків від необхідного країні сучасного повітряного флоту.
Наразі триває один із завершальних етапів підготовки українських пілотів на F-16. Проте дату появи винищувачів в Україні озвучувати не варто, - Повітряні сили України.
Будь ласка, зачекайте...
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Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв'язки з Росією, але "ми рішуче виступаємо проти кремлівського режиму". Джерело:
PS Відповідати непотрібно. Я вашу позицію зрозумів.
Сподіваюсь наступного разу цитуватимете речення повністю , а не лише те, що вам сподобалось
На третій відповім так. Ніхто ніякої підтримки не згорне по одній простій причині це побзьдьохування Заходом *****. Ця фобія у них лишилась ще за часів совка. Так, захід практичний і водночас розслаблений за роки стабільності та дешевих енергоносіїв від кацапні. Та ж Німеччина привикла від ***** отримувати копійчаний газ по одній простій причині, при владі у них були хто, Коль та стара ***** Мєркєль. Перший зараз у ***** на цирлах бігає, а друга була стажором у ***** в часи НДР та була завербована КДБ. І поки гинуть українські воїни, а не польські, німецькі, французькі і т.д. заходу це добре і зброю вони даватимуть.
Я ні в якому разі не захищаю Зеленського та не є його виборцем, але забезпечити зброєю армію під час війни не спроможна ні одна країна світу. Навіть ***** готовлячись до цієї війни не може повністю забезпечити свої потреби, а звертається до таких же кончених відморозків як Іран та Північна Корея та шукає інших постачальників. Навіть мілітаризований совок під час другої світової хрін би виграв війну без Ленд-лізу. Зброю зараз Україна виробляє, але запаси були знищені ще до війни під час правління бєглого зека, а те що виробляється його не вистачає під час війни.
То ви, мабуть, зі Шрьодером попутали. Бо Коль з ****** і не зустрічався, бо закінчив свою каденцію канцлером Німеччини у 1998 році, а з 2017 взагалі вже не живий...
Буває ....)
Більш того, чорносраки мавпи-аятоли та північні корейці, що сумирно сиділи і не тявкали, почали гарчати!
Китай вже відверто почав розмови про вторгнення на Тайвань!
Так що, все дуже просто: якщо Україна не встоїть то доведеться постачати Ф-16 союзникам по НАТО!
І не лише постачати літаки, а воювати.
а так огребайте по соплям, провокаторы *****
Щодо французів - то це паскудство з їхнього боку, зважаючи на те, що французькі виробники не здатні за рік виробити навіть двотиждневу потребу снарядів для України. Вони просто не здатні самі засвоїти гроші, але блокують замовлення ззовні.
але передавати ******* зброю... навіть якби того всього не було... вони не можуть через сусіда диктатора з яким є спірні території
Трохи не точно, але промови майдану "весь світ із нами" щось гальмують. Чи промови не ті, чи світ не той...
Це показує як відношення до Німеччини, Франції і США. Ех красиво вам жити