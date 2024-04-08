Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16, - грецькі ЗМІ

Грецький уряд найближчим часом може передати українським військовим до 32 одиниць винищувачів F-16, але для цього потрібно дочекатися схвалення такого рішення зі сторони Франції.

Про це інформує Цензор.НЕТ, повідомляє РБК-Україна із посиланням на News Break.

За даними видання, грецький уряд планує продати 108 винищувачів, що підлягають виведенню з експлуатації (32 одиниці F-16C/-D Block 30, 24 одиниці Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 одиниці F-4E PI2000).

"Дійсно, у липні 2022 року було запитано позитивний висновок відповідного парламентського комітету на продаж винищувачів і супутнього та периферійного обладнання (запасні частини, тренажери, прилади та матеріали), вартість яких оцінювалася в 117 млн євро. Продаж так і не відбувся, а стан винищувачів, що перебувають на відкритому зберіганні, постійно погіршується", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Зеленський обговорив із прем’єром Греції Міцотакісом посилення української ППО та прискорення роботи над безпековою угодою

Загальна вартість всіх винищувачів, які планує продати Греція, становить приблизно 2,5 млрд євро.

"Зовсім інша справа - 32 F-16C/-D Block 30, передача яких Україні практично не викликає сумнівів. Нагадаємо, що за час служби винищувачі цього типу пройшли дві модернізації конструкції і наразі в середньому витратили близько 60 % граничного терміну служби", - повідомляється у матеріалі.

Також журналісти заявляють, що логічною була б передача цих літаків Україні, або ж продаж Індії, але потрібно дочекатися схвалення від Франції.

Нагадаємо, раніше голова військового комітету НАТО Бауер заявив, що західні винищувачі F-16 вплинуть на розвиток бойових дій в Україні.

Також президент Зеленський повідомив, що цього року партнери нададуть Україні 10% літаків від необхідного країні сучасного повітряного флоту.

Наразі триває один із завершальних етапів підготовки українських пілотів на F-16. Проте дату появи винищувачів в Україні озвучувати не варто, - Повітряні сили України.

Читайте: Греція долучається до коаліції країн, які допомагають Україні з розмінуванням території