Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16, - грецькі ЗМІ
Грецький уряд найближчим часом може передати українським військовим до 32 одиниць винищувачів F-16, але для цього потрібно дочекатися схвалення такого рішення зі сторони Франції.
Про це інформує Цензор.НЕТ, повідомляє РБК-Україна із посиланням на News Break.
За даними видання, грецький уряд планує продати 108 винищувачів, що підлягають виведенню з експлуатації (32 одиниці F-16C/-D Block 30, 24 одиниці Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 одиниці F-4E PI2000).
"Дійсно, у липні 2022 року було запитано позитивний висновок відповідного парламентського комітету на продаж винищувачів і супутнього та периферійного обладнання (запасні частини, тренажери, прилади та матеріали), вартість яких оцінювалася в 117 млн євро. Продаж так і не відбувся, а стан винищувачів, що перебувають на відкритому зберіганні, постійно погіршується", - йдеться в матеріалі.
Загальна вартість всіх винищувачів, які планує продати Греція, становить приблизно 2,5 млрд євро.
"Зовсім інша справа - 32 F-16C/-D Block 30, передача яких Україні практично не викликає сумнівів. Нагадаємо, що за час служби винищувачі цього типу пройшли дві модернізації конструкції і наразі в середньому витратили близько 60 % граничного терміну служби", - повідомляється у матеріалі.
Також журналісти заявляють, що логічною була б передача цих літаків Україні, або ж продаж Індії, але потрібно дочекатися схвалення від Франції.
Нагадаємо, раніше голова військового комітету НАТО Бауер заявив, що західні винищувачі F-16 вплинуть на розвиток бойових дій в Україні.
Також президент Зеленський повідомив, що цього року партнери нададуть Україні 10% літаків від необхідного країні сучасного повітряного флоту.
Наразі триває один із завершальних етапів підготовки українських пілотів на F-16. Проте дату появи винищувачів в Україні озвучувати не варто, - Повітряні сили України.
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Та продавайте вже одразу Ірану.
США ось теж, два роки вже "може передати 100-500 АТАКМСів" і що?
Знов зє все прохезав як з австралійькими гвинтокрилами та F18!
Продадуть Індії...
19.05.2023
Pronews, США посилює тиск на Грецію з метою поставити Україні 32 винищувачі F-16 Block-30
Щоб грецькі ВПС, не ослабли, Вашингтон вже уклав з Афінами договір на постачання 20 винищувачів 5-го покоління F-35 в розстрочку на загальну суму 3,8 мільярда доларів США. Про те, як Греції компенсуватимуть вартість F-16, відправлених на Україну, не повідомляється, але швидше за все це буде зроблено в рамках т.зв. Лендлізу оголошеного адміністрацією Білого дому навесні 2022 року
Пройшов майже рік, лендліз закінчився, літаків нема
Зеленський повідомив, що надійде 10% до кінця року
Це близько 12 літаків, згідно попереднього плану мати 120 літаків
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2023 р. травень - Білий дім офіційно оголосив про згоду на передачу. Про терміни передачі говорять туманно: "Розробляється графік передачі...". Жозеп Борель ляпнув, що "восени (2023 р.) отримають".
2023 літо - передача Ф16 особливо не обговорюється, т.к. усі зосереджені на Українському наступі. 2023 р. осінь - результати наступу ЗСУ настільки розчаровують, що порушується питання про доцільність передачі Ф16 у принципі.
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