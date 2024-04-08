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Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16, - грецькі ЗМІ

f-16

Грецький уряд найближчим часом може передати українським військовим до 32 одиниць винищувачів F-16, але для цього потрібно дочекатися схвалення такого рішення зі сторони Франції.

Про це інформує Цензор.НЕТ, повідомляє РБК-Україна із посиланням на News Break.

За даними видання, грецький уряд планує продати 108 винищувачів, що підлягають виведенню з експлуатації (32 одиниці F-16C/-D Block 30, 24 одиниці Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 одиниці F-4E PI2000).

"Дійсно, у липні 2022 року було запитано позитивний висновок відповідного парламентського комітету на продаж винищувачів і супутнього та периферійного обладнання (запасні частини, тренажери, прилади та матеріали), вартість яких оцінювалася в 117 млн євро. Продаж так і не відбувся, а стан винищувачів, що перебувають на відкритому зберіганні, постійно погіршується", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Зеленський обговорив із прем’єром Греції Міцотакісом посилення української ППО та прискорення роботи над безпековою угодою

Загальна вартість всіх винищувачів, які планує продати Греція, становить приблизно 2,5 млрд євро.

"Зовсім інша справа - 32 F-16C/-D Block 30, передача яких Україні практично не викликає сумнівів. Нагадаємо, що за час служби винищувачі цього типу пройшли дві модернізації конструкції і наразі в середньому витратили близько 60 % граничного терміну служби", - повідомляється у матеріалі.

Також журналісти заявляють, що логічною була б передача цих літаків Україні, або ж продаж Індії, але потрібно дочекатися схвалення від Франції.

Нагадаємо, раніше голова військового комітету НАТО Бауер заявив, що західні винищувачі F-16 вплинуть на розвиток бойових дій в Україні.

Також президент Зеленський повідомив, що цього року партнери нададуть Україні 10% літаків від необхідного країні сучасного повітряного флоту.

Наразі триває один із завершальних етапів підготовки українських пілотів на F-16. Проте дату появи винищувачів в Україні озвучувати не варто, - Повітряні сили України. 

Читайте: Греція долучається до коаліції країн, які допомагають Україні з розмінуванням території

Греція (599) допомога і підтримка (1157) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+8
Не знаю, що краще - один переданий Ф-16, чи 32 які можуть бути передані.
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08.04.2024 11:48
+7
Може і передала це дуже велика різниця.
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08.04.2024 11:44
+7
Одни обещания... Дайте хоть две штуки для начала чтобы рашистские КАБы отогнать. Как говорится, хороша ложка к обеду. А то будет как с обещанными танками. Обещали, обещали предвкушая большое танковое наступление и кофе в Ялте пока рашисты не выстроили оборону и все ети танки обосрались на минных полях и от FPV дронов.
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08.04.2024 11:52
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"...або ж продаж Індії..."
Та продавайте вже одразу Ірану.
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08.04.2024 11:44 Відповісти
КНДР. Греки вже обіцяли продати нам ЗРК С 300, якщо США подарують їм аналогічну кількість Петріотів.
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08.04.2024 11:48 Відповісти
У кндр можуть бути проблеми з обслуговуванням, не впевнений, що китай потягне. А у ірану не буде.
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08.04.2024 11:55 Відповісти
От коли передадуть, тоді й буде мова, а так це тупий піздьож, - тупієш цензоре, хоча і раніше мало чим від валянка відрізнявся 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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08.04.2024 11:58 Відповісти
Може і передала це дуже велика різниця.
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08.04.2024 11:44 Відповісти
ніхєра не зрозумів, до чого тут Франція до грецьких F-16, але це ж все-таки краще, ніж чим згода Німеччини.
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08.04.2024 11:46 Відповісти
Там Міражі, а греки хочуть продати все разом. Не викидати ж їх.
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08.04.2024 11:52 Відповісти
разом різні літаки ніхто не купить. У новині мова йде про дозвіл на F-16.
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08.04.2024 12:02 Відповісти
от і буде перевіркою Макрона. говорити про відправку західних військ в Україну і в той же час блокувати грекам передачу Україні F-16 - то для Макрона буде дуже негарно виглядати.
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08.04.2024 12:57 Відповісти
гарний підгон ))
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08.04.2024 11:47 Відповісти
Ну то й що?!
США ось теж, два роки вже "може передати 100-500 АТАКМСів" і що?
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08.04.2024 11:47 Відповісти
Не знаю, що краще - один переданий Ф-16, чи 32 які можуть бути передані.
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08.04.2024 11:48 Відповісти
Одни обещания... Дайте хоть две штуки для начала чтобы рашистские КАБы отогнать. Как говорится, хороша ложка к обеду. А то будет как с обещанными танками. Обещали, обещали предвкушая большое танковое наступление и кофе в Ялте пока рашисты не выстроили оборону и все ети танки обосрались на минных полях и от FPV дронов.
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08.04.2024 11:52 Відповісти
И вообще, не сами самолеты главное. А современные ракеты к ним. Уже сейчас нужно искать ракеты и КАБы к етим самолетам. Или мы их будем использовать чтобы гоняться за беспилотниками и отстрела нурсов. То ето будет до пи***ды дверцы.
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08.04.2024 11:55 Відповісти
Все таки головне пілоти,а потім літаки і відповідне їх озброєння,немає перших інше ні до чого.
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08.04.2024 13:33 Відповісти
Навіщо ці "новини" у майбутньому часі? Можуть....передадуть.... виготовлять.... допоможуть..... надішлють.....
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08.04.2024 11:53 Відповісти
Всі щось готові передати, але знаходяться якісь умовності
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08.04.2024 11:58 Відповісти
А можуть і не передати.
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08.04.2024 12:00 Відповісти
Можуть. Але...
Знов зє все прохезав як з австралійькими гвинтокрилами та F18!
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08.04.2024 12:03 Відповісти
Так тут очевидно!
Продадуть Індії...
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08.04.2024 12:10 Відповісти
Вже за*бали цим своїм "може". Місяці йдуть, країну знищують, люди гинуть, а ніяких ф16 на горизонті не видно, тільки піздьож "може" продовжується.
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08.04.2024 12:24 Відповісти
Наші чекають безкоштовно.
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08.04.2024 12:44 Відповісти
https://ua.rua.gr/2023/05/19/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5/ Раніше про ці літаки писали
19.05.2023
Pronews, США посилює тиск на Грецію з метою поставити Україні 32 винищувачі F-16 Block-30

Щоб грецькі ВПС, не ослабли, Вашингтон вже уклав з Афінами договір на постачання 20 винищувачів 5-го покоління F-35 в розстрочку на загальну суму 3,8 мільярда доларів США. Про те, як Греції компенсуватимуть вартість F-16, відправлених на Україну, не повідомляється, але швидше за все це буде зроблено в рамках т.зв. Лендлізу оголошеного адміністрацією Білого дому навесні 2022 року

Пройшов майже рік, лендліз закінчився, літаків нема

Зеленський повідомив, що надійде 10% до кінця року
Це близько 12 літаків, згідно попереднього плану мати 120 літаків
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08.04.2024 12:48 Відповісти
Хронологія:
2023 р. квітень - прийнято непублічне рішення про передачу Ф16 Україні. Ведуться консультації: хто, коли та скільки передає.
2023 р. травень - Білий дім офіційно оголосив про згоду на передачу. Про терміни передачі говорять туманно: "Розробляється графік передачі...". Жозеп Борель ляпнув, що "восени (2023 р.) отримають".
2023 літо - передача Ф16 особливо не обговорюється, т.к. усі зосереджені на Українському наступі. 2023 р. осінь - результати наступу ЗСУ настільки розчаровують, що порушується питання про доцільність передачі Ф16 у принципі.
2023 р. листопад - вирішили, що літаки таки передадуть і українські льотчики вирушають на навчання.
2024 січень - отримані нові розвіддані про виробництво ракет і БПЛА (Шахеди) в РФ. Ці дані змушують переглянути питання щодо безпеки інфраструктури базування Ф16 в Україні.
2024 р. лютий - Нідерланди заявляють про передачу перших літаків "влітку".
2024 р. березень - Нідерланди важко назвати "дату передачі літаків".
2024 р. квітень - Нідерланди заявляють термін передачі "до кінця року"
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08.04.2024 12:53 Відповісти
уявляю що то за мотлох
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08.04.2024 13:06 Відповісти
Если не блок 70 остальное хлам уровень миг 29
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08.04.2024 14:09 Відповісти
Потомствєнні контрабандисти хочуть щось замутити і про навар не забувають.
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08.04.2024 14:22 Відповісти
ми б і раді а от Єрмак проти цього
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08.04.2024 14:24 Відповісти
Греція? Пфффф ахаха
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08.04.2024 14:38 Відповісти
 
 