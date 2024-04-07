Цього року отримаємо 10% від кількості літаків, яка нам потрібна, - Зеленський

Цього року партнери нададуть Україні 10% літаків від необхідного країні сучасного повітряного флоту. Повної чисельності було б достатньо для перемоги над тою кількістю бортів, котру застосовують окупанти.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, необхідний комбінований підхід у протидії російським носіям керованих авіабомб: і літаки, і системи протиповітряної оборони.

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"Тому що літаків у нас не вистачить. Окрім тих, що у нас є, та [кількість літаків], яку нам на сьогодні готові давати партнери, саме в цьому році складає, я вважаю, 10% від того об'єму, який нам потрібен... Я говорю: якщо боротися в небі, то боротись і перемагати, а не просто – "у нас є F-16". Ні, цього замало", – заявив президент.

Голова держави висловив упевненість, що в України буде сучасний повітряний флот – і цього року країна отримає 10% від його об'єму.

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Повної кількості цього флоту було б достатньо, аби самостійно перемогти ту кількість російських літаків, котрі застосовуються проти України, пояснив Зеленський.

"Тобто ми точно знаємо, якою кількістю [літаків] вони б'ють по нас, скільки вони використовують – нам потрібна відповідна кількість. І ми розуміємо, що 10% цього року буде. Тому я сказав про комбінований [підхід] – не вистачить літаків поки що. І літаки, і ППО – так можна", – підсумував він.