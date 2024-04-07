Цього року отримаємо 10% від кількості літаків, яка нам потрібна, - Зеленський
Цього року партнери нададуть Україні 10% літаків від необхідного країні сучасного повітряного флоту. Повної чисельності було б достатньо для перемоги над тою кількістю бортів, котру застосовують окупанти.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, необхідний комбінований підхід у протидії російським носіям керованих авіабомб: і літаки, і системи протиповітряної оборони.
"Тому що літаків у нас не вистачить. Окрім тих, що у нас є, та [кількість літаків], яку нам на сьогодні готові давати партнери, саме в цьому році складає, я вважаю, 10% від того об'єму, який нам потрібен... Я говорю: якщо боротися в небі, то боротись і перемагати, а не просто – "у нас є F-16". Ні, цього замало", – заявив президент.
Голова держави висловив упевненість, що в України буде сучасний повітряний флот – і цього року країна отримає 10% від його об'єму.
Повної кількості цього флоту було б достатньо, аби самостійно перемогти ту кількість російських літаків, котрі застосовуються проти України, пояснив Зеленський.
"Тобто ми точно знаємо, якою кількістю [літаків] вони б'ють по нас, скільки вони використовують – нам потрібна відповідна кількість. І ми розуміємо, що 10% цього року буде. Тому я сказав про комбінований [підхід] – не вистачить літаків поки що. І літаки, і ППО – так можна", – підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/watch?v=yIARMyKyauc
"Бо Росія підійме хайп"
🤣🤣🤣
Тобто, виходячи зі слів Зеленського, нам передадуть одну ескадрилью, - 12-15 літаків F-16.
Для порівняння, - Болгарія (яка не воює) отримає від США в цьому році 8 літаків F-16.
БД знайде стопiЦЦот причин, але не зробить нiчого, що може зашкодити рашцi.
Де зараз тi МИГ-29, якi Польща надала ще у 2022-му навеснi ?
Адаптованi пiд стандарт НАТОвського озброення.
Байден наказав перегнати на базу Рамштайн i заборонив навiть дивитися в той бiк.
Чому ви вирiшили, що вiн вам дасть лiтаки, кращi за совковий мотлох???
Ставте пам`ятник йому та клянiть Трампа, бо якщо Трамп переможе - то вам доведеться позичати очi у Сiрка чи Рябка та скавчати, що вас надурили!
А вас ТАКИ НАДУРИЛИ.
графинепустыне"...
Але тоді ми почнемо бити по раші.... а там працюють ще західні компанії, їх виробництво і прибутки можуть зупинитись...
та велика ймовірність частково зупинити екпорт... а західне виробництво залежне від ресурсів з раші, особливо те що знаходиться в Азії ... тому зупинка екпорту приведе до сильного росту інфляції...
а це ріст ставок фінансування і можливий економічний кризис через перегрітий надмірним друком валют під час ковіду фінансовий сектор... от така х...ня
Як так без телемарахвєту, серіалів, доріг?
А остання Ваша фраза про "не красти" - це ж взагалі крамола і посягання на діючу владу! Це ж стопроцентне російське ІПСО, до бабки не ходи!
4,6 літака?
Зелені собатировали оборону України 2019-2022 роки, саботували розгортання укроборонпрому, крали все що можна, а з 2023 року собатують передачу літаків, бо знаючи про передачу 46 Ф-16 для України, замість 50 льотчиків і 460 технікив відправили на навчання всього 6 льотчиків і 50 технікив. Ще 40 льотчиків і 4310 технікив ніхто на навчання не відправляв, а навчатися потрібно мінімум 1 рік по скороченої програмі.
Впрочем, там всегда были проблемы с математикой, 4000 долларов каждому учителю, миллиард деревьев и т.д.
Обіцяли "https://forbes.ua/ru/war-in-ukraine/61-vinishchuvach-f-16-dlya-ukraini-shcho-zminit-zakhidna-aviatsiya-v-ukrainskomu-nebi-rozbir-forbes-21082023-15521 Сейчас уже публично пообещали 61 истребитель F-16: 42 от Нидерландов и 19 от Дании. Это самолеты, которые планировалось списать и заменить более современными F-35. "
Щось терміни поставки почали збільшуватись...
Виходить поки передадуть 12 штук
що збігається з іншою більш менш ******** технікою
31 танк абрамс
1 патріот (4 пускові) від сша, та ще 12 пускових від інших країн
63 леопард2
21 himars
то 61 літак, будуть передавати від 5 років