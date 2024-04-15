Греция не готова передать Украине истребители F-16, - премьер Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что его страна не готова передать Украине самолеты F-16, о чем недавно заявляли греческие СМИ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мицотакис заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
"Хотел бы уточнить, что мы не готовы передать Украине самолеты F-16. Эта информация появилась в СМИ, но она не соответствует действительности. Но подчеркну, что мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину. Мы приняли это решение в самом начале вторжения. Греция является страной, которая не только уважает, но и защищает принципы международного порядка. И она всегда была на правильной стороне истории. Так происходит сейчас, когда Украина защищается от жестокого российского вторжения", - отметил Мицотакис.
Он отметил, что Греция имеет исторически крепкие культурные и религиозные связи с Россией, но "мы решительно выступаем против кремлевского режима".
"Я лично был в Украине, был в Одессе. В четверг я видел президента Зеленского в Вильнюсе. И я обязался продолжать поддерживать Украину по мере наших возможностей, не ставя под угрозу нашу способность защищать себя", - отметил Мицотакис.
Также премьер-министр отметил, что Греция поставила "значительное количество 155-мм снарядов, что особенно важно, поскольку сейчас Украина сталкивается с серьезной нехваткой артиллерии".
"Мы постоянно рассматриваем, как мы можем еще больше усилить нашу военную поддержку", – добавил Мицотакис.
Напомним, ранее глава военного комитета НАТО Бауэр заявил, что западные истребители F-16 повлияют на развитие боевых действий в Украине.
Также президент Зеленский сообщил, что в текущем году партнеры предоставят Украине 10% самолетов от необходимого стране современного воздушного флота.
В настоящее время продолжается один из завершающих этапов подготовки украинских пилотов на F-16. Тем не менее, дату появления истребителей в Украине озвучивать не стоит, - Воздушные силы Украины.
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Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв'язки з Росією, але "ми рішуче виступаємо проти кремлівського режиму". Джерело:
PS Відповідати непотрібно. Я вашу позицію зрозумів.
Сподіваюсь наступного разу цитуватимете речення повністю , а не лише те, що вам сподобалось
На третій відповім так. Ніхто ніякої підтримки не згорне по одній простій причині це побзьдьохування Заходом *****. Ця фобія у них лишилась ще за часів совка. Так, захід практичний і водночас розслаблений за роки стабільності та дешевих енергоносіїв від кацапні. Та ж Німеччина привикла від ***** отримувати копійчаний газ по одній простій причині, при владі у них були хто, Коль та стара ***** Мєркєль. Перший зараз у ***** на цирлах бігає, а друга була стажором у ***** в часи НДР та була завербована КДБ. І поки гинуть українські воїни, а не польські, німецькі, французькі і т.д. заходу це добре і зброю вони даватимуть.
Я ні в якому разі не захищаю Зеленського та не є його виборцем, але забезпечити зброєю армію під час війни не спроможна ні одна країна світу. Навіть ***** готовлячись до цієї війни не може повністю забезпечити свої потреби, а звертається до таких же кончених відморозків як Іран та Північна Корея та шукає інших постачальників. Навіть мілітаризований совок під час другої світової хрін би виграв війну без Ленд-лізу. Зброю зараз Україна виробляє, але запаси були знищені ще до війни під час правління бєглого зека, а те що виробляється його не вистачає під час війни.
То ви, мабуть, зі Шрьодером попутали. Бо Коль з ****** і не зустрічався, бо закінчив свою каденцію канцлером Німеччини у 1998 році, а з 2017 взагалі вже не живий...
Буває ....)
Більш того, чорносраки мавпи-аятоли та північні корейці, що сумирно сиділи і не тявкали, почали гарчати!
Китай вже відверто почав розмови про вторгнення на Тайвань!
Так що, все дуже просто: якщо Україна не встоїть то доведеться постачати Ф-16 союзникам по НАТО!
І не лише постачати літаки, а воювати.
а так огребайте по соплям, провокаторы *****
Щодо французів - то це паскудство з їхнього боку, зважаючи на те, що французькі виробники не здатні за рік виробити навіть двотиждневу потребу снарядів для України. Вони просто не здатні самі засвоїти гроші, але блокують замовлення ззовні.
але передавати ******* зброю... навіть якби того всього не було... вони не можуть через сусіда диктатора з яким є спірні території
Трохи не точно, але промови майдану "весь світ із нами" щось гальмують. Чи промови не ті, чи світ не той...
Це показує як відношення до Німеччини, Франції і США. Ех красиво вам жити