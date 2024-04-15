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Греция не готова передать Украине истребители F-16, - премьер Мицотакис

міцотакіс

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что его страна не готова передать Украине самолеты F-16, о чем недавно заявляли греческие СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мицотакис заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Хотел бы уточнить, что мы не готовы передать Украине самолеты F-16. Эта информация появилась в СМИ, но она не соответствует действительности. Но подчеркну, что мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину. Мы приняли это решение в самом начале вторжения. Греция является страной, которая не только уважает, но и защищает принципы международного порядка. И она всегда была на правильной стороне истории. Так происходит сейчас, когда Украина защищается от жестокого российского вторжения", - отметил Мицотакис.

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Он отметил, что Греция имеет исторически крепкие культурные и религиозные связи с Россией, но "мы решительно выступаем против кремлевского режима".

"Я лично был в Украине, был в Одессе. В четверг я видел президента Зеленского в Вильнюсе. И я обязался продолжать поддерживать Украину по мере наших возможностей, не ставя под угрозу нашу способность защищать себя", - отметил Мицотакис.

Также премьер-министр отметил, что Греция поставила "значительное количество 155-мм снарядов, что особенно важно, поскольку сейчас Украина сталкивается с серьезной нехваткой артиллерии".

"Мы постоянно рассматриваем, как мы можем еще больше усилить нашу военную поддержку", – добавил Мицотакис.

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Напомним, ранее глава военного комитета НАТО Бауэр заявил, что западные истребители F-16 повлияют на развитие боевых действий в Украине.

Также президент Зеленский сообщил, что в текущем году партнеры предоставят Украине 10% самолетов от необходимого стране современного воздушного флота.

В настоящее время продолжается один из завершающих этапов подготовки украинских пилотов на F-16. Тем не менее, дату появления истребителей в Украине озвучивать не стоит, - Воздушные силы Украины.

Автор: 

Греция (723) F-16 (547)


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Топ комментарии
+20
Особо от Греции такого подарка никто и не ожидал.
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15.04.2024 20:39
+11
Нащо з контексту висмикувати ?

Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв'язки з Росією, але "ми рішуче виступаємо проти кремлівського режиму". Джерело:
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15.04.2024 20:44
+8
Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв'язки з Росією Джерело: А більше нічого і непотрібно говорити!
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15.04.2024 20:39
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Особо от Греции такого подарка никто и не ожидал.
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15.04.2024 20:39 Ответить
А пуйлу передати готовi?
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15.04.2024 20:39 Ответить
Ні.
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15.04.2024 21:14 Ответить
Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв'язки з Росією Джерело: А більше нічого і непотрібно говорити!
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15.04.2024 20:39 Ответить
Нащо з контексту висмикувати ?

Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв'язки з Росією, але "ми рішуче виступаємо проти кремлівського режиму". Джерело:
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15.04.2024 20:44 Ответить
А контекст, виявляється, у цитаті, наведеній вами? Чи все ж таки у заголовку?
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15.04.2024 20:51 Ответить
А як ви визначили, що "Греція має історично міцні культурні та релігійні зв'язки з Росією" саме моя дешева маніпуляція? А може мені гарно заплатили?
PS Відповідати непотрібно. Я вашу позицію зрозумів.
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15.04.2024 21:05 Ответить
Добре, що зрозуміли свою помилку

Сподіваюсь наступного разу цитуватимете речення повністю , а не лише те, що вам сподобалось
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15.04.2024 21:36 Ответить
Марадерством??? Яким ще марадерством, кацапе? Знову свою методичку про погану Україну, що нібито краде допомогу, затягнули?
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15.04.2024 21:39 Ответить
Скот тут саме ти, кацапня під польским прапором. Спеціально у 2022 році зарєєструвався на Цензозрі, щоб гадити проти України?
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16.04.2024 00:34 Ответить
Але F16 не дамо, так?
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15.04.2024 20:54 Ответить
А не будуть давати то хто з ****** воювати буде? При всій не дуже хорошій репутації України вона одна воює з кацапсячою ордою і доволі успішно навіть з співвідношенням набоїв іноді 1 до 10. А такий правильний та толерантний Захід ********** *****.
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15.04.2024 21:02 Ответить
Перші два пункти брєд.
На третій відповім так. Ніхто ніякої підтримки не згорне по одній простій причині це побзьдьохування Заходом *****. Ця фобія у них лишилась ще за часів совка. Так, захід практичний і водночас розслаблений за роки стабільності та дешевих енергоносіїв від кацапні. Та ж Німеччина привикла від ***** отримувати копійчаний газ по одній простій причині, при владі у них були хто, Коль та стара ***** Мєркєль. Перший зараз у ***** на цирлах бігає, а друга була стажором у ***** в часи НДР та була завербована КДБ. І поки гинуть українські воїни, а не польські, німецькі, французькі і т.д. заходу це добре і зброю вони даватимуть.
Я ні в якому разі не захищаю Зеленського та не є його виборцем, але забезпечити зброєю армію під час війни не спроможна ні одна країна світу. Навіть ***** готовлячись до цієї війни не може повністю забезпечити свої потреби, а звертається до таких же кончених відморозків як Іран та Північна Корея та шукає інших постачальників. Навіть мілітаризований совок під час другої світової хрін би виграв війну без Ленд-лізу. Зброю зараз Україна виробляє, але запаси були знищені ще до війни під час правління бєглого зека, а те що виробляється його не вистачає під час війни.
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15.04.2024 23:33 Ответить
"Коль та стара ***** Мєркєль. Перший зараз у ***** на цирлах бігає..."
То ви, мабуть, зі Шрьодером попутали. Бо Коль з ****** і не зустрічався, бо закінчив свою каденцію канцлером Німеччини у 1998 році, а з 2017 взагалі вже не живий...
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16.04.2024 08:29 Ответить
Вибачте, переплутав з членом правління газпрому Шрьодером.
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16.04.2024 10:23 Ответить
Ти, кацапа, звісно, згорнув би підтримку України. Бо ти ворог України і твоя мета - поразка України.
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16.04.2024 00:35 Ответить
ага)а масква єто трєтій рім)))
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15.04.2024 21:26 Ответить
Нічого не зрозумів
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15.04.2024 20:43 Ответить
Да то же греки.
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15.04.2024 21:24 Ответить
Не потрібно навіть тратити емоції на них. Не дають так і не дають. Є інші країни які вже згодні дати.
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15.04.2024 20:54 Ответить
А шо - були?
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15.04.2024 21:01 Ответить
Допливли до берега греки , та й раптом вср@лися

Буває ....)
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15.04.2024 21:01 Ответить
От гребаний 🤡 вова , нічого не хочуть тобі давати ...бачиш люди натякають тобі на вихід, не бійся , залиш посаду ...тікай ,поживеш ще трохи , тебе потім дістануть , дай Україні дихати
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15.04.2024 21:10 Ответить
Ну хотя бы не вешают лапшу на уши, типа может передадим, но когда ни будь потом...
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15.04.2024 21:11 Ответить
Політика невтручання дала свої жахливі наслідки: кацапи розібралися з Грузією і зрозумівши, що можна безкарно окупувати країну, вбивати і гвалтувати людей, підготувалися і полізли в Україну.
Більш того, чорносраки мавпи-аятоли та північні корейці, що сумирно сиділи і не тявкали, почали гарчати!
Китай вже відверто почав розмови про вторгнення на Тайвань!
Так що, все дуже просто: якщо Україна не встоїть то доведеться постачати Ф-16 союзникам по НАТО!
І не лише постачати літаки, а воювати.
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15.04.2024 21:12 Ответить
********** надо было меньше, надеясь на Запад за спиной, никто бы на вас и не полез
а так огребайте по соплям, провокаторы *****
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16.04.2024 08:15 Ответить
Пішло нах чмо кацапське.
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18.04.2024 20:34 Ответить
Американці не дають ф 35 потомкам контрабандистів. Вони з французами заблокували виробництво османами снарядів для України за гроші ЕС.
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15.04.2024 21:18 Ответить
Яким це чином американці можуть заблокувати виробництво турками снарядів для України за гроші ЄС?
Щодо французів - то це паскудство з їхнього боку, зважаючи на те, що французькі виробники не здатні за рік виробити навіть двотиждневу потребу снарядів для України. Вони просто не здатні самі засвоїти гроші, але блокують замовлення ззовні.
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16.04.2024 00:38 Ответить
У греків живе багато орківської еліти, їх флот очищає орківський екпорт від санкцій....

але передавати ******* зброю... навіть якби того всього не було... вони не можуть через сусіда диктатора з яким є спірні території
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15.04.2024 21:19 Ответить
Якщо я добре пам*ятаю і не плутаюсь. то річ щла про ті F-16. що хочуть списувати. Але в Греції дуже сильна опозіція. це -соціалісти Сіріза. а ще єі комуністична партия !!! і вона десь на 3=-4 місці по рейтингам. Зараз всі партії борються за голоси в Європарламенті. От вони все й вишукують один в одного. Проросійського повно всюди. Є тв канал OPEN. який є власність івана савіді російського олігарха. Російська пропаганда пре звідти так. що вуха в*януть. В кінотеатрах йдуть російські фільми. А наші консульства-посольства нічого не бачать і не чують
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16.04.2024 00:19 Ответить
і навіщо нам старі модифікації ф16 в поганому технічному стані....греки б на утилізацію нормальні не дадуть.... вони не кращі тих міг29
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16.04.2024 09:33 Ответить
Я был на Кипре. Греки там просто сдались Туркам. Не те уже Элины
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15.04.2024 21:22 Ответить
Не правда, они до последнего танцевали боевые сиртаки.
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15.04.2024 21:27 Ответить
а казали що можуть 5 днів назад
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15.04.2024 21:29 Ответить
О, почалося. Хто наступний?
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15.04.2024 21:34 Ответить
"Весь мир у наших ног».
Трохи не точно, але промови майдану "весь світ із нами" щось гальмують. Чи промови не ті, чи світ не той...
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15.04.2024 21:35 Ответить
Яке відношення має Зеля до Майдану ?
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15.04.2024 21:57 Ответить
Зеля це символ того що "мудрий нарід" продав і проскакав ідеали майдану
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16.04.2024 13:08 Ответить
Як-же Украiна усим поперек горла стала! Заважають дружити i торгувати з братнiм рoсiйским нарiдом!
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15.04.2024 21:50 Ответить
Грекі не збагнули з ким вони мали справу. Весь час мали справи з Україною, а думали що з Московію. Навіть ченці за більшістю на Афоні були з України.
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15.04.2024 21:55 Ответить
..Ну, это они временно не готова передать, потом передадут, когда им предложат на замену F-35..
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15.04.2024 22:18 Ответить
Греки гнила нація.
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15.04.2024 22:28 Ответить
Знаєте, подібні до вас коментатори нагадують дворових шавок які лижуть руку яка їх годує доти доки в руці є шмат вкусняхи. Потім коли хавки нема кусають і з писком тікають піджавши хвіст і вслід гавкають ГНІВНО...
Це показує як відношення до Німеччини, Франції і США. Ех красиво вам жити
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16.04.2024 13:10 Ответить
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15.04.2024 22:37 Ответить
Від Греції було смішно очікувати іншого
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16.04.2024 01:11 Ответить
Ну ще комусь це не смердить договорняком)? Чи є ще ті хто вірить у святу війну? Та не дадуть нам нічого, максимум підкинуть огризки щоб ми не посипались до підписання мирного договору
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16.04.2024 13:07 Ответить
 
 