Греция не готова передать Украине истребители F-16, - премьер Мицотакис

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что его страна не готова передать Украине самолеты F-16, о чем недавно заявляли греческие СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мицотакис заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Хотел бы уточнить, что мы не готовы передать Украине самолеты F-16. Эта информация появилась в СМИ, но она не соответствует действительности. Но подчеркну, что мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину. Мы приняли это решение в самом начале вторжения. Греция является страной, которая не только уважает, но и защищает принципы международного порядка. И она всегда была на правильной стороне истории. Так происходит сейчас, когда Украина защищается от жестокого российского вторжения", - отметил Мицотакис.

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Он отметил, что Греция имеет исторически крепкие культурные и религиозные связи с Россией, но "мы решительно выступаем против кремлевского режима".

"Я лично был в Украине, был в Одессе. В четверг я видел президента Зеленского в Вильнюсе. И я обязался продолжать поддерживать Украину по мере наших возможностей, не ставя под угрозу нашу способность защищать себя", - отметил Мицотакис.

Также премьер-министр отметил, что Греция поставила "значительное количество 155-мм снарядов, что особенно важно, поскольку сейчас Украина сталкивается с серьезной нехваткой артиллерии".

"Мы постоянно рассматриваем, как мы можем еще больше усилить нашу военную поддержку", – добавил Мицотакис.

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Напомним, ранее глава военного комитета НАТО Бауэр заявил, что западные истребители F-16 повлияют на развитие боевых действий в Украине.

Также президент Зеленский сообщил, что в текущем году партнеры предоставят Украине 10% самолетов от необходимого стране современного воздушного флота.

В настоящее время продолжается один из завершающих этапов подготовки украинских пилотов на F-16. Тем не менее, дату появления истребителей в Украине озвучивать не стоит, - Воздушные силы Украины.