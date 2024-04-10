Наша підтримка України має залишатися непохитною та своєчасною, - президентка Греції Сакелларопулу

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу під час свого виступу на відкритті щорічного Дельфійського економічного форуму закликала продовжувати підтримувати Україну проти російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еkathimerini.

Як зазначається, Сакелларопулу заявила, що війна є не тільки грубим порушенням Статуту ООН та міжнародного права, але й "залишається серйозною загрозою для європейської безпеки та глобальної стабільності".

Крім того, президентка Греції наголосила на швидкій відповіді Європейського Союзу на вторгнення Росії в лютому 2022 року. Вона відзначила активну участь Греції в цих колективних зусиллях щодо надання практичної підтримки українському народу.

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Сакелларопулу наголосила на важливості збереження цієї підтримки до досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру з повагою до незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

"Наша підтримка має залишатися непохитною та своєчасною, слугуючи вирішальним фактором стримування російської агресії та ревізіонізму", - сказала вона.

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