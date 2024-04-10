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Новини Допомога Україні
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Наша підтримка України має залишатися непохитною та своєчасною, - президентка Греції Сакелларопулу

буча,катерина,сакелларопулу

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу під час свого виступу на відкритті щорічного Дельфійського економічного форуму закликала продовжувати підтримувати Україну проти російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еkathimerini.

Як зазначається, Сакелларопулу заявила, що війна є не тільки грубим порушенням Статуту ООН та міжнародного права, але й "залишається серйозною загрозою для європейської безпеки та глобальної стабільності".

Крім того, президентка Греції наголосила на швидкій відповіді Європейського Союзу на вторгнення Росії в лютому 2022 року. Вона відзначила активну участь Греції в цих колективних зусиллях щодо надання практичної підтримки українському народу.

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Сакелларопулу наголосила на важливості збереження цієї підтримки до досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру з повагою до незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

"Наша підтримка має залишатися непохитною та своєчасною, слугуючи вирішальним фактором стримування російської агресії та ревізіонізму", - сказала вона.

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Автор: 

Греція (599) допомога і підтримка (1160) Сакелларопулу Катерина (3)


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Топ коментарі
+5
Дякуємо Греції, за допомогу Українцям, у важкі часи московської війни!!!
Памятаймо про друзів, та помстимося московітам!!
Слава Україні!
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10.04.2024 19:54
+2
Дуже дякуємо, звичайно. Але від того що ви кожного дня будете казати: "халва" нам у роті солодко не стане
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10.04.2024 20:32
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Дякуємо Греції, за допомогу Українцям, у важкі часи московської війни!!!
Памятаймо про друзів, та помстимося московітам!!
Слава Україні!
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10.04.2024 19:54 Відповісти
Греція сказала, і вирішила що вже все зробила...
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10.04.2024 20:13 Відповісти
За яку підтримку? Греція ані копійки на допомогу Україні не виділила. За кожну одиницю застарілої техніки (а іншої Греція Україні не надавала) - Греція отримала компенсацію від тої ж Німеччини - або в вигляді більш ******** техніки, або грошима..
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10.04.2024 20:18 Відповісти
Тобто Греція просто оновлює свою армію, вдало скидаючи застарілий непотріб Україні. Дякувати нам потрібно за це НІмеччині, яке це спонсорує.
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10.04.2024 20:20 Відповісти
Страна пайот ім рокєнрольниє пєсні
Гаваріт- всьо будєт нармальна
Страна крічіт ім что ми всє вмєстє
Но звучіт ета какта банальна...

P.S. Така пісня є в репертуарі ДДТ. Останнім часом все більш актуальна, хоча її контекст зовсім про інші події.
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10.04.2024 20:02 Відповісти
Можна трохи гівна?
На Айфон?
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10.04.2024 20:18 Відповісти
Джон Бреннан вважає, що дії Трампа можуть призвести до того, що Путін «голодним поглядом подивиться на Європу»

Ексдиректор ЦРУ Джон Бреннан розкритикував колишнього президента Трампа в інтерв'ю бельгійському державному мовнику RTBF, заявивши, що Трамп не має достатньої кваліфікації для вирішення питань національної безпеки, а також https://zn.ua/ukr/usa/zdav-nazad-tramp-pomjakshiv-ritoriku-shchodo-nato.html «мало визнає трансатлантичні відносини».

Колишній глава ЦРУ висловив стурбованість тим, що колишній президент не підтримує Україну в її війні проти Росії. За його словами, Трамп може підірвати оборону України різними способами, наприклад, наказавши американській розвідці не допомагати українським колегам
 https://zn.ua/ukr/usa/tramp-mozhe-nakazati-amerikanskij-rozvidtsi-ne-dopomahati-ukrajinskim-koleham-ekshlava-tsru.html
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10.04.2024 20:24 Відповісти
ніколи не був в елладі. а так хочеться попити оригінальну метаксу.
ні грошей, ні можливостей.
ще й ракети, над головою.
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10.04.2024 20:26 Відповісти
Дуже дякуємо, звичайно. Але від того що ви кожного дня будете казати: "халва" нам у роті солодко не стане
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10.04.2024 20:32 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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10.04.2024 21:58 Відповісти
 
 