Наша підтримка України має залишатися непохитною та своєчасною, - президентка Греції Сакелларопулу
Президентка Греції Катерина Сакелларопулу під час свого виступу на відкритті щорічного Дельфійського економічного форуму закликала продовжувати підтримувати Україну проти російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еkathimerini.
Як зазначається, Сакелларопулу заявила, що війна є не тільки грубим порушенням Статуту ООН та міжнародного права, але й "залишається серйозною загрозою для європейської безпеки та глобальної стабільності".
Крім того, президентка Греції наголосила на швидкій відповіді Європейського Союзу на вторгнення Росії в лютому 2022 року. Вона відзначила активну участь Греції в цих колективних зусиллях щодо надання практичної підтримки українському народу.
Сакелларопулу наголосила на важливості збереження цієї підтримки до досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру з повагою до незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.
"Наша підтримка має залишатися непохитною та своєчасною, слугуючи вирішальним фактором стримування російської агресії та ревізіонізму", - сказала вона.
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Слава Україні!
Гаваріт- всьо будєт нармальна
Страна крічіт ім что ми всє вмєстє
Но звучіт ета какта банальна...
P.S. Така пісня є в репертуарі ДДТ. Останнім часом все більш актуальна, хоча її контекст зовсім про інші події.
На Айфон?
Ексдиректор ЦРУ Джон Бреннан розкритикував колишнього президента Трампа в інтерв'ю бельгійському державному мовнику RTBF, заявивши, що Трамп не має достатньої кваліфікації для вирішення питань національної безпеки, а також https://zn.ua/ukr/usa/zdav-nazad-tramp-pomjakshiv-ritoriku-shchodo-nato.html «мало визнає трансатлантичні відносини».
Колишній глава ЦРУ висловив стурбованість тим, що колишній президент не підтримує Україну в її війні проти Росії. За його словами, Трамп може підірвати оборону України різними способами, наприклад, наказавши американській розвідці не допомагати українським колегам
https://zn.ua/ukr/usa/tramp-mozhe-nakazati-amerikanskij-rozvidtsi-ne-dopomahati-ukrajinskim-koleham-ekshlava-tsru.html
ні грошей, ні можливостей.
ще й ракети, над головою.