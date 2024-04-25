Греция не будет передавать Украине Patriot, несмотря на давление со стороны ЕС, - FT
Греция отказывается передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, несмотря на давление со стороны Евросоюза.
Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на слова премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, передает Цензор.НЕТ.
Так он заявил, что его страна не будет передавать Украине ЗРК Patriot и С-300, несмотря на давление со стороны ЕС и союзников по НАТО, требующих предоставить Киеву больше систем противовоздушной обороны.
На саммите в Брюсселе на прошлой неделе лидеры ЕС призвали лидеров Испании и Греции передать часть своих систем Украине.
"Греция разными способами поддерживала Украину оборонным оборудованием. Но мы с самого начала заявили, что не можем передать системы вооружений, которые критически важны для нашей способности к сдерживанию", - сообщил Мицотакис.
Как отмечалось ранее, Греция, вероятно, была готова передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot после получения от США гарантий по поводу угроз со стороны Турции и пакета финансовой компенсации.
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А ось Шольц, який анонсував цю новину , що 6 Патріотів піде в Україну, ніяких конфліктів не мае.
А Тауруси НЕ дае « принципово». Бо « путін- ферштейн».
Шольц ще та меркель…але не думаю що при передачі Греками патріотів ситуація з Турками в край загостриться…просто відмазка….
Вам самим не набридло просити?) Чому вам хтось має бути забрв'язанний?
Бо, невідомо що виграе Україна від цего? Де зараз Барьехтари?
Чи втрачає Україна свої технології (моторобудування, авіація, тощо),
чи яка мова буде йти про український Крим?
Але свого турки не упустять- бизнес з РФ у них зріс у рази.
Самий богатир олігарх монополіст Ахметовволодіе єнергетікою, та оббирае кожного українця.
Ну і за адекватність людей тут я б поспорив) доречі можна дізнатись чи ви віруюча людина?
І це колиска європейської цивілізації. На шо ж вона перетворилася? Це ж просто якась вигрібна яма, заселена деградантами...