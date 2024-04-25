Греция не будет передавать Украине Patriot, несмотря на давление со стороны ЕС, - FT

Греция отказывается передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на слова премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, передает Цензор.НЕТ.

Так он заявил, что его страна не будет передавать Украине ЗРК Patriot и С-300, несмотря на давление со стороны ЕС и союзников по НАТО, требующих предоставить Киеву больше систем противовоздушной обороны.

На саммите в Брюсселе на прошлой неделе лидеры ЕС призвали лидеров Испании и Греции передать часть своих систем Украине.

"Греция разными способами поддерживала Украину оборонным оборудованием. Но мы с самого начала заявили, что не можем передать системы вооружений, которые критически важны для нашей способности к сдерживанию", - сообщил Мицотакис.

Как отмечалось ранее, Греция, вероятно, была готова передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot после получения от США гарантий по поводу угроз со стороны Турции и пакета финансовой компенсации.

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