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Греция не будет передавать Украине Patriot, несмотря на давление со стороны ЕС, - FT

patriot

Греция отказывается передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на слова премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, передает Цензор.НЕТ.

Так он заявил, что его страна не будет передавать Украине ЗРК Patriot и С-300, несмотря на давление со стороны ЕС и союзников по НАТО, требующих предоставить Киеву больше систем противовоздушной обороны.

На саммите в Брюсселе на прошлой неделе лидеры ЕС призвали лидеров Испании и Греции передать часть своих систем Украине.

"Греция разными способами поддерживала Украину оборонным оборудованием. Но мы с самого начала заявили, что не можем передать системы вооружений, которые критически важны для нашей способности к сдерживанию", - сообщил Мицотакис.

Как отмечалось ранее, Греция, вероятно, была готова передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot после получения от США гарантий по поводу угроз со стороны Турции и пакета финансовой компенсации.

Читайте также: Греция не готова передать Украине истребители F-16, - премьер Мицотакис

Автор: 

Греция (723) ПВО (2705) Patriot (263)


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Топ комментарии
+7
Хто був чи хоча трішки знає про Грецію, скаже, по перше прокацапів там тьма, по друге в них реально проблеми з Туреччиною, так що не сильно вони і неправі. Думайте.Дякую.
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25.04.2024 23:37
+4
Греки здавна ціну собі набивають, будучи неабиякими ***************… але наразі шлюха орба їх затьмарює у єс…
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25.04.2024 23:37
+3
Позиція греків зрозуміла. Нажаль вони теж у конфлікт- з Туреччиною.

А ось Шольц, який анонсував цю новину , що 6 Патріотів піде в Україну, ніяких конфліктів не мае.

А Тауруси НЕ дае « принципово». Бо « путін- ферштейн».
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26.04.2024 00:26
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Сьогодні що - день торжества ідіотів?
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25.04.2024 23:33 Ответить
Греки здавна ціну собі набивають, будучи неабиякими ***************… але наразі шлюха орба їх затьмарює у єс…
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25.04.2024 23:37 Ответить
50 на 50 таки так
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25.04.2024 23:39 Ответить
Позиція греків зрозуміла. Нажаль вони теж у конфлікт- з Туреччиною.

А ось Шольц, який анонсував цю новину , що 6 Патріотів піде в Україну, ніяких конфліктів не мае.

А Тауруси НЕ дае « принципово». Бо « путін- ферштейн».
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26.04.2024 00:26 Ответить
Де в чому згоден з Вами…
Шольц ще та меркель…але не думаю що при передачі Греками патріотів ситуація з Турками в край загостриться…просто відмазка….
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26.04.2024 00:52 Ответить
Хто був чи хоча трішки знає про Грецію, скаже, по перше прокацапів там тьма, по друге в них реально проблеми з Туреччиною, так що не сильно вони і неправі. Думайте.Дякую.
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25.04.2024 23:37 Ответить
Ну например на Родосе я был именно в "отеле без русни"
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25.04.2024 23:47 Ответить
А я колись на росії ночував у отелі "Родос"
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26.04.2024 00:01 Ответить
Я буваю в Греції і знаю як простолюд ставиться до нашої війни, і як вони голосять тіпа вибори
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26.04.2024 00:05 Ответить
Жлоби. Могли б і в тимчасове користування надати.
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25.04.2024 23:39 Ответить
Надайте патріоти, надайте снаряди, надайте бронетехніку..... І так без кінця.
Вам самим не набридло просити?) Чому вам хтось має бути забрв'язанний?
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26.04.2024 05:58 Ответить
А гарантії що повернуть? Україна нічого не поверне, навіть після війни.
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26.04.2024 07:13 Ответить
Від греків і не очікував. Не треба вірити бравурним заявам. Греки не дадуть нічого
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25.04.2024 23:51 Ответить
Переляк грецького прем'єра від обстрілу в Одесі пройшов
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26.04.2024 00:40 Ответить
Хотять,щоб їх путін прийшов спасати?
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25.04.2024 23:57 Ответить
Вам би таблетки пропити, або ж методику поміняти
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26.04.2024 05:59 Ответить
ЯКЩО Б ГРЕЦІЇ СКАЗАЛИ ЩО ПІЙШОВ НАХЙ ВАТІКАН, ТО ВОНИ БИ ДАЛИ !)
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26.04.2024 00:22 Ответить
Почему Греция которая живет в долг должна что-то передавать, когда самая говорливая и хвастливая страна Европы Германия родила только один Patriot.
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26.04.2024 01:09 Ответить
Ну хто ж винен Україні, шо вона розірвала контракти з Туречиною, котрі були укладені ще за часів попереднього президента на сумісне виробництво ракет ППО середньої, малої та дальньої дії - законе, демократичне рішення більшості у 19 році. А винні, як завжди, хтось, хто пілкується про свою безпеку ракетами, а не популізмом.
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26.04.2024 03:38 Ответить
Про сумісний бізнес або відношення України і Туреччини требо говорити дужеее обережно.

Бо, невідомо що виграе Україна від цего? Де зараз Барьехтари?

Чи втрачає Україна свої технології (моторобудування, авіація, тощо),
чи яка мова буде йти про український Крим?

Але свого турки не упустять- бизнес з РФ у них зріс у рази.
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26.04.2024 04:52 Ответить
Як де - їм же заломили ціну на підключення електрики до підприємства - 10 лимонів зелені - зелені і заломили. Тому і перестали планувати сумісне виробництво.
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26.04.2024 08:19 Ответить
Це до Ахметова, а не до України.

Самий богатир олігарх монополіст Ахметовволодіе єнергетікою, та оббирае кожного українця.
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26.04.2024 17:08 Ответить
Україна це не зермак
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26.04.2024 05:26 Ответить
Але все йде через зермака, отже на відміну від нашої тік-ток гадалки в них є розвідка, та й вони не сліпі і всі прекрасно бачать, що відбувається
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26.04.2024 06:00 Ответить
Так, наша печалька. Дофіга експертів, спісталістів , просто поряднів людей немає
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26.04.2024 08:19 Ответить
Ой, розвідка в них кацапська , розуму, ну таке.
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26.04.2024 08:51 Ответить
Ну якщо кажете розвідка у них "кацапська", то ваша ж думка ... Хотя з 195 країн які є на третій планеті від Сонця, у наших людей є лише Україна і Росія, інколи пропригує США чи хтось хто дасть подачки
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26.04.2024 08:59 Ответить
Мар'ян, відвали, пратівний кракаділ. Чіпляється до адекватних, провокує, іди, зелень отримувати
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26.04.2024 09:26 Ответить
Вбільшості ви праві, але я не за бабосіки я просто для душі....
Ну і за адекватність людей тут я б поспорив) доречі можна дізнатись чи ви віруюча людина?
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26.04.2024 09:35 Ответить
Вже невіруюча
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26.04.2024 09:43 Ответить
Китай вам дасть , за ліси сибіру
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26.04.2024 10:02 Ответить
Ну правильно - зате танкери русні вони з задоволенням надають.

І це колиска європейської цивілізації. На шо ж вона перетворилася? Це ж просто якась вигрібна яма, заселена деградантами...
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26.04.2024 08:29 Ответить
 
 