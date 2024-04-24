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Новини Допомога Україні
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США мають один запасний Patriot, який можуть поставити Україні, - Кулеба

patriot

Сполучені Штати, ймовірно, можуть поставити Україні комплекс ППО Patriot.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, Греція та Іспанія наразі розглядають можливість поставки Patriot Україні. Цими системами також володіють Польща та Румунія. 

Кулеба заявив, що восьма система може надійти Україні від США.

"Я думаю, що американська армія, ймовірно, має один запасний (комплекс Patriot. - Ред.)", - зазначив міністр.

Кулеба сказав, що переговори щодо Patriot були складними, оскільки партнери торгувались щодо компенсації.

"Я не маю жодних сумнівів, зважаючи на прогрес, якого ми досягаємо, що Patriot прибудуть, і Німеччину слід похвалити за те, що вона зробила перший крок", - додав він.

Також читайте: Білий дім представить новий пакет допомоги протягом декількох годин або днів, це питання логістики, - Кулеба

Автор: 

ППО (3142) США (22473) Кулеба Дмитро (3604) Patriot (297)


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Топ коментарі
+7
Які нещасні....добре що хоть у нас не попросили
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24.04.2024 17:22
+6
Так не працює. Країна, яка кладе на міжнародно прийняті норми, залишається за межами цивілізованих країн, не вступає ні в НАТО, ні в ЄС і не отримує допомоги. Про що і було завуальовано повідомлено.
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24.04.2024 17:49
+4
Кулєба, віднови консульські послуги громадянам України. Бо може статися, що зменшеній копії параші Петріоти перестануть давати. До речі, кацапи розумніші. Вони такого крінжу з консульськими послугами у 2022 році не творили. Тому переважна більшість тих, що виїхали, таки повернулися. І пішли у армію за бабло, а не з-під палки. І дотепер йдуть кожного місяця по 20 тисяч.
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24.04.2024 17:28
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Які нещасні....добре що хоть у нас не попросили
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24.04.2024 17:22 Відповісти
У вас - это у кого?
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24.04.2024 17:40 Відповісти
У Петра на городі ще з 1945 один Patriot закопаний. Каже добре що не просять його викопати, бо картопля посаджена
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24.04.2024 17:52 Відповісти
Вообще-то американцам и самим еще их не хватает.

https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express
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24.04.2024 18:36 Відповісти
Кулеба вимацав!- оце нюх - в розвідку!
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24.04.2024 17:22 Відповісти
ЩОСЬ В ЛІСІ ЗДОХЛО. З 60 КОМПЛЕКСІВ Є 1 ЗАПАСНИЙ. дАДУТЬ СКАЖЕМО ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ.
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24.04.2024 17:23 Відповісти
Не дадуть! Хто ж віддасть запасне колесо?
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24.04.2024 17:29 Відповісти
Всього армія США має 1106 пускових установок Patriot. У 2023 році на озброєнні було 480.
Одна Батарея це 4 ПУ.
https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot The US Army operates a total of 1,106 Patriot launchers. In 2023, 480 were in service.
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24.04.2024 17:34 Відповісти
Ось https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ цей PDA містив 1 батарею петріот (4 пускові) - ціна приблизно 500млн
Нідерланди дали 2 пускові, та Німмечина 10 пускових
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24.04.2024 18:11 Відповісти
https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express

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24.04.2024 18:38 Відповісти
Кулєба, віднови консульські послуги громадянам України. Бо може статися, що зменшеній копії параші Петріоти перестануть давати. До речі, кацапи розумніші. Вони такого крінжу з консульськими послугами у 2022 році не творили. Тому переважна більшість тих, що виїхали, таки повернулися. І пішли у армію за бабло, а не з-під палки. І дотепер йдуть кожного місяця по 20 тисяч.
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24.04.2024 17:28 Відповісти
Навпаки треба ще заблокувати рахунки і арештувати нерухомість. Не повертаються - конфіскувати.
Їм покласти на країну то і країна має покласти на них...
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24.04.2024 17:43 Відповісти
Так не працює. Країна, яка кладе на міжнародно прийняті норми, залишається за межами цивілізованих країн, не вступає ні в НАТО, ні в ЄС і не отримує допомоги. Про що і було завуальовано повідомлено.
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24.04.2024 17:49 Відповісти
Завуальовано повідомлено що "продовжуйте їх щемити". Нікому не цікаво годувати мордатих бєжєнцав, коли вже навіть пішли розмови про європейські війська в Україні.
А порядок видачі документів кожна країна вирішує суверенно, ви ж не обурюєтесь що з вас вимагають довідку про несудимість чи відсутність кредитів.
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24.04.2024 18:31 Відповісти
😊 Ніт! Там пояснили, що взяли до уваги. А ще, що не роблять різниці між чоловіками та жвнками, чи військовозобов'язаними і пенсіонерами. Навчіться читати те, що пише і не фантазуйте. Західна демократія сильна принципами. Рівність - один з них.
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24.04.2024 18:47 Відповісти
покласти на них і відібрати у них - то трохи різні речі.

Є два види держав.

Перший - це середньовічна модель стаціонарного бандита, коли держава є власником життя своїх підданих.

Другий - це об'єднання вільних людей, які делегують певним вибраним людям повноваження вчиняти якісь дії від імені колективу
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24.04.2024 18:02 Відповісти
Ваші "вільні люди" мають всі шанси вільно опинитися в тайзі де будуть вільно рубати йолки за вільну миску баланди.
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24.04.2024 18:34 Відповісти
шанси лежати трупом під Бахмутом набагато нижчі ?
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24.04.2024 18:45 Відповісти
В демагогію ми всі вмієм.
А вибір доволі простий - вони або будуть лежать трупами під Бахмутом, або відправлять тебе рубать йолки. Третього нема.
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24.04.2024 19:04 Відповісти
йолки - то удавана перспектива, а якшо 55-річний Василь з села потрапить в учебку, то його ніколи звідти не купить командир, який кричить "За мною!!!" і береже бійців. Бо нах тому командиру такий воїн.

Його з учебки купить той совковий командир, який буде кричати "Вперед !!!" і йому пох, скільки м'яса він покладе
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24.04.2024 18:49 Відповісти
З'їзди в Бучу і подивись на "уявну перспективу".
Дивує що комусь це ще треба пояснювати на третьому році війни...
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24.04.2024 19:06 Відповісти
А поки Лисого не буде в окопі, то оті всі "Вперед !!!" - то до сраки.

Коли Лисий буде кричати "За мною !!!", тоді і поговоримо.

Бо рівність Бучі якась не рівна виходить.

Лисий в Бучі опинитись не сцить чомусь. Чому в Бучі має боятись опинитись 55-річний Василь з Хмельницької області ?
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24.04.2024 19:20 Відповісти
Гарно стелеш.
Тільки це треба тебе питать - чому ти з Лисим не сците опинитися в Бучі. І плюс агітуєте Василя з Хмельницької області що під кацапами йому буде прям рай...
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24.04.2024 19:57 Відповісти
ба мені більше, ніж Василю, а всьому 95 кварталу на 15 років менше, ніж Василю.

А того Василя не я агітую. Того Василя замість Лисого женуть.
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24.04.2024 20:19 Відповісти
Ну як же "не агітуєш"? Прямо пишеш що Василю в Бучі нічого не грозить, як і Лисому.
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24.04.2024 20:24 Відповісти
якого хрєна Василь 55-річний з Хмельницькоъ області опиниться в Бучі і якого хрєна в Бучі не опиниться весь 40-річний Квартал ?
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24.04.2024 20:48 Відповісти
Трохи не правда. Мова йде про рівність і справедливість. Мобілізаціцні заходи зелених цього не передбачають. Тому потрібно змінити принцип з "я начальник і мені все можна, бо аи - холопи" на "ми всі - в одному човні. І вигрібати будемо разом". Запам'ятайтк еарешті, маленька диктатура ніколи не переможе велику. Це аксіома.
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24.04.2024 18:51 Відповісти
Гарні слова не замінять гарний гарматний постріл.
Спочатку треба вилікувати рак, а потім переживать за втраченим волоссям...
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24.04.2024 19:10 Відповісти
ну то лікуй Єрмака, якшо зможеш.

А поки Лисого не буде в окопі, то оті всі "Вперед !!!" - то до сраки.

Коли Лисий буде кричати "За мною !!!", тоді і поговоримо.

Бо рівність Бучі якась не рівна виходить.

Лисий в Бучі опинитись не сцить чомусь. Чому в Бучі має боятись опинитись 55-річний Василь з Хмельницької області ?
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24.04.2024 19:14 Відповісти
Кажу ж, в демагогію ми всі вмієм.
Справа не в Лисому, не в Потапі з Настею і навіть не в дєрьмаку
Ми обидва знаємо в чому, еге ж?...
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24.04.2024 19:24 Відповісти
Воно і видно, що я демагогію ви ясі вмієте. Починаючи із Зєлєнского. Тільки ніяк не допетраєте, що демагогія руйнує державу. А без держави і вас не буде.
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24.04.2024 19:35 Відповісти
Треба бути трошки альтернативно обдарованим, щоб хвилюватись про "руйнування держави демагогією" коли її реально руйнують стратегічною авіацією. Пан недемагог.
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24.04.2024 19:46 Відповісти
Ніт. Стратегічною авіацією руйнують будівлі і укріплення, а державу власне руйнують брехнею, популізмом, некомпетентністю і демагогією.
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24.04.2024 19:51 Відповісти
Всі держави зниклі за останні 3000 років були знищені військами - стратегічною авіацією. А от про знищених демагогією я не чув.
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24.04.2024 20:02 Відповісти
Погано історію вчили. 😊 Не буду вам скидувати посилання - навчіться шукати самі.
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24.04.2024 20:07 Відповісти
А просвітіть мене темного. Бачу ви історик.
Скільки держав знищено військовими діями а скільки демагогією?
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24.04.2024 20:19 Відповісти
А лише у 20-му столітті III-й Рейх, республіканська Іспанія, Італія Муссоліні. Передбачаючи реакцію одразу повідомлю, що держава і крахна - різні поняття. Так на території країни Німеччина у першій половині XX століття існувало послідовно три держави - Німецька імперія (ІІ рейх), Веймарська республіка і ІІ рейх. Дві останні були знищені популістами і демагогами.
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24.04.2024 20:27 Відповісти
Це точно? А то я думав що рейх знищено стратегічними бомбардуваннями. Он воно як.
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24.04.2024 20:31 Відповісти
Ніт! Бомбардування - то інструмент щнищення. І його не було б, якби не демагогія фюрера про "Дойчланд юбер аллєс" іпопулізм НСДАП про вищість німецької раси. Саме тоді, коли вони прицшли до алади, почався крах держави. І тривав досить не довго - 12 років. Навчіться бачити причину. Ще раз приклад: людина помирає не від результату щахорювання у вигляді діаоех, а від того, що збудник діареї потрапив в організм. Це я про дизентерію, якщо щось.
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24.04.2024 20:44 Відповісти
Сидів би той НСДАП досьогодні з усією своєю діареєю, якби не Б-29. Як сидить корейський Кім.
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24.04.2024 21:11 Відповісти
чому особисто ти досі не віддав своє життя за Україну ?
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24.04.2024 21:38 Відповісти
чувак, поки Кварталу не буде на нулі в окопах, ти хрєн мотивуєш 55-річних Василів з Хмельницької області туди в окопи полізти.

От шоб ти не писав, мотивації не буде.

Прикладом своїм особистим, як в Ізраїлі ...
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24.04.2024 20:51 Відповісти
Не лізь.
Як казав один дядько в треуголці - Не хочеш лізти в свої окопи полізеш в чужі...
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24.04.2024 21:12 Відповісти
якого хєра ти це кажеш мені, а не всьому чоловічому 40-річному складу 95 Кварталу ?

Їм той дядько в тєуголці шось інше сказав ?

Прикладом треба, а не тупізною, як ти )))
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24.04.2024 21:22 Відповісти
Тобто ти не лізеш в окопи не тому що ссикливий троль а тому що прикладу нема?
Ясно-понятно....
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24.04.2024 21:28 Відповісти
Я не лізу в окоп, бо життя у мене одне.

Я своє єдине життя готовий віддати за дітей, які в мене зараз в безпеці.

За зелене кодло і Лисого мені свого життя віддавати не профіт.

Ти вже віддав своє життя ?

Якшо ще ні, то чому ?
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24.04.2024 21:36 Відповісти
Хто забирає в тебе життя? Вони з тобою в одній кімнаті?
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24.04.2024 21:50 Відповісти
Вони зі мною в одному місті. ТЦК їх звуть на низах, а Єрмак зверху. Ну то таке.

Якого хрєна ТИ ОСОБИСТО ще не віддав своє життя ?

Бронь з цырка ?
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24.04.2024 21:53 Відповісти
Як ти виживаєш? ТЦК, дєрьмак...
Кругом стільки небезпек а ти сам і братушки ще далєчє.
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24.04.2024 21:57 Відповісти
багато питань до мене, хоча сам на жодне моє не відповів.

в Лізі Сміху у Подоляка служиш ?
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24.04.2024 22:01 Відповісти
О, знову Андрюша-гівноїд Бучами запугує і як ***** уникає питань чому його свиняча срака досі не в окопі.
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24.04.2024 23:27 Відповісти
Еее нііі! Не сидів би! І самі добре знаєте, чому. І не треба робитись дурнішим, ніж насправді. 😁
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24.04.2024 21:23 Відповісти
Боже! Бережи Америку один раз!
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24.04.2024 17:28 Відповісти
Ne to sto odnu Patriot sistemu mogli bi postavit amerikansi iz rezerva,no i 50.No vidimo Kuleba pro eto neznajet
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24.04.2024 17:34 Відповісти
Ой, та розкажіть мені!!! Один запасний вони мають!!! Один-однісенький і більш немає! **********!!!
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24.04.2024 17:39 Відповісти
Patriot- це звісно гарно, але Україні потрібні і більш дешеві в обслуговуванні засоби ППО. Непогано було-б якщо-б і такі передали.....
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24.04.2024 17:42 Відповісти
100% З ядерними боеголовками, шоб ***** червону лінію намалювати хоч одну.
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24.04.2024 17:54 Відповісти
США мають один запасний Patriot, який можуть поставити Україні

Мож, і одна ракетка до нього десь закотилася, га?
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24.04.2024 17:53 Відповісти
Звучит как издевательство. Видимо за 2000 ядерных ракет, большая часть из которых была напрАвлена на США, один неисправный патриот будет хороши вариантом. И к нему одна ракета, тоже списанная. Спасибо братушкам.
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24.04.2024 18:10 Відповісти
всьо!
кулєба поплавився, остаточно.
вони з маркаровою змагаються у дегенератстві?
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24.04.2024 18:16 Відповісти
А теперь читаем внимательно! Заголовок и текст статьи! "Я думаю, що американська армія, ймовірно, має один запасний (комплекс Patriot. - Ред.)", - зазначив міністр. Джерело:
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24.04.2024 18:18 Відповісти
Да тут дело не в запасах, а в деньгах.
Стоимость одной батареи с ракетами 1 миллиард баксов. Украина получает на год 7.8+3.9 миллиарда на вооружения.
Больше одной батареи и не выйдет взять у США.
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24.04.2024 18:19 Відповісти
А Кулеба ,ще не пішов у відставку за контробас цігарок
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24.04.2024 18:46 Відповісти
 
 