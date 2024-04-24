США мають один запасний Patriot, який можуть поставити Україні, - Кулеба

Сполучені Штати, ймовірно, можуть поставити Україні комплекс ППО Patriot.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, Греція та Іспанія наразі розглядають можливість поставки Patriot Україні. Цими системами також володіють Польща та Румунія.

Кулеба заявив, що восьма система може надійти Україні від США.

"Я думаю, що американська армія, ймовірно, має один запасний (комплекс Patriot. - Ред.)", - зазначив міністр.

Кулеба сказав, що переговори щодо Patriot були складними, оскільки партнери торгувались щодо компенсації.

"Я не маю жодних сумнівів, зважаючи на прогрес, якого ми досягаємо, що Patriot прибудуть, і Німеччину слід похвалити за те, що вона зробила перший крок", - додав він.

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