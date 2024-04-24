США мають один запасний Patriot, який можуть поставити Україні, - Кулеба
Сполучені Штати, ймовірно, можуть поставити Україні комплекс ППО Patriot.
Про це в інтерв'ю The Guardian заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, Греція та Іспанія наразі розглядають можливість поставки Patriot Україні. Цими системами також володіють Польща та Румунія.
Кулеба заявив, що восьма система може надійти Україні від США.
"Я думаю, що американська армія, ймовірно, має один запасний (комплекс Patriot. - Ред.)", - зазначив міністр.
Кулеба сказав, що переговори щодо Patriot були складними, оскільки партнери торгувались щодо компенсації.
"Я не маю жодних сумнівів, зважаючи на прогрес, якого ми досягаємо, що Patriot прибудуть, і Німеччину слід похвалити за те, що вона зробила перший крок", - додав він.
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https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express
Одна Батарея це 4 ПУ.
https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot The US Army operates a total of 1,106 Patriot launchers. In 2023, 480 were in service.
Нідерланди дали 2 пускові, та Німмечина 10 пускових
Їм покласти на країну то і країна має покласти на них...
А порядок видачі документів кожна країна вирішує суверенно, ви ж не обурюєтесь що з вас вимагають довідку про несудимість чи відсутність кредитів.
Є два види держав.
Перший - це середньовічна модель стаціонарного бандита, коли держава є власником життя своїх підданих.
Другий - це об'єднання вільних людей, які делегують певним вибраним людям повноваження вчиняти якісь дії від імені колективу
А вибір доволі простий - вони або будуть лежать трупами під Бахмутом, або відправлять тебе рубать йолки. Третього нема.
Його з учебки купить той совковий командир, який буде кричати "Вперед !!!" і йому пох, скільки м'яса він покладе
Дивує що комусь це ще треба пояснювати на третьому році війни...
Коли Лисий буде кричати "За мною !!!", тоді і поговоримо.
Бо рівність Бучі якась не рівна виходить.
Лисий в Бучі опинитись не сцить чомусь. Чому в Бучі має боятись опинитись 55-річний Василь з Хмельницької області ?
Тільки це треба тебе питать - чому ти з Лисим не сците опинитися в Бучі. І плюс агітуєте Василя з Хмельницької області що під кацапами йому буде прям рай...
А того Василя не я агітую. Того Василя замість Лисого женуть.
Спочатку треба вилікувати рак, а потім переживать за втраченим волоссям...
А поки Лисого не буде в окопі, то оті всі "Вперед !!!" - то до сраки.
Коли Лисий буде кричати "За мною !!!", тоді і поговоримо.
Бо рівність Бучі якась не рівна виходить.
Лисий в Бучі опинитись не сцить чомусь. Чому в Бучі має боятись опинитись 55-річний Василь з Хмельницької області ?
Справа не в Лисому, не в Потапі з Настею і навіть не в дєрьмаку
Ми обидва знаємо в чому, еге ж?...
Скільки держав знищено військовими діями а скільки демагогією?
От шоб ти не писав, мотивації не буде.
Прикладом своїм особистим, як в Ізраїлі ...
Як казав один дядько в треуголці - Не хочеш лізти в свої окопи полізеш в чужі...
Їм той дядько в тєуголці шось інше сказав ?
Прикладом треба, а не тупізною, як ти )))
Ясно-понятно....
Я своє єдине життя готовий віддати за дітей, які в мене зараз в безпеці.
За зелене кодло і Лисого мені свого життя віддавати не профіт.
Ти вже віддав своє життя ?
Якшо ще ні, то чому ?
Якого хрєна ТИ ОСОБИСТО ще не віддав своє життя ?
Бронь з цырка ?
Кругом стільки небезпек а ти сам і братушки ще далєчє.
в Лізі Сміху у Подоляка служиш ?
Мож, і одна ракетка до нього десь закотилася, га?
кулєба поплавився, остаточно.
вони з маркаровою змагаються у дегенератстві?
Стоимость одной батареи с ракетами 1 миллиард баксов. Украина получает на год 7.8+3.9 миллиарда на вооружения.
Больше одной батареи и не выйдет взять у США.