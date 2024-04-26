Испания предоставит Украине партию ракет для Patriot, а не сами установки, - El Pais
Испания, несмотря на давление европейских стран, не будет передавать Украине свои установки Patriot, а взамен предоставит небольшую партию ракет для них.
Об этом со ссылкой на два источника в испанском правительстве пишет испанское издание El Pais, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным издания, Минобороны Испании отказалось передать Украине батарею, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии.
Сколько Patriot есть в Испании?
Испания имеет три батареи Patriot, каждая - с соответствующими ракетными пусковыми установками, радаром и станцией управления. Все три были приобретены в Германии в 2004 и 2014 годах.
Одна из этих батарей расположена в городе Адана (Турция), а две другие - на базе морской пехоты (Валенсия).
Одну батарею используют для обучения украинских и испанских солдат использованию этой системы.
Почему Испания не хочет передать Patriot Украине?
Минобороны Испании утверждает, что системы Patriot являются единственными эффективными в случае ракетной атаки, что было продемонстрировано во время войн в Украине и на Ближнем Востоке, и что испанские вооруженные силы недостаточно укомплектованы.
Что испанцы дадут взамен?
В качестве компенсации правительство, как утверждают источники, согласилось предоставить партию ракет Patriot. В любом случае, это будет очень ограниченное количество, поскольку испанский военный резерв составляет около 50 единиц, а перехватчики - очень дорогие.
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