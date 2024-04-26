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Испания предоставит Украине партию ракет для Patriot, а не сами установки, - El Pais

Іспанія не передаватиме Україні Patriot

Испания, несмотря на давление европейских стран, не будет передавать Украине свои установки Patriot, а взамен предоставит небольшую партию ракет для них.

Об этом со ссылкой на два источника в испанском правительстве пишет испанское издание El Pais, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, Минобороны Испании отказалось передать Украине батарею, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии.

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Сколько Patriot есть в Испании?

Испания имеет три батареи Patriot, каждая - с соответствующими ракетными пусковыми установками, радаром и станцией управления. Все три были приобретены в Германии в 2004 и 2014 годах.

Одна из этих батарей расположена в городе Адана (Турция), а две другие - на базе морской пехоты (Валенсия).

Одну батарею используют для обучения украинских и испанских солдат использованию этой системы.

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Почему Испания не хочет передать Patriot Украине?

Минобороны Испании утверждает, что системы Patriot являются единственными эффективными в случае ракетной атаки, что было продемонстрировано во время войн в Украине и на Ближнем Востоке, и что испанские вооруженные силы недостаточно укомплектованы.

Что испанцы дадут взамен?

В качестве компенсации правительство, как утверждают источники, согласилось предоставить партию ракет Patriot. В любом случае, это будет очень ограниченное количество, поскольку испанский военный резерв составляет около 50 единиц, а перехватчики - очень дорогие.

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Автор: 

Испания (859) помощь (7758) ракеты (3549) Patriot (263)


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Топ комментарии
+5
Ну, все зрозуміло: дефіцитний Patriot. Але ж і ракети потрібні були Україні ще до 11/04, до обстрілу Трипільської ТЕС... А хто ж їх *******?
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26.04.2024 09:28
+5
От цікаво - хоч хтось дасть хоча б одну батарею? Чи їх треба возити до Харкова, щоб показати масштаб руйнувань? Ну бо вони по-іншому не розуміють, судячи з усього. Їм треба картинку перед очима.
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26.04.2024 09:40
+4
дійсно! Іспанія відчуває загрози з усіх сторін
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26.04.2024 09:26
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дійсно! Іспанія відчуває загрози з усіх сторін
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26.04.2024 09:26 Ответить
Ну, все зрозуміло: дефіцитний Patriot. Але ж і ракети потрібні були Україні ще до 11/04, до обстрілу Трипільської ТЕС... А хто ж їх *******?
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26.04.2024 09:28 Ответить
Греки відказались - бо турки грізно зашевелились - Іспанія забоялась - бо маври почали нервово дихати - так і живем
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26.04.2024 09:29 Ответить
І півсотні Леопардів будь ласка, сіньори
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26.04.2024 09:30 Ответить
От цікаво - хоч хтось дасть хоча б одну батарею? Чи їх треба возити до Харкова, щоб показати масштаб руйнувань? Ну бо вони по-іншому не розуміють, судячи з усього. Їм треба картинку перед очима.
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26.04.2024 09:40 Ответить
Німечина вже дає ще одну, і США надасть ще одну.
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26.04.2024 10:15 Ответить
були інфа, що греків розкрутили на один комплекс.
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26.04.2024 10:20 Ответить
Нет, Греки не дадут ничего, у них Турция враг, а гарантии США, которые им предлагали, стоят как Будапештский меморандум. А вот против кого собралась воевать Испания непонятно.
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26.04.2024 17:13 Ответить
Чому орки наразі накривають залізниці?! Із за такої кількості інформації. Іспанія передасть те що може передати, що ,де коли і як не повинні бути на сторінках смі, вони про це не знають, а просто друкують. Це так само, як США не приймуть закон по Україні, коли він уже був прийнятий . Забагато галасу і сміття
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26.04.2024 09:56 Ответить
А що вони можуть дати,якщо в самих 3 штуки???І 50 ракет!!!Ганьба якась просто! США повинні день і ніч клепати ракети,попит зараз просто шалений.
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26.04.2024 09:58 Ответить
Ну хоча б так…. Це краще ніж зовсім нічого
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26.04.2024 10:02 Ответить
 
 