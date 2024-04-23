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Великобритания и Польша отказываются предоставлять Украине свои системы ПВО, - Le Monde

patriot

Великобритания и некоторые страны Евросоюза, среди которых - Польша, Испания и Нидерланды, отказываются передавать свои системы противовоздушной обороны Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет французское издание Le Monde.

"Страны отказываются расставаться с ними", - заявил изданию немецкий дипломат.

Отмечается, что Польша стремится сохранить свои возможности противовоздушной обороны из-за близости Украины и Беларуси.

Также читайте: Украина договаривается о передаче четырех систем ПВО Patriot, - Кулеба

Французский источник, с которым общалось издание, заявил, что Франция и Италия также испытывали некоторые трудности с поставкой систем SAMP/T, аналога Patriot.

"Мы работаем над этим как во французской администрации, так и с нашим итальянским партнером, но мы не можем ожидать ответа так быстро", – отметил собеседник.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также призывает страны-члены блока закупить системы для Украины, поскольку считает, что дешевле как можно быстрее приобрести американские системы Patriot, даже за европейские средства, чем помогать восстанавливать установки, уничтоженные во время боевых действий.

Читайте также: Евросоюз осознает срочную необходимость поставки в Украину средств ПВО и боеприпасов к ним, - Боррель

Издание напомнило, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила системы ПВО от США, Германии и Нидерландов, поставивших три батареи Patriot.

Кроме того, Берлин направил 12 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T (еще 22 обещали доставить). Вашингтон также передал 12 систем NASAMS.

Автор: 

Великобритания (4918) Испания (859) Нидерланды (1570) ПВО (2704) Польша (8394)


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Топ комментарии
+14
Нафіга Полякам Петріоти? Вони ж з них стріляти бояться…
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23.04.2024 09:53
+9
Три, два, один... Зараз почнуть накидувати на країни Заходу тонни лайна..
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23.04.2024 09:37
+9
Труха то фейкомет відомий, навіть без інших змі. Неповага до себе їх читати.
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23.04.2024 09:48
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Три, два, один... Зараз почнуть накидувати на країни Заходу тонни лайна..
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23.04.2024 09:37 Ответить
Шановний(на), Ви пишете це з Херсона, з Запоріжжя, чи, може, з Харкова?
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23.04.2024 09:50 Ответить
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23.04.2024 09:42 Ответить
Труха то фейкомет відомий, навіть без інших змі. Неповага до себе їх читати.
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23.04.2024 09:48 Ответить
Труха_Крым - нормальный канал - там о прилётах по крыму сообщают намного раньше Украинских сайтов и каналов
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23.04.2024 11:12 Ответить
АГА, що українці трапилось ? Мало волаємо про свою Корупцію "зерИгіонального розливу" ? Ось і маємо відгуки британців та поляків ! То будемо жити з БОНЕВТІКОМ й далі ? І його солодкою Корупцією ? Вона така симпатичні й потужні памоЧЬнікі на чолі з дєрмом зі списку ТIME. Хто там перестав довіряти артисту аРИГіонального жанру ? Ви ж перестали довіряти симпатичній Корупції ! Яка невдячність ОПісу ! ЖУТЬ !!! ??
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23.04.2024 09:44 Ответить
22.04.2024

Греція готова передати Україні свою систему Patriot PAC-3, якщо отримає від США компенсацію та гарантії щодо ненападу Туреччини.
Сьогодні Греція має до 6 установок Patriot, тому одну з них, можливо, і передадуть Україні.

https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/dinoume-patriot-pac-3-stin-oukrania-me-eggyiseis-ton-ipa-enanti-tis-tourkikis-apeilis-kai-oikonomiko-paketo-antistathmistikon/
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23.04.2024 09:52 Ответить
угу, таки Туреччина погодиться звільнити Кіпр...
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23.04.2024 11:54 Ответить
Нафіга Полякам Петріоти? Вони ж з них стріляти бояться…
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23.04.2024 09:53 Ответить
Вперше за два роки війни Лондон виділить Україні великий пакет військової допомоги на суму 500 млн фунтів стерлінгів, інформує сайт британського уряду.

https://www.gov.uk/government/news/pm-to-announce-largest-ever-military-aid-package-to-ukraine-on-visit-to-poland
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23.04.2024 09:57 Ответить
"Вперше за два роки війни Лондон виділить Україні..."
Чому саме - "вперше"?
Чому не:"Найбільший за два роки..."?
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23.04.2024 10:09 Ответить
Не бажає уряд Британії послабити своє ППО. Цілком зрозуміле рішення.
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23.04.2024 10:07 Ответить
сказал "украинец", сидящий в Британии. Откуда вы такие жалкие **ошники беретесь?
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23.04.2024 10:11 Ответить
**ошника побачиш у себе у паспорті на фото бидло хамовите.
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23.04.2024 11:28 Ответить
https://m.censor.net/ua/news/3485874/*******************************************************************************************************
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23.04.2024 14:24 Ответить
зато забрати наше яз, ракети і літаки, то бігли, аж перечипалися. Ублюдки
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23.04.2024 22:59 Ответить
Gen є правда у Ваших словах, але тоді у Британії був іньший уряд.
А що з тими хто віддав, чи седять у в'язниці в Україні? Отож....
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23.04.2024 23:52 Ответить
а ті хто забрав, сидять у в'язниці в англії? Отож....
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23.04.2024 23:57 Ответить
До Британії НІХТО, НІЧОГО НЕ ЗАБИРАВ. Ви про що?!
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24.04.2024 02:06 Ответить
дякую)
Британія була тим самим гопником що віджала чуже своїм друзям і в своїх интересах
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24.04.2024 21:17 Ответить
Все вірно, бо добре знають цількість і персональний склад високопоставлених москальських кротів в так званій українській владі!
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23.04.2024 10:12 Ответить
ти такий справжній, як я балерина!
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23.04.2024 12:48 Ответить
Поки Україна бореться Польщі нічого не загрожує.
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23.04.2024 10:15 Ответить
Если быть точным передали 3 батареи Патриот (16 пусковых + 3 радара + 3 кп), 4 отдельных пусковых и отдельно 1 радар.
Кроме этого передали батарею СампТ (6 пусковых + радар + кп)
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23.04.2024 10:16 Ответить
Навіщо Іспанії ППО?
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23.04.2024 10:17 Ответить
Была такая украинская "аксиома" в 2000-х - "Против кого нам воевать?". Вот нашлось против кого.
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23.04.2024 10:33 Ответить
бо в Середземному морі повно кацапських кораблів.
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23.04.2024 11:11 Ответить
Авіаносців?
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23.04.2024 12:09 Ответить
там 6 носіїв калібрів. Та база в Тартусі.
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23.04.2024 12:15 Ответить
На місці Польщі я б теж не давав. Британія ж... хм.
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23.04.2024 10:19 Ответить
ти хто такий, чмирило? Як ви ботяри вже заловбали. Все дадуть, чуєте придурки, Захід на нашій стороні!!!
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23.04.2024 12:46 Ответить
Цікаво чути таке від бота. Що ще розкажеш?
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23.04.2024 12:56 Ответить
И Евросоюз! Да в едином порыве! Как сейчас! Глубоко обеспокоится....
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23.04.2024 10:31 Ответить
І правильно роблять. Своя сорочка ближча. Надлишки може б і дали, а так залишитися самим без систем дурість, навіть за малої кількості.
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23.04.2024 10:33 Ответить
Полякам эти комплексы не нужны они все равно боятся из них сбивать ракеты.
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23.04.2024 10:36 Ответить
Еще два года назад надо было скооперироваться с Польшей и Чехией хотя бы о производстве ракет для ПВО. А все оборудование какое еще не разбомбили эвакуировать в одну из стран НАТО и там совместно ракеты производить. Всем было бы выгодно. Но это задача не для КВН и зеленых барыг.
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23.04.2024 10:41 Ответить
ле-монде поверь - себя обмани
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23.04.2024 11:13 Ответить
100%
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23.04.2024 12:43 Ответить
Помнится была история, когда Украина орде отдала белых лебедей и ТУ-22 с небольшим количеством ракет для них, больше тысячи. Это "добро" могло остановить всю войну в корне. А сейчас да......Пэтриоты не дают, Негодяи
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23.04.2024 12:15 Ответить
ІПСО, кацапська дезінформація, не вірте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.04.2024 12:41 Ответить
Этот комплекс способен сбивать ракеты с ядерными боеголовками, пока в Кремле сидит неадекватный дед, способный утащить с собой на тот свет треть мира, думаю, они сгодятся при ядерной атаке, поэтому так неохотно расстаются с этим комплексом ПВО!
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23.04.2024 13:18 Ответить
 
 