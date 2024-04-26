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Новости Помощь Украине
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Испания на "Рамштайне" подтвердила планы отправить Украине ракеты к Patriot и артиллерийские снаряды

patriot

Министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") подтвердила решение Мадрида отправить Киеву ракеты-перехватчики к зенитно-ракетному комплексу Patriot.

Об этом говорится в коммюнике испанского Минобороны от 26 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Во время заседания в формате "Рамштайн" Роблес сообщила о доставке в Украину новой партии крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов, после которой в ближайшие месяцы Испания планирует отправить дополнительные снаряды калибра 155 и 120 мм.

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Говоря о вкладе Испании в противовоздушную оборону Украины, глава испанского Минобороны объявила об отправке "комплекта зенитных ракет-перехватчиков для Patriot большой дальности", которые прибудут на логистическую базу "через четыре дня".

Также в ближайшие два месяца Испания планирует передать Украине пулеметы, защищенные колесные транспортные средства логистики, бронированные машины пехоты, противотанковые средства и гаубицы полевой артиллерии, а еще средства противодействия дронам и танки Leopard.

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Испания (859) крылатые ракеты (878) Patriot (263)


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Iспаньцi це не греки хреновi.
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26.04.2024 23:20 Ответить
 
 