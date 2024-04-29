Наш пріоритет - передача Patriot Україні, - Столтенберг

Станом на сьогодні питання щодо передачі Україні батарей Patriot є пріоритетним для НАТО.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг у понеділок на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наш пріоритет - передача Patriot", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що також вважає важливим ремонт уже наявних в України систем ППО. Ще однією проблемою він назвав постачання союзниками по НАТО ракет для систем ППО України.

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Генсек НАТО наголосив, що Україні потрібні не лише Patriot, а й інші системи, наприклад NASAMS. "Потрібна ешелонована система ППО", - підсумував Столтенберг.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявляв, що наразі ведеться робота щодо можливої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, втім конкретики наразі немає.

Раніше Зеленський також зазначав, що Україні потрібні мінімум сім систем Patriot, які є в партнерів. Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Дж. Остін висловив упевненість, що Україні потрібна інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, а не лише Patriot.