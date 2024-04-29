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Новини
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Наш пріоритет - передача Patriot Україні, - Столтенберг

patriot

Станом на сьогодні питання щодо передачі Україні батарей Patriot є пріоритетним для НАТО.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг у понеділок на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наш пріоритет - передача Patriot", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що також вважає важливим ремонт уже наявних в України систем ППО. Ще однією проблемою він назвав постачання союзниками по НАТО ракет для систем ППО України.

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Генсек НАТО наголосив, що Україні потрібні не лише Patriot, а й інші системи, наприклад NASAMS. "Потрібна ешелонована система ППО", - підсумував Столтенберг.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявляв, що наразі ведеться робота щодо можливої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, втім конкретики наразі немає.

Раніше Зеленський також зазначав, що Україні потрібні мінімум сім систем Patriot, які є в партнерів. Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Дж. Остін висловив упевненість, що Україні потрібна інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, а не лише Patriot.

Автор: 

Столтенберг Єнс (1595) Patriot (297)


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Топ коментарі
+3
херасе пріоритет, третій рік....
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29.04.2024 17:02
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херасе пріоритет, третій рік....
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29.04.2024 17:02 Відповісти
Було 2000 тисячі, ви де ще взяли 4000?
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29.04.2024 17:12 Відповісти
Які 2000. Було 32, дали все що було
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29.04.2024 20:14 Відповісти
їх пріоритет за прикладом передачі F-16
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29.04.2024 17:03 Відповісти
по ходу Столтенбергу непогано доплачує дерьмачок
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29.04.2024 17:04 Відповісти
Ну так, українці це помітили. Може досить балаболити, а пора почати передавати?
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29.04.2024 17:07 Відповісти
Талібам вже передали, щось ніхто не радий.
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29.04.2024 17:15 Відповісти
Якось кндр все мовчки, без пріоритетів рашці передає!!
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29.04.2024 17:16 Відповісти
Раша халяву не отримує, тому порівнювати халяву від США Україні, та втридорого кндр пуйлу зовсім не парітетно
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29.04.2024 17:18 Відповісти
Наш приоритет, пиСдеть! И не наражаться на неприемности!
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29.04.2024 17:57 Відповісти
Коли вже дії, а не бла, бла. В Харькові біда, в Одесі, на Сумщіне, та кругом летить все,а ми тільки дивимось у слід російському залізяч'ю.
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29.04.2024 18:47 Відповісти
Гаряче було на військовому аеродромі Кущевська, а також на Ільському та Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї Росії. На аеродромі розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ. Наслідки прильотів на відео виглядають дуже надихаюче. Виведена з ладу дефіцитна техніка росіян, що очевидно знижує потенціал армії ворога. На НПЗ традиційно вдарили по ректифікаційних та атмосферних колонах.
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30.04.2024 07:36 Відповісти
А що дешевше - ракети, якими б ми діставали до місця базування літаків, які бомбардують Україну, чи постійний скульож за петріотом (одним, про десять і не мріємо)?
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30.04.2024 10:42 Відповісти
 
 