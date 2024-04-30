Російська агресія істотно підриває євроатлантичну та глобальну безпеку, - Сирський
НАТО продовжує підтримувати Україну, адже російська агресія - виклик не лише проти нашої держави, а й проти глобальної безпеки.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що мав честь разом із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим вітати генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у стінах Національного університету оборони, який він відвідав під час візиту до України.
Сирський також акцентував увагу, що НАТО засуджує загарбницьку війну Росії проти нашої держави.
"З початку війни у 2014 р. збільшено підтримку України з боку НАТО щодо розвитку спроможностей і розбудови потенціалу, а також забезпечено підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців. Російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і євроатлантичну та глобальну безпеку", - йдеться у повідомленні.
На думку головнокомандувача, співпраця України з НАТО - це взаємовигідне партнерство задля встановлення безпеки у світі.
Візит Столтенберга до Києва
Як повідомлялося, 29 квітня з офіційним візитом до України прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Під час зустрічі із Зеленським вони обговорили створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро. За словами генсека НАТО, станом на сьогодні питання щодо передачі Україні батарей Patriot є пріоритетним для Альянсу.
Столтенберг також наголосив, що Україна по праву заслужила стати членом НАТО.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та НАТО досягли рівня відносин найбільшого за весь час незалежності України. Зокрема, Зеленський розраховує отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні.
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"Он напоминает, что имел честь вместе с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым..." Вроде как бы про Столенберга, а на самом деле про ЩЕНЕВТИКА
Ні. Не так.
»Російська агресія ВЖЕ Зруйнувала ! євроатлантичну та глобальну безпеку» !!!
клоуновшоуменов прибыло. Очередной раздаватель интервью.
Нічого особливо сенсаційного в цьому немає КРІМ ФАКТУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ СЕПАРАТНИХ ПЕРЕМОВИН РЕЖИМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО З РЕЖИМОМ ПУТІНА,
які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können
https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
Лучше бы со своими подопечными военкомами разобрался - им уже скоро Ахметов начнет завидовать!
Я фигею с этого ****ского цирка - генерал сначала просрал Луганскую область, мобилизацию, перемолол лучших солдат под Бахмутом, а его теперь поставили самым главным, потому что он лучше всех... каблуками щелкает и красиво козыряет и слово "Есть!" не произносит, а поет прям лучше Киркорова...
После ДТП инкассаторской машины и авто местного военкома три часа не могли разобраться где чьи деньги!