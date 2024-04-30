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Новини Війна
2 016 21

Російська агресія істотно підриває євроатлантичну та глобальну безпеку, - Сирський

столтенберг,сирський

НАТО продовжує підтримувати Україну, адже російська агресія - виклик не лише проти нашої держави, а й проти глобальної безпеки.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що мав честь разом із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим вітати генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у стінах Національного університету оборони, який він відвідав під час візиту до України.

Сирський також акцентував увагу, що НАТО засуджує загарбницьку війну Росії проти нашої держави.

"З початку війни у 2014 р. збільшено підтримку України з боку НАТО щодо розвитку спроможностей і розбудови потенціалу, а також забезпечено підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців. Російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і євроатлантичну та глобальну безпеку", - йдеться у повідомленні.

На думку головнокомандувача, співпраця України з НАТО - це взаємовигідне партнерство задля встановлення безпеки у світі.

Візит Столтенберга до Києва

Як повідомлялося, 29 квітня з офіційним візитом до України прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Під час зустрічі із Зеленським вони обговорили створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро. За словами генсека НАТО, станом на сьогодні питання щодо передачі Україні батарей Patriot є пріоритетним для Альянсу.

Столтенберг також наголосив, що Україна по праву заслужила стати членом НАТО.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та НАТО досягли рівня відносин найбільшого за весь час незалежності України. Зокрема, Зеленський розраховує отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні.

Автор: 

НАТО (6422) Столтенберг Єнс (1595) Сирський Олександр (586)


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Топ коментарі
+17
В команде клоунов шоуменов прибыло. Очередной раздаватель интервью.
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30.04.2024 06:43
+8
Не та людина...
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30.04.2024 06:36
+6
ти куди, потвора, лізеш? ще на цю тему буба найвеличніший ніц не п...изданув. то терпи
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30.04.2024 07:11
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Не та людина...
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30.04.2024 06:36 Відповісти
Для кого как. Восхвалитель зеленского. Посмотри как глубоко заглотил у зеленского:
"Он напоминает, что имел честь вместе с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым..." Вроде как бы про Столенберга, а на самом деле про ЩЕНЕВТИКА
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30.04.2024 08:27 Відповісти
«Російська агресія істотно підриває євроатлантичну та глобальну безпеку, - Сирський Джерело: »

Ні. Не так.

»Російська агресія ВЖЕ Зруйнувала ! євроатлантичну та глобальну безпеку» !!!
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30.04.2024 14:42 Відповісти
В команде клоунов шоуменов прибыло. Очередной раздаватель интервью.
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30.04.2024 06:43 Відповісти
Призвище сирський і сере інфо, як і належно шоуменам. ***, краще б не відступав замість цього свістьожа.
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30.04.2024 07:40 Відповісти
В Мавритании открыли газзовые месторождения. Если бы теперь страны западного мира помогли в трубопровод или терминалы сжиженого газа, для поставок в Европу, было бы классно
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30.04.2024 06:54 Відповісти
Як вже, на превелий жаль, ми прогавили час наступу, цілком очікуваного та як слід не підготовленого до зустрічі агресора з нашого боку, нині варто нагаювати всіма засобами, інакше...
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30.04.2024 07:05 Відповісти
ти куди, потвора, лізеш? ще на цю тему буба найвеличніший ніц не п...изданув. то терпи
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30.04.2024 07:11 Відповісти
Головне засвітитись в мережах, вчасно видати чергову вумну мислю - а війна то таке, заняття після "основної роботи". Як вже задрали ці бльохери від влади, хоча що тут дивного - не відставати свиті від "найвеличнішого". А в той час сірі кардинали роблять свою справу...
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30.04.2024 07:17 Відповісти
Що **** згадав Пороха . А ще згадай Бучу , Маріуполь , Чонгарський міст , Херсон ...
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30.04.2024 07:56 Відповісти
Нам?А що так, полуниця в поляндії пов'яне?
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30.04.2024 08:01 Відповісти
Дайте нам денег! Ну дайте нам денег! Зеленскому уже воровать нечего!
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30.04.2024 08:19 Відповісти
****,***. Армия вне политики, куда он лезет? Вот оно чего Залужного сняли! Тот никогда не упоминал про зеленского и никогда не говорил, что вилял хвостиком при виде зеленского.
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30.04.2024 08:22 Відповісти
DIE WELT (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році.

Нічого особливо сенсаційного в цьому немає КРІМ ФАКТУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ СЕПАРАТНИХ ПЕРЕМОВИН РЕЖИМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО З РЕЖИМОМ ПУТІНА,

які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können

https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
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30.04.2024 09:14 Відповісти
Хвилюватись нема чого. Дерьмак розписав партитуру на тиждень. А вечорами і по утру доповідає самому Поцу. Сьогодні черга іншого іншого клоуна.
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30.04.2024 09:17 Відповісти
О блин, и этот в политику! И так же как и его ГлавВерх - пугает НАТУ всякими бедами. Скоро Зеленский для НАТЫ будет страшнее Путина!
Лучше бы со своими подопечными военкомами разобрался - им уже скоро Ахметов начнет завидовать!
Я фигею с этого ****ского цирка - генерал сначала просрал Луганскую область, мобилизацию, перемолол лучших солдат под Бахмутом, а его теперь поставили самым главным, потому что он лучше всех... каблуками щелкает и красиво козыряет и слово "Есть!" не произносит, а поет прям лучше Киркорова...
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30.04.2024 09:39 Відповісти
Анекдот про мобилизацию:
После ДТП инкассаторской машины и авто местного военкома три часа не могли разобраться где чьи деньги!
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30.04.2024 09:43 Відповісти
А цікаво, як там радітєлі кацапа сирскага поживають, ФСБ, ГРУ іх не турбує?? ЦІКАВО - ЧОМУ?????? 🤔🤔
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30.04.2024 09:48 Відповісти
 
 