Російська агресія істотно підриває євроатлантичну та глобальну безпеку, - Сирський

НАТО продовжує підтримувати Україну, адже російська агресія - виклик не лише проти нашої держави, а й проти глобальної безпеки.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що мав честь разом із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим вітати генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у стінах Національного університету оборони, який він відвідав під час візиту до України.

Сирський також акцентував увагу, що НАТО засуджує загарбницьку війну Росії проти нашої держави.

"З початку війни у 2014 р. збільшено підтримку України з боку НАТО щодо розвитку спроможностей і розбудови потенціалу, а також забезпечено підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців. Російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і євроатлантичну та глобальну безпеку", - йдеться у повідомленні.

На думку головнокомандувача, співпраця України з НАТО - це взаємовигідне партнерство задля встановлення безпеки у світі.

Візит Столтенберга до Києва

Як повідомлялося, 29 квітня з офіційним візитом до України прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Під час зустрічі із Зеленським вони обговорили створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро. За словами генсека НАТО, станом на сьогодні питання щодо передачі Україні батарей Patriot є пріоритетним для Альянсу.

Столтенберг також наголосив, що Україна по праву заслужила стати членом НАТО.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та НАТО досягли рівня відносин найбільшого за весь час незалежності України. Зокрема, Зеленський розраховує отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні.