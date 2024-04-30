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Новини Війна
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Більшість країн визнають, що агресія РФ спрямована проти світового порядку, - Блінкен

блінкен

На цьому етапі Сполученим Штатам вдалося згуртувати країни по всьому світу для підтримки України, переконавши їх, що російська агресія спрямована проти основоположних принципів світового порядку.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ арабських та європейських країн в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), що відбулася 29 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми змогли об'єднати багато країн - не лише в Європі, а й за її межами. Країни визнають, що агресія була спрямована не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи. І якщо ми залишимо цей виклик безкарним, тоді ймовірно… ми матимемо світ, де буде більше, а не менше конфліктів", - зазначив держсекретар.

Читайте також: План Путіна стерти Україну з карти світу провалився, - Блінкен

Стосовно довгострокових перспектив, Блінкен пояснив, що зараз понад 30 країн або вже завершили переговори, або завершать їх незабаром підписання угод про двосторонні зобов'язання у сфері безпеки з Україною. Це закладе основу для здатності України у майбутньому стримувати та захищатись від агресії.

Як повідомлялося, Блінкен також заявив, що якщо Росія продемонструє щире бажання вести переговори, США будуть там. 

За словами Блінкена, Росія отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю, що допомагає їй вести війну проти України.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Пекіна заявив про готовність США до нових санкцій проти Китаю в разі, якщо Пекін продовжить підтримувати Москву у її війні проти України.

Автор: 

допомога (8291)


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Топ коментарі
+6
Можливо визнають, але путінські гроші ******* більше
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30.04.2024 07:20
+4
Китаи! - все залежить від Китаю
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30.04.2024 07:24
+3
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/30/7453580/ ВСУ за сутки отминусовали 1 250 оккупантов и 22 танка- черепашки
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30.04.2024 08:17
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Можливо визнають, але путінські гроші ******* більше
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30.04.2024 07:20 Відповісти
І напевно тому США півроку думали і тягнули з наданням допомоги Україні!Хоча там зброї і всього такого,просто навалом!І просто стоїть,нікому не потрібне
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30.04.2024 09:48 Відповісти
Китаи! - все залежить від Китаю
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30.04.2024 07:24 Відповісти
Наврядчи, світовий порядок занадто непідйомна ціль для *****, якщо десь там у світі щось розгориться на тлі його геноциду українців то він зрадіє але його ціль Україна і все
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30.04.2024 07:32 Відповісти
Це агресія Китаю за допомогою агента *****. Пора вже давно правду визнати
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30.04.2024 07:56 Відповісти
Так, ніби у світі ще є якийсь "порядок".
Срач тільки починається.
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30.04.2024 08:01 Відповісти
таки да! Рашисти хочуть розв'язати світову війну щоб встановити свій, рашенфашистський порядок, диктувати світові свої забаганки, не визнаючи, що раша на 100 років відстала від цивілізації
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30.04.2024 08:03 Відповісти
Его послали в Китае и теперь пошел бессмысленный словесный понос.
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30.04.2024 08:16 Відповісти
чайники срут где едят ,они с ЕС и США живут
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30.04.2024 08:19 Відповісти
Посмотри статистику торговли между США и Китаем и дикой лапотной ордой и Китаем. Дальше продолжить? Так что штаты всегда могут поставить раком китайцев, имея такой огромный товарооборот. А козломордые репоеды и их лапотная орда - это бедные родственники, нищеброды даже для китайцев. Тем более, китайская экономика пошла вниз по всем параметрам. Так что штаты и ЕС всегда смогут нагнуть азиатов в любой момент.
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30.04.2024 08:35 Відповісти
В любой момент... .
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30.04.2024 08:50 Відповісти
Запад уже опустил козломордых лапотных пидаров. И это только начало. ***** прийдется вешаться.

https://www.dialog.ua/business/294109_1714474451
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30.04.2024 14:45 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/30/7453580/ ВСУ за сутки отминусовали 1 250 оккупантов и 22 танка- черепашки
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30.04.2024 08:17 Відповісти
оказывается танки черепахи лучше горят
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30.04.2024 08:20 Відповісти
Нехай цей Блінкінд визнає, що Україну зробили хлопчиком для побиття , боксерським мішком, болванчиком - для того ,щоб рашка на Україні використала всі свої ракети , **********, та залишила всі свої сили в войні проти України 👈
А потім різні хітрозроблені гніди проковтнули цю рашку легко.
Але поки ЦЕ трапиться від України може вже нічого не залишитися.
Тому всі ви, хто це вигадав і робить таке з Україною - п"дори, х..соси. 💩
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30.04.2024 08:48 Відповісти
Мы наш, мы новый мир построим!
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30.04.2024 09:58 Відповісти
Поточна адміністрація послідовна
https://ofac.treasury.gov/media/932846/download?inline дозволила російським банкам розрахунки за енергію (газ, нафту, і т.п.)
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30.04.2024 10:56 Відповісти
Пока что вам удалось пол года пудрить мозги, внести смуту в ряды союзников, подорвать моральный дух ЗСУ и гражданских, просрать территории, положить кучу достойных солдат из за нехватки БК, просрать укрепление рашки и Китая с кндр и ираном

бегать как шавки за Си чтобы он угомонил х*ло

это вот у вас пока точно получилось.

Остальное - влажные мечты блинкена, продолжайте в том же темпе как делали раньше и Украине капец.
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30.04.2024 12:20 Відповісти
 
 