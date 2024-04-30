Більшість країн визнають, що агресія РФ спрямована проти світового порядку, - Блінкен

На цьому етапі Сполученим Штатам вдалося згуртувати країни по всьому світу для підтримки України, переконавши їх, що російська агресія спрямована проти основоположних принципів світового порядку.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ арабських та європейських країн в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), що відбулася 29 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми змогли об'єднати багато країн - не лише в Європі, а й за її межами. Країни визнають, що агресія була спрямована не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи. І якщо ми залишимо цей виклик безкарним, тоді ймовірно… ми матимемо світ, де буде більше, а не менше конфліктів", - зазначив держсекретар.

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Стосовно довгострокових перспектив, Блінкен пояснив, що зараз понад 30 країн або вже завершили переговори, або завершать їх незабаром підписання угод про двосторонні зобов'язання у сфері безпеки з Україною. Це закладе основу для здатності України у майбутньому стримувати та захищатись від агресії.

Як повідомлялося, Блінкен також заявив, що якщо Росія продемонструє щире бажання вести переговори, США будуть там.

За словами Блінкена, Росія отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю, що допомагає їй вести війну проти України.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Пекіна заявив про готовність США до нових санкцій проти Китаю в разі, якщо Пекін продовжить підтримувати Москву у її війні проти України.