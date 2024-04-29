Росія наразі виробляє зброю швидшими темпами, ніж будь-коли в сучасній історії, - Блінкен

Росія отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю, що допомагає їй вести війну проти України. Упродовж останнього року Росія навчилася виробляти нове озброєння так швидко, як ніколи раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, Китай безпосередньо не постачає Росії зброю, ракети, боєприпаси, як це роблять Іран чи КНДР.

"Однак Китай надає неоціненну підтримку російській оборонно-промисловій базі, яка допомагає Росії справлятися з величезним тиском, що чиниться через санкції, експортний контроль та інші заходи", - пояснив держсекретар.

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Блінкен зазначив, що протягом останнього року РФ виробляла боєприпаси та техніку швидшими темпами, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, в тому числі за часів холодної війни.

"Як вона змогла це зробити? Тому що вона отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики, в основному з Китаю. Зараз це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди йде так багато з них. І це створює дві проблеми. Це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України. Це увічнює війну, яку, за словами Китаю, він хотів би бачити закінченою. Як і всі ми", - додав він.

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Водночас, зазначив Блінкен, це також дозволяє РФ відновити оборонну промислову базу, яка, як глибоко занепокоєні країни Європи, буде повернута проти них у разі успіху РФ в Україні.

"Отже, в той самий час, коли Китай шукає кращі відносини з країнами Європи, він також підживлює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни. І, як я сказав своїм китайським колегам, ви не можете мати і те, і інше", - додав він.

Раніше повідомлялось, що державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Пекіна заявив про готовність США до нових санкцій проти Китаю в разі, якщо Пекін продовжить підтримувати Москву у її війні проти України.

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