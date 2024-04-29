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Новини
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Сі Цзіньпін у травні відвідає Францію, Угорщину та Сербію

сі,цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує відвідати три європейські країни на запрошення лідерів цих країн. Зокрема, він відвідає Францію та зустрінеться із президентом країни Емманюелем Макроном.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

У МЗС Китаю заявили, що лідер країни відвідає також Сербію, на запрошення президента Александра Вучича, а також Угорщину, на запрошення очільника Тамаша Шуюка та прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Нардеп від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко повідомив, що цей візит Сі Цзіньпіна є відповіддю на візит Макрона до Китаю й скоріше за все головною темою цього візиту будуть економічні питання.

Водночас нардеп зауважив, що Макрон, вірогідно, порушить питання російської агресії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай та США мають взяти на себе відповідальність за мир у світі, - Сі Цзіньпін. ФОТО

"Тобто він може торкнутися таких питань, як необхідність припинення китайської допомоги Росії, наприклад, підтримки російської воєнно-промислової машини та продажу Росії товарів подвійного призначення", – зазначив він.

Мережко також вважає, що французький президент також, ймовірно, заохочуватиме Китай взяти участь в Глобальному саміті миру та використати вплив Китая на російського диктатора Володимира Путіна з тим, щоб якомога скоріше припинити російську агресію проти України.

Мережко також прокоментував візит до Сербії й Угорщини та зазначив, що там, скоріше за все, питання України взагалі не буде порушуватися, "оскільки ці країни є союзниками Росії".

Він зауважив, що зміну позиції Китаю навряд чи можна очікувати й дуже показовим буде те, чи візьме Китай участь в Глобальному саміті миру.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент РФ Володимир Путін у травні планує відвідати Китай. Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні шляхи досягнення справедливого миру в Україні.

Своєю чергою, лідер Китаю Сі Цзіньпін заявляв, що Пекін підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але за участі Росії.

Автор: 

Китай (4501) Франція (3041) Сі Цзіньпін (312) Макрон Емманюель (1449)


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Топ коментарі
+4
а хранцію за шо в таку кампанію
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29.04.2024 12:14
+4
А Австрію і Словаччину чого оминули?
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29.04.2024 12:15
+4
Сербия, Венгрия это понятно. Но во Францию зачем? А вообще подозрительно. Очередной вяликий отрывает зад от трона в редких случаях. Такой контингент любит, когда к ним на поклон ездят. Гибридная войнушка бьет по кошельку. Миллиард голодных суньхунев это не 80 млн покорных безмозглых скотованек. Эти и сожрать могут. Приходится вертеться.
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29.04.2024 12:22
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29.04.2024 12:11 Відповісти
а хранцію за шо в таку кампанію
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29.04.2024 12:14 Відповісти
А Австрію і Словаччину чого оминули?
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29.04.2024 12:15 Відповісти
А Австрію і Словаччину Придністров`я та Абхазію чого оминули?
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29.04.2024 12:37 Відповісти
Шавки то рівня Таємному Володарю Всесвіту.
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29.04.2024 12:39 Відповісти
Розповідатиме як добре мати "дешевий" російський газ...
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29.04.2024 12:16 Відповісти
про "дешевий руZZкій" газ вміє тільки Баба юля добре розповідати...

а китайці, навпаки, НЕ ******* та НЕ терплять конкуенції...будь-якої...
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29.04.2024 12:41 Відповісти
Китай, который долгое время придерживался нейтралитета в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, признался в том, что присоединился к санкционным ограничениям.

Об этом было заявлено советником Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ваном Венбином. Чиновник объявил о том, что экспорт продукции, которая относится к критически важной для военно-промышленного комплекса РФ, прекращен.
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29.04.2024 12:19 Відповісти
Сербия, Венгрия это понятно. Но во Францию зачем? А вообще подозрительно. Очередной вяликий отрывает зад от трона в редких случаях. Такой контингент любит, когда к ним на поклон ездят. Гибридная войнушка бьет по кошельку. Миллиард голодных суньхунев это не 80 млн покорных безмозглых скотованек. Эти и сожрать могут. Приходится вертеться.
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29.04.2024 12:22 Відповісти
Сербія і Мадярщина - плацдарми кєтаю для анігіляції Европи...
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29.04.2024 12:24 Відповісти
Стає все цікавіше. Китайоза їде розпалювати нестабільність. Потихеньку показує свою огидну морду
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29.04.2024 12:30 Відповісти
Якійсь напівкремлівський смердючий маршрут.
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29.04.2024 12:31 Відповісти
Он ещё беларусю забыл.
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29.04.2024 12:41 Відповісти
З ними китайський васал все давно порішав
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06.05.2024 00:36 Відповісти
У Франції буде переконувати, що дуже дорого допомагати Україні, що це не їх війна і т.п. (як це робить китайська агентура в німецьких ЗМІ), а в Сербію та Угорщину аби віддячити за прорашистську позицію та з пропозицією відкрити кілька заводів для виробництва китайського непотребу, який має витіснити європейських виробників.
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29.04.2024 12:50 Відповісти
 
 