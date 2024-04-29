Сі Цзіньпін у травні відвідає Францію, Угорщину та Сербію
Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує відвідати три європейські країни на запрошення лідерів цих країн. Зокрема, він відвідає Францію та зустрінеться із президентом країни Емманюелем Макроном.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
У МЗС Китаю заявили, що лідер країни відвідає також Сербію, на запрошення президента Александра Вучича, а також Угорщину, на запрошення очільника Тамаша Шуюка та прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Нардеп від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко повідомив, що цей візит Сі Цзіньпіна є відповіддю на візит Макрона до Китаю й скоріше за все головною темою цього візиту будуть економічні питання.
Водночас нардеп зауважив, що Макрон, вірогідно, порушить питання російської агресії проти України.
"Тобто він може торкнутися таких питань, як необхідність припинення китайської допомоги Росії, наприклад, підтримки російської воєнно-промислової машини та продажу Росії товарів подвійного призначення", – зазначив він.
Мережко також вважає, що французький президент також, ймовірно, заохочуватиме Китай взяти участь в Глобальному саміті миру та використати вплив Китая на російського диктатора Володимира Путіна з тим, щоб якомога скоріше припинити російську агресію проти України.
Мережко також прокоментував візит до Сербії й Угорщини та зазначив, що там, скоріше за все, питання України взагалі не буде порушуватися, "оскільки ці країни є союзниками Росії".
Він зауважив, що зміну позиції Китаю навряд чи можна очікувати й дуже показовим буде те, чи візьме Китай участь в Глобальному саміті миру.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент РФ Володимир Путін у травні планує відвідати Китай. Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні шляхи досягнення справедливого миру в Україні.
Своєю чергою, лідер Китаю Сі Цзіньпін заявляв, що Пекін підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але за участі Росії.
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Австрію і СловаччинуПридністров`я та Абхазію чого оминули?
а китайці, навпаки, НЕ ******* та НЕ терплять конкуенції...будь-якої...
Об этом было заявлено советником Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ваном Венбином. Чиновник объявил о том, что экспорт продукции, которая относится к критически важной для военно-промышленного комплекса РФ, прекращен.