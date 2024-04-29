Сі Цзіньпін у травні відвідає Францію, Угорщину та Сербію

Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує відвідати три європейські країни на запрошення лідерів цих країн. Зокрема, він відвідає Францію та зустрінеться із президентом країни Емманюелем Макроном.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

У МЗС Китаю заявили, що лідер країни відвідає також Сербію, на запрошення президента Александра Вучича, а також Угорщину, на запрошення очільника Тамаша Шуюка та прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Нардеп від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко повідомив, що цей візит Сі Цзіньпіна є відповіддю на візит Макрона до Китаю й скоріше за все головною темою цього візиту будуть економічні питання.

Водночас нардеп зауважив, що Макрон, вірогідно, порушить питання російської агресії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай та США мають взяти на себе відповідальність за мир у світі, - Сі Цзіньпін. ФОТО

"Тобто він може торкнутися таких питань, як необхідність припинення китайської допомоги Росії, наприклад, підтримки російської воєнно-промислової машини та продажу Росії товарів подвійного призначення", – зазначив він.

Мережко також вважає, що французький президент також, ймовірно, заохочуватиме Китай взяти участь в Глобальному саміті миру та використати вплив Китая на російського диктатора Володимира Путіна з тим, щоб якомога скоріше припинити російську агресію проти України.

Мережко також прокоментував візит до Сербії й Угорщини та зазначив, що там, скоріше за все, питання України взагалі не буде порушуватися, "оскільки ці країни є союзниками Росії".

Він зауважив, що зміну позиції Китаю навряд чи можна очікувати й дуже показовим буде те, чи візьме Китай участь в Глобальному саміті миру.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент РФ Володимир Путін у травні планує відвідати Китай. Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні шляхи досягнення справедливого миру в Україні.

Своєю чергою, лідер Китаю Сі Цзіньпін заявляв, що Пекін підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але за участі Росії.