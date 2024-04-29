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Новости
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Си Цзиньпин в мае посетит Францию, Венгрию и Сербию

сі,цзіньпін

Лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая планирует посетить три европейские страны по приглашению лидеров этих стран. В частности, он посетит Францию и встретится с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В МИД Китая заявили, что лидер страны посетит также Сербию, по приглашению президента Александра Вучича, а также Венгрию, по приглашению главы Тамаша Шуюка и премьер-министра Виктора Орбана.

Нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко сообщил, что этот визит Си Цзиньпина является ответом на визит Макрона в Китай и скорее всего главной темой этого визита будут экономические вопросы.

В то же время нардеп отметил, что Макрон, вероятно, поднимет вопрос российской агрессии против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай и США должны взять на себя ответственность за мир в мире, - Си Цзиньпин. ФОТО

"То есть он может коснуться таких вопросов, как необходимость прекращения китайской помощи России, например, поддержки российской военно-промышленной машины и продажи России товаров двойного назначения", - отметил он.

Мережко также считает, что французский президент также, вероятно, будет поощрять Китай принять участие в Глобальном саммите мира и использовать влияние Китая на российского диктатора Владимира Путина с тем, чтобы как можно скорее прекратить российскую агрессию против Украины.

Мережко также прокомментировал визит в Сербию и Венгрию и отметил, что там, скорее всего, вопрос Украины вообще не будет подниматься, "поскольку эти страны являются союзниками России".

Он отметил, что изменение позиции Китая вряд ли можно ожидать и очень показательным будет то, примет ли Китай участие в Глобальном саммите мира.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент РФ Владимир Путин в мае планирует посетить Китай. Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине пути достижения справедливого мира в Украине.

В свою очередь, лидер Китая Си Цзиньпин заявлял, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но при участии России.

Автор: 

Китай (2910) Франция (3491) Си Цзиньпин (279) Макрон (1295)


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Топ комментарии
+4
а хранцію за шо в таку кампанію
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29.04.2024 12:14
+4
А Австрію і Словаччину чого оминули?
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29.04.2024 12:15
+4
Сербия, Венгрия это понятно. Но во Францию зачем? А вообще подозрительно. Очередной вяликий отрывает зад от трона в редких случаях. Такой контингент любит, когда к ним на поклон ездят. Гибридная войнушка бьет по кошельку. Миллиард голодных суньхунев это не 80 млн покорных безмозглых скотованек. Эти и сожрать могут. Приходится вертеться.
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29.04.2024 12:22
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Правила форума Совет форумчан
Це добре для нас.
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29.04.2024 12:11 Ответить
а хранцію за шо в таку кампанію
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29.04.2024 12:14 Ответить
А Австрію і Словаччину чого оминули?
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29.04.2024 12:15 Ответить
А Австрію і Словаччину Придністров`я та Абхазію чого оминули?
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29.04.2024 12:37 Ответить
Шавки то рівня Таємному Володарю Всесвіту.
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29.04.2024 12:39 Ответить
Розповідатиме як добре мати "дешевий" російський газ...
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29.04.2024 12:16 Ответить
про "дешевий руZZкій" газ вміє тільки Баба юля добре розповідати...

а китайці, навпаки, НЕ ******* та НЕ терплять конкуенції...будь-якої...
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29.04.2024 12:41 Ответить
Китай, который долгое время придерживался нейтралитета в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, признался в том, что присоединился к санкционным ограничениям.

Об этом было заявлено советником Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ваном Венбином. Чиновник объявил о том, что экспорт продукции, которая относится к критически важной для военно-промышленного комплекса РФ, прекращен.
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29.04.2024 12:19 Ответить
Сербия, Венгрия это понятно. Но во Францию зачем? А вообще подозрительно. Очередной вяликий отрывает зад от трона в редких случаях. Такой контингент любит, когда к ним на поклон ездят. Гибридная войнушка бьет по кошельку. Миллиард голодных суньхунев это не 80 млн покорных безмозглых скотованек. Эти и сожрать могут. Приходится вертеться.
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29.04.2024 12:22 Ответить
Сербія і Мадярщина - плацдарми кєтаю для анігіляції Европи...
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29.04.2024 12:24 Ответить
Стає все цікавіше. Китайоза їде розпалювати нестабільність. Потихеньку показує свою огидну морду
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29.04.2024 12:30 Ответить
Якійсь напівкремлівський смердючий маршрут.
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29.04.2024 12:31 Ответить
Он ещё беларусю забыл.
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29.04.2024 12:41 Ответить
З ними китайський васал все давно порішав
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06.05.2024 00:36 Ответить
У Франції буде переконувати, що дуже дорого допомагати Україні, що це не їх війна і т.п. (як це робить китайська агентура в німецьких ЗМІ), а в Сербію та Угорщину аби віддячити за прорашистську позицію та з пропозицією відкрити кілька заводів для виробництва китайського непотребу, який має витіснити європейських виробників.
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29.04.2024 12:50 Ответить
 
 