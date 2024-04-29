Си Цзиньпин в мае посетит Францию, Венгрию и Сербию

Лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая планирует посетить три европейские страны по приглашению лидеров этих стран. В частности, он посетит Францию и встретится с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В МИД Китая заявили, что лидер страны посетит также Сербию, по приглашению президента Александра Вучича, а также Венгрию, по приглашению главы Тамаша Шуюка и премьер-министра Виктора Орбана.

Нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко сообщил, что этот визит Си Цзиньпина является ответом на визит Макрона в Китай и скорее всего главной темой этого визита будут экономические вопросы.

В то же время нардеп отметил, что Макрон, вероятно, поднимет вопрос российской агрессии против Украины.

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"То есть он может коснуться таких вопросов, как необходимость прекращения китайской помощи России, например, поддержки российской военно-промышленной машины и продажи России товаров двойного назначения", - отметил он.

Мережко также считает, что французский президент также, вероятно, будет поощрять Китай принять участие в Глобальном саммите мира и использовать влияние Китая на российского диктатора Владимира Путина с тем, чтобы как можно скорее прекратить российскую агрессию против Украины.

Мережко также прокомментировал визит в Сербию и Венгрию и отметил, что там, скорее всего, вопрос Украины вообще не будет подниматься, "поскольку эти страны являются союзниками России".

Он отметил, что изменение позиции Китая вряд ли можно ожидать и очень показательным будет то, примет ли Китай участие в Глобальном саммите мира.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент РФ Владимир Путин в мае планирует посетить Китай. Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине пути достижения справедливого мира в Украине.

В свою очередь, лидер Китая Си Цзиньпин заявлял, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но при участии России.