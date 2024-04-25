Путин заявил, что в мае поедет в Китай
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мае планирует посетить Китай.
Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
На просьбу одного из участников этого мероприятия передать лидеру Китая Си Цзиньпину книгу Путин ответил: "У меня планируется визит в мае, я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу".
Напомним, последний раз Путин посещал Китай в октябре 2023 года.
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+13 alexey prus
показать весь комментарий25.04.2024 22:41
+11 Алекс Скела
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+8 Сергей Бойко #578883
показать весь комментарий25.04.2024 22:44
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Він не боїться вилазити з бункера. Вивсьоврьотє!!!
А как же фунфырики из-под бояры?
До Китаю, звичайно, ніхто їхати не збирався