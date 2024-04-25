Путин заявил, что в мае поедет в Китай

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мае планирует посетить Китай.

Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

На просьбу одного из участников этого мероприятия передать лидеру Китая Си Цзиньпину книгу Путин ответил: "У меня планируется визит в мае, я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу".

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Напомним, последний раз Путин посещал Китай в октябре 2023 года.