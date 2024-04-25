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Путін заявив, що у травні поїде до Китаю

Путін у травні поїде до Китаю

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у травні планує відвідати Китай.

Про це він сказав на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців 25 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Интерфакс".

На прохання одного з учасників цього заходу передати лідеру Китаю Сі Цзіньпіну книгу Путін відповів: "У мене планується візит у травні, я обов'язково візьму із собою і передам нашому другу цю книгу".

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Нагадаємо, востаннє Путін відвідував Китай у жовтні 2023 року.

Автор: 

Китай (4501) путін (23750) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+13
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25.04.2024 22:41
+11
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25.04.2024 22:41
+8
Так у него два маршрута , или в Китай или в Белорусию. Вот и все международные связи.
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25.04.2024 22:44
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25.04.2024 22:41 Відповісти
К вниманию любителей старины! Продаю сапог Золотоордынского хана. который лизал Александр Невский, получая ярлык на княжество! А в это время Даниил Галицкий противостоял и Ордынцам и рыцарям и венграм. Послал сына к А.Невскому за военной помощью, чтобы раз и навсегда покончить с Ордой, но получил отказ. Другими словами, коллаборационист руси Nо 1, алексашка невский самоустранился от защиты Родины Киевской Руси. Да шо там Родины... Поц не поквитался с ордынцами за то, шо отравили его тятьку, тоже лизоблюда. Терпила какой-то. Но ордынцы вскоре отравили в Орде и алексашку-*******, бо предавший единожды , предаст и второй раз.
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25.04.2024 23:26 Відповісти
Я щось не побачила, а 13 побачили. Хелп мі, пліз
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26.04.2024 04:16 Відповісти
одна з картин, де московський князь на колінах перед ординцями...мабуть, комусь не сподобалося,видалили
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26.04.2024 08:49 Відповісти
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25.04.2024 22:41 Відповісти
За психологічну травму ви платитиме?
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26.04.2024 05:51 Відповісти
тільки в китай та до ина. Адже .
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25.04.2024 22:42 Відповісти
Сковані одним ланцюгом
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25.04.2024 22:42 Відповісти
Рєшитєльно!!!

Він не боїться вилазити з бункера. Вивсьоврьотє!!!
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25.04.2024 22:42 Відповісти
За ярликом, по снаряди? *******
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25.04.2024 22:43 Відповісти
Так у него два маршрута , или в Китай или в Белорусию. Вот и все международные связи.
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25.04.2024 22:44 Відповісти
Где то горько заплакал поросенок Ын.
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25.04.2024 23:00 Відповісти
Скажена московська собака їде клянчити ресурси в спонсора тероризму номер один
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25.04.2024 22:45 Відповісти
Я узнал, что у меня нет в расеи нехрина, все украли у меня **** и его друзья…
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25.04.2024 22:45 Відповісти
Наконец то решили. Самого красивого путина повезут в Пекин.
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25.04.2024 22:50 Відповісти
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25.04.2024 22:51 Відповісти
Стаканы - не скрепно.
А как же фунфырики из-под бояры?
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25.04.2024 22:58 Відповісти
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25.04.2024 23:09 Відповісти
ще й кємську волость хоче бонусом віддати )))
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25.04.2024 22:52 Відповісти
сподіваюся в останній путь
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25.04.2024 22:55 Відповісти
Це така важлива інформація. Увесь світ має знати що сьогодні після обіду сказало ***** і який сон йому наснився.

До Китаю, звичайно, ніхто їхати не збирався

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25.04.2024 22:57 Відповісти
Через Пхеньян?
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25.04.2024 22:57 Відповісти
Не, через Кяхту, напрямую, как отец Иакинф.
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25.04.2024 23:32 Відповісти
Попутного хаймарса йому в дупу.
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25.04.2024 22:57 Відповісти
Два ***..ща, которые тянут этот мир в бездну. Кто бы их ликвидировал
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25.04.2024 23:05 Відповісти
Куди ж йому, бідоласі, ще їздити?
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25.04.2024 23:11 Відповісти
Якось по цимбалам, хай там і залишається.Разом із Сі стріляьимуть по горобцях.
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25.04.2024 23:14 Відповісти
Та і *** з ним!
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25.04.2024 23:18 Відповісти
Поедет к своему хозяину ануслизинг делать. А то обещал киатезе киевзатридня, а теперь Китай терпит уже третий год убытки
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25.04.2024 23:34 Відповісти
Куди б ×уйло не поїхав - він їде на×уй.
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25.04.2024 23:44 Відповісти
Ярлик на московський улус хан Сі Цзіньпін виписав ху@лу новорюриковичу ще того року,за чим їде?На травневі шашлички?
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25.04.2024 23:54 Відповісти
Коли ти рашиська паскуда здохнеш ? мільйони цього бажають.
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26.04.2024 06:41 Відповісти
Нехай би він галасвіта поїхав! Маю надію, що сі таки заарештує, або наші та західні спецслужби придумають щось....
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26.04.2024 06:47 Відповісти
Нехай підмиється і рот сполосне )
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26.04.2024 08:02 Відповісти
 
 