Путін заявив, що у травні поїде до Китаю

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у травні планує відвідати Китай.

Про це він сказав на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців 25 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Интерфакс".

На прохання одного з учасників цього заходу передати лідеру Китаю Сі Цзіньпіну книгу Путін відповів: "У мене планується візит у травні, я обов'язково візьму із собою і передам нашому другу цю книгу".

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Нагадаємо, востаннє Путін відвідував Китай у жовтні 2023 року.