Путін заявив, що у травні поїде до Китаю
Президент РФ Володимир Путін заявив, що у травні планує відвідати Китай.
Про це він сказав на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців 25 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Интерфакс".
На прохання одного з учасників цього заходу передати лідеру Китаю Сі Цзіньпіну книгу Путін відповів: "У мене планується візит у травні, я обов'язково візьму із собою і передам нашому другу цю книгу".
Нагадаємо, востаннє Путін відвідував Китай у жовтні 2023 року.
Топ коментарі
+13 alexey prus
показати весь коментар25.04.2024 22:41
+11 Алекс Скела
показати весь коментар25.04.2024 22:41
+8 Сергей Бойко #578883
показати весь коментар25.04.2024 22:44
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Він не боїться вилазити з бункера. Вивсьоврьотє!!!
А как же фунфырики из-под бояры?
До Китаю, звичайно, ніхто їхати не збирався