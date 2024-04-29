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Новини Війна
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План Путіна стерти Україну з карти світу провалився, - Блінкен

путін

Російський диктатор Володимир Путін планував стерти нашу країну з карти світу, щоб включити до складу РФ. Наразі ці плани провалилися.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Щодо України, нам вдалося об'єднати так багато країн, не тільки в Європі, а й за її межами, тому що країни визнають, що мала місце агресія не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи", - зазначив він.

За словами Блінкена, якщо залишити цей виклик безкарним, то "потенційні агресори скрізь звернуть на цю увагу і в нашому світі буде більше конфліктів".

Окрім того, як заявив Блінкен, коаліція союзників допомогла "неймовірно мужнім українцям відбити агресію, і тепер це постійні зусилля та постійна боротьба".

Також читайте: Боррель про завершення війни в Україні: Путін може відкласти будь-яке рішення принаймні до президентських виборів у США

"Тих задумів, які Володимир Путін мав щодо України від самого початку, стерти її з карти, щоб включити до складу Росії, більше немає. Це провалилося", - сказав він.

Також Блінкен акцентував увагу, що є план, який дозволить Україні досягти успіху з часом: "сильна країна: у військовому, економічному, демократичному плані".

Раніше верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Путін може відкласти будь-яке рішення принаймні до президентських виборів у США. Своєю чергою, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Путін може закінчити війну в Україні за п’ять хвилин - одним дзвінком міністру оборони Росії Шойгу.

Автор: 

путін володимир (23758) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+12
В 2014 треба було ***** по зубах дати - скажи це дружбану свому Обамі - сцикуну.
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29.04.2024 14:01
+12
Ці плани провалились - нові плани з'явились.
Мета залишилась незмінною.
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29.04.2024 14:05
+11
А що війна вже закінчлась? росія розвалилась і небезпека минула? Я щось пропустив?
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29.04.2024 14:08
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В 2014 треба було ***** по зубах дати - скажи це дружбану свому Обамі - сцикуну.
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29.04.2024 14:01 Відповісти
Ці плани провалились - нові плани з'явились.
Мета залишилась незмінною.
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29.04.2024 14:05 Відповісти
А що війна вже закінчлась? росія розвалилась і небезпека минула? Я щось пропустив?
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29.04.2024 14:08 Відповісти
то ***** не просувається по фронту???
сирський списдів що ми відступаємо???
території не захвачені за останні кілька тижнів???
ура, перемога????
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29.04.2024 14:10 Відповісти
План путіна та 5-ї колони з різними єрмачками, арахаміями, безуглими та баканаФФими стерти Україну з карти світу провалився
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29.04.2024 14:10 Відповісти
- сухопутній коридор в Крим, ЗАЕС, + 2 області, повна окупація Луганщини , тотальні успіхи на Донеччині .

- стирання з лиця землі Харкова, міст та сіл на Сумщині

- сотні тисяч вбитих українців , мільйони біженців які не повернуться, деморалізація суспільства

- успішний вплив на респів і блокування допомоги на 7 місяців (можливо останної) .

- зняття Залужного, просування на фронті .

А так - то все вірно Блінкен сказав, путін - програв, знищити Україну не зміг.
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29.04.2024 14:15 Відповісти
Ну да всё хорошо розовые пони уже победили варваров.
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29.04.2024 14:15 Відповісти
Дякуємо, Тоні! Дякуємо союзникам!

але, "не кажи гоп...."
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29.04.2024 14:23 Відповісти
*уйло здох, війна закінчилася?
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29.04.2024 14:34 Відповісти
Чмо похожее на плешивого окурка...💀👽не признано никем в Мире...уникальный случай в Мировой истории...Даже Гитлер пришел к власти законным демократическим способом...👺👹 создав Коалицию с коммунистами Эрнста Тельмана в 1933 году...
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29.04.2024 14:34 Відповісти
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29.04.2024 14:45 Відповісти
нічого, зечмо зітре
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29.04.2024 14:56 Відповісти
В Цюрiх, мне, бiтте, в Цюрix!
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29.04.2024 16:16 Відповісти
То був план максимум . А план мінімум - Новороссію, яку хотів зробити у 14 році (та Порох не дав) вже фактично втілено.
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29.04.2024 19:10 Відповісти
 
 