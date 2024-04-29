План Путіна стерти Україну з карти світу провалився, - Блінкен
Російський диктатор Володимир Путін планував стерти нашу країну з карти світу, щоб включити до складу РФ. Наразі ці плани провалилися.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Щодо України, нам вдалося об'єднати так багато країн, не тільки в Європі, а й за її межами, тому що країни визнають, що мала місце агресія не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи", - зазначив він.
За словами Блінкена, якщо залишити цей виклик безкарним, то "потенційні агресори скрізь звернуть на цю увагу і в нашому світі буде більше конфліктів".
Окрім того, як заявив Блінкен, коаліція союзників допомогла "неймовірно мужнім українцям відбити агресію, і тепер це постійні зусилля та постійна боротьба".
"Тих задумів, які Володимир Путін мав щодо України від самого початку, стерти її з карти, щоб включити до складу Росії, більше немає. Це провалилося", - сказав він.
Також Блінкен акцентував увагу, що є план, який дозволить Україні досягти успіху з часом: "сильна країна: у військовому, економічному, демократичному плані".
Раніше верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Путін може відкласти будь-яке рішення принаймні до президентських виборів у США. Своєю чергою, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Путін може закінчити війну в Україні за п’ять хвилин - одним дзвінком міністру оборони Росії Шойгу.
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Мета залишилась незмінною.
сирський списдів що ми відступаємо???
території не захвачені за останні кілька тижнів???
ура, перемога????
- стирання з лиця землі Харкова, міст та сіл на Сумщині
- сотні тисяч вбитих українців , мільйони біженців які не повернуться, деморалізація суспільства
- успішний вплив на респів і блокування допомоги на 7 місяців (можливо останної) .
- зняття Залужного, просування на фронті .
А так - то все вірно Блінкен сказав, путін - програв, знищити Україну не зміг.
але, "не кажи гоп...."