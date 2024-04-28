Боррель про завершення війни в Україні: Путін може відкласти будь-яке рішення принаймні до президентських виборів у США
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що він не очікує на швидке завершення війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на breakingnews.
Як зазначив Боррель, президент Росії Володимир Путін може відкласти будь-яке рішення "принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах цієї осені".
"Тим часом нам потрібно підтримати народ України. Ми зобов’язалися підтримувати Україну, коли почалася війна, ми маємо продовжувати підтримувати Україну, поки українці зможуть чинити опір і поки Путін не вирішить зупинити цю війну", – наголосив Боррель.
Топ коментарі
+7 Victor Litarchuk
показати весь коментар28.04.2024 23:52
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+2 Alfred #573044
показати весь коментар29.04.2024 00:23
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Український військовий, який останніми місяцями відчував, що залишився наодинці з путіним, тепер побачив, що це не так. Крім того, він бачить, що Європа почала поводитися жорсткіше. І це піднімає його бойовий дух.
Це означає, що зміни можуть відбутися не лише там, де буде використана довгоочікувана зброя, а й там, де все вирішують не високі технології, а люди - їхня стійкість та віра в перемогу. Схожі висновки можуть дійти і російські солдати та офіцери: українці стають сильнішими. А в російській армії вже є проблема з мотивацією: вони не захищають свою землю, вони гинуть на чужій.
Боррель подчеркнул, что ЕС обязался оказывать помощь Украине, когда началась война, и будет делать это до ее окончания, хотя "это, к сожалению, не скоро произойдет".
Наступний крок - дерашизація та демілітаризація колишньої росії, яка буде сильно просторово реконструйована.
Прозвучало як заява про цілковите безсилля ЄС ,або
небажання ЄС зупинити російського агресора путіна .
Це що капітуляція ,карт -бланш цьому покидьку ,вбивці ?