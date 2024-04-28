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Боррель про завершення війни в Україні: Путін може відкласти будь-яке рішення принаймні до президентських виборів у США

боррель

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що він не очікує на швидке завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на breakingnews.

Як зазначив Боррель, президент Росії Володимир Путін може відкласти будь-яке рішення "принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах цієї осені".

"Тим часом нам потрібно підтримати народ України. Ми зобов’язалися підтримувати Україну, коли почалася війна, ми маємо продовжувати підтримувати Україну, поки українці зможуть чинити опір і поки Путін не вирішить зупинити цю війну", – наголосив Боррель.

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Автор: 

путін (23750) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+7
Ніхто не знає, наскільки ці шістдесят з гаком мільярдів США, перетворені на зброю, вплинуть на хід війни. Але є ще й психологічний фактор, який складно перевести в тротилові еквіваленти.

Український військовий, який останніми місяцями відчував, що залишився наодинці з путіним, тепер побачив, що це не так. Крім того, він бачить, що Європа почала поводитися жорсткіше. І це піднімає його бойовий дух.

Це означає, що зміни можуть відбутися не лише там, де буде використана довгоочікувана зброя, а й там, де все вирішують не високі технології, а люди - їхня стійкість та віра в перемогу. Схожі висновки можуть дійти і російські солдати та офіцери: українці стають сильнішими. А в російській армії вже є проблема з мотивацією: вони не захищають свою землю, вони гинуть на чужій.
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28.04.2024 23:52
+4
***** вже нічого не вирішує. Він вирішив давно і невірно, але відступати не має жодних намірів. Ну от тупий і впертий! Треба створювати ситуацію яка ""остаточно вирішить долю *****". Ну от чому мільйони людей мають чекати на "рішення *****"? Продуктивніше вирішити/порішити самого ***** і створений ним режим.
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29.04.2024 04:24
+2
" ... ми маємо продовжувати підтримувати Україну, поки українці зможуть чинити опір". Це про що, це про поки нас усіх не вб'ють? Такі словесна у дипломатії дуже вагомі. Це не жарти, бо це можна розцінити, як твердження про те, що нас ведуть на загибель. Це скандал!
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29.04.2024 00:23
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Європейці "не підуть помирати за Донбас", а допомагатимуть Україні до закінчення бойових дій, заявив Жозеп Боррель.
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28.04.2024 23:40 Відповісти
Пррррррр....
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28.04.2024 23:40 Відповісти
Новий господар білого дому разом з палатою представників буде мати вирішальний вплив на цю війну. Все інше - лише на локальний характер.
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28.04.2024 23:45 Відповісти
Ніхто не знає, наскільки ці шістдесят з гаком мільярдів США, перетворені на зброю, вплинуть на хід війни. Але є ще й психологічний фактор, який складно перевести в тротилові еквіваленти.

Український військовий, який останніми місяцями відчував, що залишився наодинці з путіним, тепер побачив, що це не так. Крім того, він бачить, що Європа почала поводитися жорсткіше. І це піднімає його бойовий дух.

Це означає, що зміни можуть відбутися не лише там, де буде використана довгоочікувана зброя, а й там, де все вирішують не високі технології, а люди - їхня стійкість та віра в перемогу. Схожі висновки можуть дійти і російські солдати та офіцери: українці стають сильнішими. А в російській армії вже є проблема з мотивацією: вони не захищають свою землю, вони гинуть на чужій.
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28.04.2024 23:52 Відповісти
Дуже хочеться шоб було так
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29.04.2024 00:01 Відповісти
Як це ніхто не знає? Там ж все чітко розписано.На зброю не так вже і багато і то розраховано аж до вересня 2025 року включно.З тих 60 мільярдів одразу понад 20 в США залишається на оновлення власних запасів озброєння.
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29.04.2024 00:04 Відповісти
вони не люди. В них нема логіки, емоцій і почуттів. Вони помруть 40 млн "за сталіна за царя і отечество за русь" за що завгодно - рефлексії в них не буде. Українці за 400 років так і не зрозуміли з ким мають справу
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29.04.2024 02:21 Відповісти
Як сказали колись в старому совковому фільмі (нажаль, пам'ятаю) ''старая б@@дь''
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29.04.2024 00:07 Відповісти
хто пише таку дурну шапку новин
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29.04.2024 00:17 Відповісти
" ... ми маємо продовжувати підтримувати Україну, поки українці зможуть чинити опір". Це про що, це про поки нас усіх не вб'ють? Такі словесна у дипломатії дуже вагомі. Це не жарти, бо це можна розцінити, як твердження про те, що нас ведуть на загибель. Це скандал!
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29.04.2024 00:23 Відповісти
DW

Боррель подчеркнул, что ЕС обязался оказывать помощь Украине, когда началась война, и будет делать это до ее окончания, хотя "это, к сожалению, не скоро произойдет".
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29.04.2024 00:27 Відповісти
Борелю, це вже не Путіну вирішувати про завершення війни. Він військовий злочинець і нелегітимний очільник рашистської держави. Війну цивілізовані країни завершать щойно після арешту або зникнення (ліквідації) Путіна.
Наступний крок - дерашизація та демілітаризація колишньої росії, яка буде сильно просторово реконструйована.
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29.04.2024 01:13 Відповісти
Вірите в казки?
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29.04.2024 07:09 Відповісти
***** вже нічого не вирішує. Він вирішив давно і невірно, але відступати не має жодних намірів. Ну от тупий і впертий! Треба створювати ситуацію яка ""остаточно вирішить долю *****". Ну от чому мільйони людей мають чекати на "рішення *****"? Продуктивніше вирішити/порішити самого ***** і створений ним режим.
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29.04.2024 04:24 Відповісти
Тобто як завжди все має вирішити маніяк?
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29.04.2024 06:31 Відповісти
х..ло поки не здохне війну не припинить
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29.04.2024 06:49 Відповісти
Не ту ноту взял Боррель. Чтобы все шло пучком тре казати кожне утро , мол, .УЙЛО ЗДОХНИ!!!
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29.04.2024 07:18 Відповісти
" ...поки путін не вирішить зупинити цю війну ."

Прозвучало як заява про цілковите безсилля ЄС ,або
небажання ЄС зупинити російського агресора путіна .

Це що капітуляція ,карт -бланш цьому покидьку ,вбивці ?
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29.04.2024 07:57 Відповісти
Щоб завершити війну потрібно щоб дали нормальну зброю, а не 10-20 танків модернізованих до часів другої світової та літаки не ф16, яким більше 40а років, а ф35 та ракети типу томогавк і ядерну зброю поверніть.
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29.04.2024 08:50 Відповісти
 
 