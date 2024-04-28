Боррель про завершення війни в Україні: Путін може відкласти будь-яке рішення принаймні до президентських виборів у США

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що він не очікує на швидке завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на breakingnews.

Як зазначив Боррель, президент Росії Володимир Путін може відкласти будь-яке рішення "принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах цієї осені".

"Тим часом нам потрібно підтримати народ України. Ми зобов’язалися підтримувати Україну, коли почалася війна, ми маємо продовжувати підтримувати Україну, поки українці зможуть чинити опір і поки Путін не вирішить зупинити цю війну", – наголосив Боррель.

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