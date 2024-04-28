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Боррель о завершении войны в Украине: Путин может отложить любое решение, по крайней мере, до президентских выборов в США

боррель

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что не ожидает скорого завершения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на breakingnews.

Как отметил Боррель, президент России Владимир Путин может отложить любое решение "по крайней мере, до президентских выборов в Соединенных Штатах этой осенью".

"Между тем, нам нужно поддержать народ Украины. Мы обязались поддерживать Украину, когда началась война, мы должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока украинцы будут способны оказывать сопротивление, и пока Путин не решит остановить эту войну", - подчеркнул Боррель.

Также читайте: Евросоюз осознает срочную необходимость поставки в Украину средств ПВО и боеприпасов к ним, - Боррель

Автор: 

путин (31203) Боррель (784)


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Топ комментарии
+7
Ніхто не знає, наскільки ці шістдесят з гаком мільярдів США, перетворені на зброю, вплинуть на хід війни. Але є ще й психологічний фактор, який складно перевести в тротилові еквіваленти.

Український військовий, який останніми місяцями відчував, що залишився наодинці з путіним, тепер побачив, що це не так. Крім того, він бачить, що Європа почала поводитися жорсткіше. І це піднімає його бойовий дух.

Це означає, що зміни можуть відбутися не лише там, де буде використана довгоочікувана зброя, а й там, де все вирішують не високі технології, а люди - їхня стійкість та віра в перемогу. Схожі висновки можуть дійти і російські солдати та офіцери: українці стають сильнішими. А в російській армії вже є проблема з мотивацією: вони не захищають свою землю, вони гинуть на чужій.
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28.04.2024 23:52
+4
***** вже нічого не вирішує. Він вирішив давно і невірно, але відступати не має жодних намірів. Ну от тупий і впертий! Треба створювати ситуацію яка ""остаточно вирішить долю *****". Ну от чому мільйони людей мають чекати на "рішення *****"? Продуктивніше вирішити/порішити самого ***** і створений ним режим.
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29.04.2024 04:24
+2
" ... ми маємо продовжувати підтримувати Україну, поки українці зможуть чинити опір". Це про що, це про поки нас усіх не вб'ють? Такі словесна у дипломатії дуже вагомі. Це не жарти, бо це можна розцінити, як твердження про те, що нас ведуть на загибель. Це скандал!
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29.04.2024 00:23
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Європейці "не підуть помирати за Донбас", а допомагатимуть Україні до закінчення бойових дій, заявив Жозеп Боррель.
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28.04.2024 23:40 Ответить
Пррррррр....
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28.04.2024 23:40 Ответить
Новий господар білого дому разом з палатою представників буде мати вирішальний вплив на цю війну. Все інше - лише на локальний характер.
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28.04.2024 23:45 Ответить
Ніхто не знає, наскільки ці шістдесят з гаком мільярдів США, перетворені на зброю, вплинуть на хід війни. Але є ще й психологічний фактор, який складно перевести в тротилові еквіваленти.

Український військовий, який останніми місяцями відчував, що залишився наодинці з путіним, тепер побачив, що це не так. Крім того, він бачить, що Європа почала поводитися жорсткіше. І це піднімає його бойовий дух.

Це означає, що зміни можуть відбутися не лише там, де буде використана довгоочікувана зброя, а й там, де все вирішують не високі технології, а люди - їхня стійкість та віра в перемогу. Схожі висновки можуть дійти і російські солдати та офіцери: українці стають сильнішими. А в російській армії вже є проблема з мотивацією: вони не захищають свою землю, вони гинуть на чужій.
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28.04.2024 23:52 Ответить
Дуже хочеться шоб було так
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29.04.2024 00:01 Ответить
Як це ніхто не знає? Там ж все чітко розписано.На зброю не так вже і багато і то розраховано аж до вересня 2025 року включно.З тих 60 мільярдів одразу понад 20 в США залишається на оновлення власних запасів озброєння.
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29.04.2024 00:04 Ответить
вони не люди. В них нема логіки, емоцій і почуттів. Вони помруть 40 млн "за сталіна за царя і отечество за русь" за що завгодно - рефлексії в них не буде. Українці за 400 років так і не зрозуміли з ким мають справу
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29.04.2024 02:21 Ответить
Як сказали колись в старому совковому фільмі (нажаль, пам'ятаю) ''старая б@@дь''
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29.04.2024 00:07 Ответить
хто пише таку дурну шапку новин
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29.04.2024 00:17 Ответить
" ... ми маємо продовжувати підтримувати Україну, поки українці зможуть чинити опір". Це про що, це про поки нас усіх не вб'ють? Такі словесна у дипломатії дуже вагомі. Це не жарти, бо це можна розцінити, як твердження про те, що нас ведуть на загибель. Це скандал!
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29.04.2024 00:23 Ответить
DW

Боррель подчеркнул, что ЕС обязался оказывать помощь Украине, когда началась война, и будет делать это до ее окончания, хотя "это, к сожалению, не скоро произойдет".
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29.04.2024 00:27 Ответить
Борелю, це вже не Путіну вирішувати про завершення війни. Він військовий злочинець і нелегітимний очільник рашистської держави. Війну цивілізовані країни завершать щойно після арешту або зникнення (ліквідації) Путіна.
Наступний крок - дерашизація та демілітаризація колишньої росії, яка буде сильно просторово реконструйована.
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29.04.2024 01:13 Ответить
Вірите в казки?
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29.04.2024 07:09 Ответить
***** вже нічого не вирішує. Він вирішив давно і невірно, але відступати не має жодних намірів. Ну от тупий і впертий! Треба створювати ситуацію яка ""остаточно вирішить долю *****". Ну от чому мільйони людей мають чекати на "рішення *****"? Продуктивніше вирішити/порішити самого ***** і створений ним режим.
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29.04.2024 04:24 Ответить
Тобто як завжди все має вирішити маніяк?
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29.04.2024 06:31 Ответить
х..ло поки не здохне війну не припинить
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29.04.2024 06:49 Ответить
Не ту ноту взял Боррель. Чтобы все шло пучком тре казати кожне утро , мол, .УЙЛО ЗДОХНИ!!!
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29.04.2024 07:18 Ответить
" ...поки путін не вирішить зупинити цю війну ."

Прозвучало як заява про цілковите безсилля ЄС ,або
небажання ЄС зупинити російського агресора путіна .

Це що капітуляція ,карт -бланш цьому покидьку ,вбивці ?
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29.04.2024 07:57 Ответить
Щоб завершити війну потрібно щоб дали нормальну зброю, а не 10-20 танків модернізованих до часів другої світової та літаки не ф16, яким більше 40а років, а ф35 та ракети типу томогавк і ядерну зброю поверніть.
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29.04.2024 08:50 Ответить
 
 