Боррель о завершении войны в Украине: Путин может отложить любое решение, по крайней мере, до президентских выборов в США
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что не ожидает скорого завершения войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на breakingnews.
Как отметил Боррель, президент России Владимир Путин может отложить любое решение "по крайней мере, до президентских выборов в Соединенных Штатах этой осенью".
"Между тем, нам нужно поддержать народ Украины. Мы обязались поддерживать Украину, когда началась война, мы должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока украинцы будут способны оказывать сопротивление, и пока Путин не решит остановить эту войну", - подчеркнул Боррель.
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Український військовий, який останніми місяцями відчував, що залишився наодинці з путіним, тепер побачив, що це не так. Крім того, він бачить, що Європа почала поводитися жорсткіше. І це піднімає його бойовий дух.
Це означає, що зміни можуть відбутися не лише там, де буде використана довгоочікувана зброя, а й там, де все вирішують не високі технології, а люди - їхня стійкість та віра в перемогу. Схожі висновки можуть дійти і російські солдати та офіцери: українці стають сильнішими. А в російській армії вже є проблема з мотивацією: вони не захищають свою землю, вони гинуть на чужій.
Боррель подчеркнул, что ЕС обязался оказывать помощь Украине, когда началась война, и будет делать это до ее окончания, хотя "это, к сожалению, не скоро произойдет".
Наступний крок - дерашизація та демілітаризація колишньої росії, яка буде сильно просторово реконструйована.
Прозвучало як заява про цілковите безсилля ЄС ,або
небажання ЄС зупинити російського агресора путіна .
Це що капітуляція ,карт -бланш цьому покидьку ,вбивці ?