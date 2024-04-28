Боррель о завершении войны в Украине: Путин может отложить любое решение, по крайней мере, до президентских выборов в США

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что не ожидает скорого завершения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на breakingnews.

Как отметил Боррель, президент России Владимир Путин может отложить любое решение "по крайней мере, до президентских выборов в Соединенных Штатах этой осенью".

"Между тем, нам нужно поддержать народ Украины. Мы обязались поддерживать Украину, когда началась война, мы должны продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока украинцы будут способны оказывать сопротивление, и пока Путин не решит остановить эту войну", - подчеркнул Боррель.

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