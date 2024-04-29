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Новости Война
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План Путина стереть Украину с карты мира провалился, - Блинкен

путін

Российский диктатор Владимир Путин планировал стереть нашу страну с карты мира, чтобы включить в состав РФ. Сейчас эти планы провалились.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Что касается Украины, нам удалось объединить так много стран, не только в Европе, но и за ее пределами, потому что страны признают, что имела место агрессия не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы", - отметил он.

По словам Блинкена, если оставить этот вызов безнаказанным, то "потенциальные агрессоры везде обратят на это внимание и в нашем мире будет больше конфликтов".

Кроме того, как заявил Блинкен, коалиция союзников помогла "невероятно мужественным украинцам отбить агрессию, и теперь это постоянные усилия и постоянная борьба".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель о завершении войны в Украине: Путин может отложить любое решение, по крайней мере, до президентских выборов в США

"Тех замыслов, которые Владимир Путин имел в отношении Украины с самого начала, стереть ее с карты, чтобы включить в состав России, больше нет. Это провалилось", - сказал он.

Также Блинкен акцентировал внимание, что есть план, который позволит Украине достичь успеха со временем: "сильная страна: в военном, экономическом, демократическом плане".

Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Путин может отложить любое решение по крайней мере до президентских выборов в США. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Путин может закончить войну в Украине за пять минут - одним звонком министру обороны России Шойгу.

Автор: 

путин владимир (31211) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+12
В 2014 треба було ***** по зубах дати - скажи це дружбану свому Обамі - сцикуну.
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29.04.2024 14:01
+12
Ці плани провалились - нові плани з'явились.
Мета залишилась незмінною.
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29.04.2024 14:05
+11
А що війна вже закінчлась? росія розвалилась і небезпека минула? Я щось пропустив?
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29.04.2024 14:08
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Правила форума Совет форумчан
В 2014 треба було ***** по зубах дати - скажи це дружбану свому Обамі - сцикуну.
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29.04.2024 14:01 Ответить
Ці плани провалились - нові плани з'явились.
Мета залишилась незмінною.
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29.04.2024 14:05 Ответить
А що війна вже закінчлась? росія розвалилась і небезпека минула? Я щось пропустив?
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29.04.2024 14:08 Ответить
то ***** не просувається по фронту???
сирський списдів що ми відступаємо???
території не захвачені за останні кілька тижнів???
ура, перемога????
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29.04.2024 14:10 Ответить
План путіна та 5-ї колони з різними єрмачками, арахаміями, безуглими та баканаФФими стерти Україну з карти світу провалився
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29.04.2024 14:10 Ответить
- сухопутній коридор в Крим, ЗАЕС, + 2 області, повна окупація Луганщини , тотальні успіхи на Донеччині .

- стирання з лиця землі Харкова, міст та сіл на Сумщині

- сотні тисяч вбитих українців , мільйони біженців які не повернуться, деморалізація суспільства

- успішний вплив на респів і блокування допомоги на 7 місяців (можливо останної) .

- зняття Залужного, просування на фронті .

А так - то все вірно Блінкен сказав, путін - програв, знищити Україну не зміг.
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29.04.2024 14:15 Ответить
Ну да всё хорошо розовые пони уже победили варваров.
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29.04.2024 14:15 Ответить
Дякуємо, Тоні! Дякуємо союзникам!

але, "не кажи гоп...."
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29.04.2024 14:23 Ответить
*уйло здох, війна закінчилася?
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29.04.2024 14:34 Ответить
Чмо похожее на плешивого окурка...💀👽не признано никем в Мире...уникальный случай в Мировой истории...Даже Гитлер пришел к власти законным демократическим способом...👺👹 создав Коалицию с коммунистами Эрнста Тельмана в 1933 году...
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29.04.2024 14:34 Ответить
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29.04.2024 14:45 Ответить
нічого, зечмо зітре
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29.04.2024 14:56 Ответить
В Цюрiх, мне, бiтте, в Цюрix!
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29.04.2024 16:16 Ответить
То був план максимум . А план мінімум - Новороссію, яку хотів зробити у 14 році (та Порох не дав) вже фактично втілено.
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29.04.2024 19:10 Ответить
 
 