План Путина стереть Украину с карты мира провалился, - Блинкен

Российский диктатор Владимир Путин планировал стереть нашу страну с карты мира, чтобы включить в состав РФ. Сейчас эти планы провалились.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Что касается Украины, нам удалось объединить так много стран, не только в Европе, но и за ее пределами, потому что страны признают, что имела место агрессия не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы", - отметил он.

По словам Блинкена, если оставить этот вызов безнаказанным, то "потенциальные агрессоры везде обратят на это внимание и в нашем мире будет больше конфликтов".

Кроме того, как заявил Блинкен, коалиция союзников помогла "невероятно мужественным украинцам отбить агрессию, и теперь это постоянные усилия и постоянная борьба".

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"Тех замыслов, которые Владимир Путин имел в отношении Украины с самого начала, стереть ее с карты, чтобы включить в состав России, больше нет. Это провалилось", - сказал он.

Также Блинкен акцентировал внимание, что есть план, который позволит Украине достичь успеха со временем: "сильная страна: в военном, экономическом, демократическом плане".

Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Путин может отложить любое решение по крайней мере до президентских выборов в США. В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Путин может закончить войну в Украине за пять минут - одним звонком министру обороны России Шойгу.