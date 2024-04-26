Блінкен у Пекіні пригрозив Китаю новими санкціями в разі підтримки війни Росії: Я дуже чітко дав зрозуміти, що ми готові діяти
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Пекіна заявив про готовність США до нових санкцій проти Китаю в разі, якщо Пекін продовжить підтримувати Москву у її війні проти України.
Про це він сказав під час брифінгу 26 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Блінкен зазначив, що європейські партнери США неодноразово висловлювали занепокоєння "діями, які китайські підприємства здійснюють для підтримки російської оборонної промислової бази".
"Це стосується не лише безпосередньої загрози, яку становить Росія і її агресія проти України. Йдеться про середньо- і довгострокову загрозу, яку багато європейців відчувають на власному досвіді, яку Росія потенційно становить для них", – пояснив він.
Держсекретар додав, що у зв’язку з цим США та європейські партнери очікують від Пекіна кроків, спрямованих на стримування такої допомоги.
"Ми також, як я вже казав, розглядаємо дії, які ми повністю готові вжити, якщо не побачимо змін. У випадку зі США ми вже запровадили санкції проти понад сотні китайських підприємств, експортний контроль тощо. І ми цілком готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко дав це зрозуміти під час сьогоднішніх зустрічей", – підсумував Блінкен.
Зазначимо, що Москва та Пекін значно поглибили відносини з початку російської війни проти України. Для Росії КНР є важливим ринком збуту власних товарів, а також обходу західних санкцій. Натомість Китай отримав вигоду від імпорту дешевих російських енергоносіїв.
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під час свого візиту до Пекіна
браво, Тоні !
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Нагибати...
Амерікан стайл-
Зручно за океаном-
Жити...
Лонг в усти ловити...
Поради давати...
Як лайно спожити...
Як там в тій пісні...???
"Та й до sr@ки твоі русі коси".
Така сама страшилка, як пуйловська ядерка - аби покалякати.
Найкраще втнув Трамп : обіклав тяжким митом товари, випущені американськими виробниками У Китаі - i стало вигідно працювати ДОМА.
I не треба санкцiй.
I китаяйцям стало важче красти конструкцii i технологii.
Лідер парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ відзначив схожість своєї політичної сили з Комуністичною партією Китаю, а також висловив вдячність Пекіну за підтримку України. Про це повідомило державне інформагентство Китаю «Сіньхуа».
Зокрема, Арахамія заявив, що принципи «Слуги Народу» й КПК збігаються, оскільки їхнім гаслом є служіння народу. Також він зауважив, що Комуністична партія КНР представлена в кожному населеному пункті країни, і «слугам» треба перейняти цей досвід.
чи вистачить американського та європейського ринків, то большой вопрос
Як то кажуть, треба думати головою наперед, аніж дупою назад. Тепер таке "примирення" вийде набагааато дорожче.