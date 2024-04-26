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Блінкен у Пекіні пригрозив Китаю новими санкціями в разі підтримки війни Росії: Я дуже чітко дав зрозуміти, що ми готові діяти

Блінкен у Пекіні пригрозив Китаю новими санкціями

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Пекіна заявив про готовність США до нових санкцій проти Китаю в разі, якщо Пекін продовжить підтримувати Москву у її війні проти України.

Про це він сказав під час брифінгу 26 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Блінкен зазначив, що європейські партнери США неодноразово висловлювали занепокоєння "діями, які китайські підприємства здійснюють для підтримки російської оборонної промислової бази".

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"Це стосується не лише безпосередньої загрози, яку становить Росія і її агресія проти України. Йдеться про середньо- і довгострокову загрозу, яку багато європейців відчувають на власному досвіді, яку Росія потенційно становить для них", – пояснив він.

Держсекретар додав, що у зв’язку з цим США та європейські партнери очікують від Пекіна кроків, спрямованих на стримування такої допомоги.

"Ми також, як я вже казав, розглядаємо дії, які ми повністю готові вжити, якщо не побачимо змін. У випадку зі США ми вже запровадили санкції проти понад сотні китайських підприємств, експортний контроль тощо. І ми цілком готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко дав це зрозуміти під час сьогоднішніх зустрічей", – підсумував Блінкен.

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Зазначимо, що Москва та Пекін значно поглибили відносини з початку російської війни проти України. Для Росії КНР є важливим ринком збуту власних товарів, а також обходу західних санкцій. Натомість Китай отримав вигоду від імпорту дешевих російських енергоносіїв.

Автор: 

Китай (4501) санкції (11763) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+7
Це вже конкретна відповідь країни, що стає на сторожі світової стабільності і демократії
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26.04.2024 19:21
+7
вставив пістона безпосередньо по мєсту жительства прєдсєдатєля сі -
під час свого візиту до Пекіна

браво, Тоні !

.
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26.04.2024 19:22
+7
Просто закрыть европейский и американский рынки для Китая. И желтожопой коммунист станет шелковый как моя простыня на кровате!
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26.04.2024 19:26
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Це вже конкретна відповідь країни, що стає на сторожі світової стабільності і демократії
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26.04.2024 19:21 Відповісти
Світовий Жандарм повертається, падонкі !
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26.04.2024 19:23 Відповісти
вставив пістона безпосередньо по мєсту жительства прєдсєдатєля сі -
під час свого візиту до Пекіна

браво, Тоні !

.
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26.04.2024 19:22 Відповісти
"Готові діяти" це як? І що заважало раніше це зробити?
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26.04.2024 19:25 Відповісти
боты кацапскиет мешали
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27.04.2024 00:20 Відповісти
Просто закрыть европейский и американский рынки для Китая. И желтожопой коммунист станет шелковый как моя простыня на кровате!
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26.04.2024 19:26 Відповісти
Китайцям зараз дуже мало що потрібно від Заходу. Вони майже повністю забезпечують себе.
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26.04.2024 19:37 Відповісти
Як раз їм зараз не доречно. Економіка 3 рік поспіль на спад іде, І вони дуже залежні від продажу товарів в Європі. Бо не багато країн мають багато грошей щоб це все купувати. Тому Сі і пишеться у травні в ЄС рятувати економіку
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26.04.2024 19:43 Відповісти
Гроші самі по собі не мають цінності. Важливо що на них можна купити. Китаю дуже мало що потрібно купувати. США повинні Китаю $ 860 млрд. і нарощувати цей борг китайці не особливо прагнуть.
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26.04.2024 19:59 Відповісти
ты идиот или кацап? кому нужен китайский хлам в мире кроме рынка США и ЕС
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27.04.2024 00:23 Відповісти
Вчора Китай запустив пілотований космічний корабель "Шэньчжоу-18" з трьома космонавтами на свою орбитальну космічну станцію "Тяньгун" с шестимісячною місією. Треба визнати що Китай досить успішно розвивається і стає реальною загрозою. Якщо його не зупини то ці комуністи-маоїсти можуть далеко зайти.
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26.04.2024 23:20 Відповісти
бред кацапский - им бабки нужны доллары евро - у них и так стагнация и падения роста экономики на десятилетия
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27.04.2024 00:22 Відповісти
Китай ці злякався ???
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26.04.2024 20:17 Відповісти
да злякався и сразу ведущие банки заблокировал расчеты в юанях с твоей кацапией
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27.04.2024 00:24 Відповісти
Дай Боже Америці роздуплитися і навести нарешті порядок в світі,пора показати силу,тільки сила лякає ці усі фашистскі режими
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26.04.2024 19:29 Відповісти
Ось номер. Блінкен зі своїм Байденом із однією ядерною недодержавою впоратися не можуть і санкції їх курям на сміх. Та й ще завиваються, щоб кацапські НПЗ не чіпали. А тут ще й Китаю загрожують.
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26.04.2024 19:30 Відповісти
ты смешной кацапский бот .. кончай бредить
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27.04.2024 00:26 Відповісти
Хто і як зустрів Блінкіна в аеропорту вже показало як Китай стурбований відносинами з США.
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26.04.2024 19:34 Відповісти
То хто і як?
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26.04.2024 19:39 Відповісти
китайський "єр- мак -чін"
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26.04.2024 19:43 Відповісти
Це начебто заступника мера Шанхаю з міжнародних відносин. Тобто навіть не сам мер.
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26.04.2024 19:51 Відповісти
а-ха нах кому нужен этот китай и его совковые дорожки
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27.04.2024 00:27 Відповісти
Пригрозун хрінів.
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26.04.2024 19:39 Відповісти
Слова слова
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26.04.2024 19:40 Відповісти
За ручку тримати Китай-
Нагибати...
Амерікан стайл-

Зручно за океаном-
Жити...
Лонг в усти ловити...

Поради давати...

Як лайно спожити...
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26.04.2024 19:48 Відповісти
"Санкции из (з)Ада."
Як там в тій пісні...???
"Та й до sr@ки твоі русі коси".
Така сама страшилка, як пуйловська ядерка - аби покалякати.
Найкраще втнув Трамп : обіклав тяжким митом товари, випущені американськими виробниками У Китаі - i стало вигідно працювати ДОМА.
I не треба санкцiй.
I китаяйцям стало важче красти конструкцii i технологii.
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26.04.2024 20:00 Відповісти
твой трамп МУДАК и терпила путинский
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27.04.2024 00:28 Відповісти
07 липня 2021 15:18

Лідер парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ відзначив схожість своєї політичної сили з Комуністичною партією Китаю, а також висловив вдячність Пекіну за підтримку України. Про це повідомило державне інформагентство Китаю «Сіньхуа».

Зокрема, Арахамія заявив, що принципи «Слуги Народу» й КПК збігаються, оскільки їхнім гаслом є служіння народу. Також він зауважив, що Комуністична партія КНР представлена в кожному населеному пункті країни, і «слугам» треба перейняти цей досвід.
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26.04.2024 20:03 Відповісти
«Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю

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26.04.2024 21:06 Відповісти
Блінчик, пригрозив? Кричущий заголовок. Клікбейтний, як зараз модно називати. На результати почекаємо
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26.04.2024 20:06 Відповісти
Ох и обосралось пол Пекина от слов устрашающих таких, чётких, кратких, крепких и американских! Туалетной бумаги интересно хватило то хоть?
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26.04.2024 20:10 Відповісти
бумаги у них вистачить - самі ізобрєлі, а вот

чи вистачить американського та європейського ринків, то большой вопрос
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26.04.2024 21:04 Відповісти
Однажды отдав сборку лучших брендов ЕС и США китайцам---чуть погорячились. Но и платить своим в стране гражданам за ту же сборку в 5-8 раз больше плюс соц-гарантии сильные не было смысла дальше. Цена продажи такого товара была тяжелая. А фуфло Китай гонит своё в Азию и кацапию, кстати и нам тоже. Там и Австралия с Н Зеландией покупают много. Африка по сбыту пока в запасе. Все эти визиты носят косметические действия--абы не отклеилось до вечера. Нам в этой игре места нет. С такими не играют. Но виноваты мы. Я верхний комент имел в виду что китайцы конечно поймали старт давно, они трудяги, муравьи как и почти все азиаты. Там нет такого понятия как профсоюзы, почасовые ставки, и прочая канитель. Они спят на работе, как в жилье. Там двух выходных не бывает. Понтов почти нет. Одно чуть утешает---вояки они больше на словах. Но бздеть они давно перестали. Оружия наклепали разного себе много. Там просто любят работать. В этом сила их.
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26.04.2024 22:31 Відповісти
китайцы бздят - потому что терпилы тысячелетние - иначе давно бы уже захватили рашку или тайвань или войну прекратили надавив на плешивого ботокса
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27.04.2024 00:31 Відповісти
А смысл кацапов захватывать? Это же контролировать громадные территории, окупационные войска, администрации итд и тп! Да всё получают почти по бросовым ценам! Это странная мулька, отлично запущенная для лошков. Да нахер та Сибирь? Всё сами привезут и везут. И не в какую Европу кацапы не пойдут. Им рынок сбыта углеводородов в ЕС важнее всего. Они самые большие его потребители. Но есть ещё одно. Именно то высокотехнологичное оборудование для добычи углеводородов именно ЕС и выпускает! Часть покупают ещё в США и Японии. Миром правит бабло. А плохого ту что? Мораль? Мы, наплодили страхолюдную корупцию---а другим о Боге напоминаем?
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27.04.2024 18:04 Відповісти
Спочатку Штати випестували косооких комуняк з кацапами, а тепер не знають, що з ними робити...
Як то кажуть, треба думати головою наперед, аніж дупою назад. Тепер таке "примирення" вийде набагааато дорожче.
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27.04.2024 09:54 Відповісти
 
 