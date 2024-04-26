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Блинкен в Пекине пригрозил Китаю новыми санкциями в случае поддержки войны России: Я очень четко дал понять, что мы готовы действовать

Блінкен у Пекіні пригрозив Китаю новими санкціями

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин заявил о готовности США к новым санкциям против Китая в случае, если Пекин продолжит поддерживать Москву в ее войне против Украины.

Об этом он сказал во время брифинга 26 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Блинкен отметил, что европейские партнеры США неоднократно выражали обеспокоенность "действиями, которые китайские предприятия осуществляют для поддержки российской оборонной промышленной базы".

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"Это касается не только непосредственной угрозы, которую представляет Россия и ее агрессия против Украины. Речь идет о средне- и долгосрочной угрозе, которую многие европейцы испытывают на собственном опыте, которую Россия потенциально представляет для них", - пояснил он.

Госсекретарь добавил, что в связи с этим США и европейские партнеры ожидают от Пекина шагов, направленных на сдерживание такой помощи.

"Мы также, как я уже говорил, рассматриваем действия, которые мы полностью готовы предпринять, если не увидим изменений. В случае с США мы уже ввели санкции против более сотни китайских предприятий, экспортный контроль и тому подобное. И мы вполне готовы действовать, принимать дополнительные меры, и я очень четко дал это понять во время сегодняшних встреч", - подытожил Блинкен.

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Отметим, что Москва и Пекин значительно углубили отношения с начала российской войны против Украины. Для России КНР является важным рынком сбыта собственных товаров, а также обхода западных санкций. Зато Китай получил выгоду от импорта дешевых российских энергоносителей.

Автор: 

Китай (2910) санкции (11254) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+7
Це вже конкретна відповідь країни, що стає на сторожі світової стабільності і демократії
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26.04.2024 19:21
+7
вставив пістона безпосередньо по мєсту жительства прєдсєдатєля сі -
під час свого візиту до Пекіна

браво, Тоні !

.
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26.04.2024 19:22
+7
Просто закрыть европейский и американский рынки для Китая. И желтожопой коммунист станет шелковый как моя простыня на кровате!
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26.04.2024 19:26
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Це вже конкретна відповідь країни, що стає на сторожі світової стабільності і демократії
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26.04.2024 19:21 Ответить
Світовий Жандарм повертається, падонкі !
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26.04.2024 19:23 Ответить
вставив пістона безпосередньо по мєсту жительства прєдсєдатєля сі -
під час свого візиту до Пекіна

браво, Тоні !

.
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26.04.2024 19:22 Ответить
"Готові діяти" це як? І що заважало раніше це зробити?
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26.04.2024 19:25 Ответить
боты кацапскиет мешали
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27.04.2024 00:20 Ответить
Просто закрыть европейский и американский рынки для Китая. И желтожопой коммунист станет шелковый как моя простыня на кровате!
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26.04.2024 19:26 Ответить
Китайцям зараз дуже мало що потрібно від Заходу. Вони майже повністю забезпечують себе.
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26.04.2024 19:37 Ответить
Як раз їм зараз не доречно. Економіка 3 рік поспіль на спад іде, І вони дуже залежні від продажу товарів в Європі. Бо не багато країн мають багато грошей щоб це все купувати. Тому Сі і пишеться у травні в ЄС рятувати економіку
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26.04.2024 19:43 Ответить
Гроші самі по собі не мають цінності. Важливо що на них можна купити. Китаю дуже мало що потрібно купувати. США повинні Китаю $ 860 млрд. і нарощувати цей борг китайці не особливо прагнуть.
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26.04.2024 19:59 Ответить
ты идиот или кацап? кому нужен китайский хлам в мире кроме рынка США и ЕС
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27.04.2024 00:23 Ответить
Вчора Китай запустив пілотований космічний корабель "Шэньчжоу-18" з трьома космонавтами на свою орбитальну космічну станцію "Тяньгун" с шестимісячною місією. Треба визнати що Китай досить успішно розвивається і стає реальною загрозою. Якщо його не зупини то ці комуністи-маоїсти можуть далеко зайти.
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26.04.2024 23:20 Ответить
бред кацапский - им бабки нужны доллары евро - у них и так стагнация и падения роста экономики на десятилетия
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27.04.2024 00:22 Ответить
Китай ці злякався ???
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26.04.2024 20:17 Ответить
да злякався и сразу ведущие банки заблокировал расчеты в юанях с твоей кацапией
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27.04.2024 00:24 Ответить
Дай Боже Америці роздуплитися і навести нарешті порядок в світі,пора показати силу,тільки сила лякає ці усі фашистскі режими
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26.04.2024 19:29 Ответить
Ось номер. Блінкен зі своїм Байденом із однією ядерною недодержавою впоратися не можуть і санкції їх курям на сміх. Та й ще завиваються, щоб кацапські НПЗ не чіпали. А тут ще й Китаю загрожують.
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26.04.2024 19:30 Ответить
ты смешной кацапский бот .. кончай бредить
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27.04.2024 00:26 Ответить
Хто і як зустрів Блінкіна в аеропорту вже показало як Китай стурбований відносинами з США.
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26.04.2024 19:34 Ответить
То хто і як?
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26.04.2024 19:39 Ответить
китайський "єр- мак -чін"
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26.04.2024 19:43 Ответить
Це начебто заступника мера Шанхаю з міжнародних відносин. Тобто навіть не сам мер.
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26.04.2024 19:51 Ответить
а-ха нах кому нужен этот китай и его совковые дорожки
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27.04.2024 00:27 Ответить
Пригрозун хрінів.
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26.04.2024 19:39 Ответить
Слова слова
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26.04.2024 19:40 Ответить
За ручку тримати Китай-
Нагибати...
Амерікан стайл-

Зручно за океаном-
Жити...
Лонг в усти ловити...

Поради давати...

Як лайно спожити...
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26.04.2024 19:48 Ответить
"Санкции из (з)Ада."
Як там в тій пісні...???
"Та й до sr@ки твоі русі коси".
Така сама страшилка, як пуйловська ядерка - аби покалякати.
Найкраще втнув Трамп : обіклав тяжким митом товари, випущені американськими виробниками У Китаі - i стало вигідно працювати ДОМА.
I не треба санкцiй.
I китаяйцям стало важче красти конструкцii i технологii.
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26.04.2024 20:00 Ответить
твой трамп МУДАК и терпила путинский
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27.04.2024 00:28 Ответить
07 липня 2021 15:18

Лідер парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ відзначив схожість своєї політичної сили з Комуністичною партією Китаю, а також висловив вдячність Пекіну за підтримку України. Про це повідомило державне інформагентство Китаю «Сіньхуа».

Зокрема, Арахамія заявив, що принципи «Слуги Народу» й КПК збігаються, оскільки їхнім гаслом є служіння народу. Також він зауважив, що Комуністична партія КНР представлена в кожному населеному пункті країни, і «слугам» треба перейняти цей досвід.
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26.04.2024 20:03 Ответить
«Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю

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26.04.2024 21:06 Ответить
Блінчик, пригрозив? Кричущий заголовок. Клікбейтний, як зараз модно називати. На результати почекаємо
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26.04.2024 20:06 Ответить
Ох и обосралось пол Пекина от слов устрашающих таких, чётких, кратких, крепких и американских! Туалетной бумаги интересно хватило то хоть?
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26.04.2024 20:10 Ответить
бумаги у них вистачить - самі ізобрєлі, а вот

чи вистачить американського та європейського ринків, то большой вопрос
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26.04.2024 21:04 Ответить
Однажды отдав сборку лучших брендов ЕС и США китайцам---чуть погорячились. Но и платить своим в стране гражданам за ту же сборку в 5-8 раз больше плюс соц-гарантии сильные не было смысла дальше. Цена продажи такого товара была тяжелая. А фуфло Китай гонит своё в Азию и кацапию, кстати и нам тоже. Там и Австралия с Н Зеландией покупают много. Африка по сбыту пока в запасе. Все эти визиты носят косметические действия--абы не отклеилось до вечера. Нам в этой игре места нет. С такими не играют. Но виноваты мы. Я верхний комент имел в виду что китайцы конечно поймали старт давно, они трудяги, муравьи как и почти все азиаты. Там нет такого понятия как профсоюзы, почасовые ставки, и прочая канитель. Они спят на работе, как в жилье. Там двух выходных не бывает. Понтов почти нет. Одно чуть утешает---вояки они больше на словах. Но бздеть они давно перестали. Оружия наклепали разного себе много. Там просто любят работать. В этом сила их.
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26.04.2024 22:31 Ответить
китайцы бздят - потому что терпилы тысячелетние - иначе давно бы уже захватили рашку или тайвань или войну прекратили надавив на плешивого ботокса
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27.04.2024 00:31 Ответить
А смысл кацапов захватывать? Это же контролировать громадные территории, окупационные войска, администрации итд и тп! Да всё получают почти по бросовым ценам! Это странная мулька, отлично запущенная для лошков. Да нахер та Сибирь? Всё сами привезут и везут. И не в какую Европу кацапы не пойдут. Им рынок сбыта углеводородов в ЕС важнее всего. Они самые большие его потребители. Но есть ещё одно. Именно то высокотехнологичное оборудование для добычи углеводородов именно ЕС и выпускает! Часть покупают ещё в США и Японии. Миром правит бабло. А плохого ту что? Мораль? Мы, наплодили страхолюдную корупцию---а другим о Боге напоминаем?
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27.04.2024 18:04 Ответить
Спочатку Штати випестували косооких комуняк з кацапами, а тепер не знають, що з ними робити...
Як то кажуть, треба думати головою наперед, аніж дупою назад. Тепер таке "примирення" вийде набагааато дорожче.
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27.04.2024 09:54 Ответить
 
 