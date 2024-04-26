Блинкен в Пекине пригрозил Китаю новыми санкциями в случае поддержки войны России: Я очень четко дал понять, что мы готовы действовать

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин заявил о готовности США к новым санкциям против Китая в случае, если Пекин продолжит поддерживать Москву в ее войне против Украины.

Об этом он сказал во время брифинга 26 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Блинкен отметил, что европейские партнеры США неоднократно выражали обеспокоенность "действиями, которые китайские предприятия осуществляют для поддержки российской оборонной промышленной базы".

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"Это касается не только непосредственной угрозы, которую представляет Россия и ее агрессия против Украины. Речь идет о средне- и долгосрочной угрозе, которую многие европейцы испытывают на собственном опыте, которую Россия потенциально представляет для них", - пояснил он.

Госсекретарь добавил, что в связи с этим США и европейские партнеры ожидают от Пекина шагов, направленных на сдерживание такой помощи.

"Мы также, как я уже говорил, рассматриваем действия, которые мы полностью готовы предпринять, если не увидим изменений. В случае с США мы уже ввели санкции против более сотни китайских предприятий, экспортный контроль и тому подобное. И мы вполне готовы действовать, принимать дополнительные меры, и я очень четко дал это понять во время сегодняшних встреч", - подытожил Блинкен.

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Отметим, что Москва и Пекин значительно углубили отношения с начала российской войны против Украины. Для России КНР является важным рынком сбыта собственных товаров, а также обхода западных санкций. Зато Китай получил выгоду от импорта дешевых российских энергоносителей.