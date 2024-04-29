Россия сейчас производит оружие более быстрыми темпами, чем когда-либо в современной истории, - Блинкен

Россия получает массовые поставки станков, микроэлектроники, оптики, преимущественно из Китая, что помогает ей вести войну против Украины. За последний год Россия научилась производить новое вооружение так быстро, как никогда раньше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Китай напрямую не поставляет России оружие, ракеты, боеприпасы, как это делают Иран или КНДР.

"Однако Китай оказывает неоценимую поддержку российской оборонно-промышленной базе, которая помогает России справляться с огромным давлением, оказываемым санкциями, экспортным контролем и другими мерами", - объяснил госсекретарь.

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Блинкен отметил, что в течение последнего года РФ производила боеприпасы и технику более быстрыми темпами, чем когда-либо в своей современной истории, в том числе во времена холодной войны.

"Как она смогла это сделать? Потому что она получает массовые поставки станков, микроэлектроники, оптики, в основном из Китая. Сейчас это товары двойного назначения, но мы очень четко знаем, куда идет так много из них. И это создает две проблемы. Это позволяет России продолжать агрессию против Украины. Это сохраняет войну, которую, по словам Китая, он хотел бы видеть законченной. Как и все мы", - добавил он.

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В то же время, отметил Блинкен, это также позволяет РФ восстановить оборонную промышленную базу, которая, как глубоко обеспокоены страны Европы, будет обращена против них в случае успеха РФ в Украине.

"В то самое время, когда Китай ищет лучшие отношения со странами Европы, он также подпитывает самый большой вызов европейской безопасности со времен окончания холодной войны. И, как я сказал своим китайским коллегам, вы не можете иметь и то, и другое", - добавил он.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин заявил о готовности США к новым санкциям против Китая в случае, если Пекин продолжит поддерживать Москву в ее войне против Украины.

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