Щойно Росія продемонструє щире бажання вести переговори, США будуть там. Вірю, що українці теж будуть, - Блінкен
Наразі закінчення війни в Україні залежить від волі і рішення президента Росії Володимира Путіна.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Блінкен вчергове наголосив на тому, що війна в Україні стала для Росії "стратегічною поразкою", адже Росія наразі є слабшою в економічному, військовому та дипломатичному планах.
За словами Блінкена, Росія "переорієнтувала свою економіку у спосіб, який не є стійким. Він може спрацювати в найближчій перспективі, але це не можна підтримувати в довгостроковій перспективі. І загалом Росія слабша економічно, вона слабша у військовому плані, враховуючи знищення такої кількості її сил, і вона слабша дипломатично в більшості країн світу, не в усьому [світі], але в більшій частині".
Українці, за його словами, як ніколи об’єднані, зокрема і проти Росії, "чого не було до 2014 року". Також більш згуртованим став і Північноатлантичний альянс, до якого доєдналися Швеція та Фінляндія – подія, яку неможливо було уявити ще кілька років тому, зазначив дипломат. Разом з тим Європа змогла позбутися залежності від російських енергоресурсів за ті два роки, що триває війна в Україні.
"Усе це, я вважаю, є величезною стратегічною поразкою Росії. Багато в чому Путін прискорив чимало речей, яким він намагався запобігти. Я сподіваюся, що є визнання цього", - сказав Блінкен.
Деталізуючи довготривалі перспективи України, Блінкен пояснив, що наразі понад 30 країн або вже завершили переговори, або завершать їх незабаром щодо підписання угод про двосторонні зобов’язання у сфері безпеки з Україною. Це закладе основу для спроможності України у майбутньому стримувати й захищатися від агресії.
Водночас закінчення війни, вважає держсекретар США, "здебільшого залежить від Володимира Путіна і того, що він вирішить", взявши до уваги усі фактори.
"Все зазначене є найпотужнішою відповіддю Путіну, тому що це говорить про те, що Україна не тільки виживе, але й зможе процвітати у майбутньому. Тому я сподіваюся, що пан Путін зрозуміє повідомлення і продемонструє готовність вести щирі переговори, відповідно до основних принципів, які є основою міжнародної спільноти, Статуту ООН – суверенітету, територіальної цілісності, незалежності. Якщо вони належним чином підтверджені, має бути рішення", - вважає Блінкен.
"Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там. І я вірю, що українці теж там будуть", - зазначив очільник Держдепу.
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Нічого особливо сенсаційного в цьому немає КРІМ ФАКТУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ СЕПАРАТНИХ ПЕРЕМОВИН РЕЖИМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО З РЕЖИМОМ ПУТІНА,
які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können
https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
Це так в кацапських методичках пишуть?
США демонструють слабкість, тим самим заохочуючи росіян до продовження терору та воєнних злочинів.
25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны!!!) он уже предложил Пу переговоры
29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"
Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте.
Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией
Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.
Але - навіщо ось це саме під моїм коментом, ще й свинячою?
Ви маєте щось проти написаного мною, чи адресою помилилися?
"Кампания критики в адрес НАТО" була розгорнута ще у 2019 році...
Але ж - до чого тут взагалі НАТО?
Україна там точно буде, бо самі вони не підуть і потрібні копняки.
Вони будуть лізти на Європу в будь-якому випадку.
Європа почала це розуміти, а економіка Європи сильніша за російську.
ОТ і підтверджується головна ідея "імперськості", яка була описана ще братами Стругацькими у своєму романі "Палаючий острів" Там описується "до болю знайома" ситуація : У скрутні часи від головної держави відділилася частина території і народ там став жить своїм власним життям Але це на давало спокою цій державі - її "ідеєю-фікс" стала думка про "бунтівників , яких треба перемогти, повернуть у склад імперії, покарать показово і змусить працювать на ІМПЕРІЮ" Нічого не нагадує?
Стругацькі були "провидцями" - у багатьох їх творах описуються реальні життєві ситуації - як з тогочасного сьогодення, так і з майбутнього "Палаючий острів" трохи не на 90% описує сьогодення у протистоянні Росії з Україною! А книга написана була півстоліття тому!!!
це Казанцев
Казанцев, дійсно, написав книгу "Палаючий острів"(у 1940-му) Однак у Казанцева - зовсім інший сюжет А Стругацькі написали книгу, яка початково називалася "Країна багряних хмар" Однак одне з ******** російських видавництв перевидало цю книгу під назвою "Пылающий остров" Саме під цією назвою я її й читав
Подібне не забороняється Наприклад, книга Артура Кестлера видана українською як "Ніч ополудні" а російською - як "Слепящая тьма"
Який там народ відділився? Дідусь, шо ти верзеш?
кожен отримає що хоче, РФ Україну, а США щирі переговори, дебіли
Але як кажуть розплата за ілюзії одна -:реальність до якої ти не готовий..
Тому для нього шоком буде, підписання зеленським договору по факту лінії теперішнього розмежування.
Завдяки бездарності зеленого шобла від України тепер нічого не залежить і вона підпише всі умови,які виставить Вашингтонський обком.
тобо перемовини з Пуйлом ведуться і елєхторату повільно починають вкладати це в голову
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
вертухайнаглядач за тваринами
Вистави русня вміє влаштовувати.
Трамп їх не запускає і не збирається це робити до тих пір поки Байден не зробить якийсь крок, що може видатись знаковим моментом в відносинах Байден-Зеленський,
після чого Трамп запустить кампанію про те, як Байден віддає гроші американців корупціонерам, які звинувачуються у злочинах в США.
При цьому в цій грі активно приймають участь і члени команди Зеленського.
Зеленский предложил Путину переговоры.
25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Вибрали зелене безглузде шапіто, то хто вам винен?
Я против переговоров с рашистами
Я не имею отношения к провластной коррупции.