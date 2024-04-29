Щойно Росія продемонструє щире бажання вести переговори, США будуть там. Вірю, що українці теж будуть, - Блінкен

Наразі закінчення війни в Україні залежить від волі і рішення президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Блінкен вчергове наголосив на тому, що війна в Україні стала для Росії "стратегічною поразкою", адже Росія наразі є слабшою в економічному, військовому та дипломатичному планах.

За словами Блінкена, Росія "переорієнтувала свою економіку у спосіб, який не є стійким. Він може спрацювати в найближчій перспективі, але це не можна підтримувати в довгостроковій перспективі. І загалом Росія слабша економічно, вона слабша у військовому плані, враховуючи знищення такої кількості її сил, і вона слабша дипломатично в більшості країн світу, не в усьому [світі], але в більшій частині".

Українці, за його словами, як ніколи об’єднані, зокрема і проти Росії, "чого не було до 2014 року". Також більш згуртованим став і Північноатлантичний альянс, до якого доєдналися Швеція та Фінляндія – подія, яку неможливо було уявити ще кілька років тому, зазначив дипломат. Разом з тим Європа змогла позбутися залежності від російських енергоресурсів за ті два роки, що триває війна в Україні.

"Усе це, я вважаю, є величезною стратегічною поразкою Росії. Багато в чому Путін прискорив чимало речей, яким він намагався запобігти. Я сподіваюся, що є визнання цього", - сказав Блінкен.

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Деталізуючи довготривалі перспективи України, Блінкен пояснив, що наразі понад 30 країн або вже завершили переговори, або завершать їх незабаром щодо підписання угод про двосторонні зобов’язання у сфері безпеки з Україною. Це закладе основу для спроможності України у майбутньому стримувати й захищатися від агресії.

Водночас закінчення війни, вважає держсекретар США, "здебільшого залежить від Володимира Путіна і того, що він вирішить", взявши до уваги усі фактори.

"Все зазначене є найпотужнішою відповіддю Путіну, тому що це говорить про те, що Україна не тільки виживе, але й зможе процвітати у майбутньому. Тому я сподіваюся, що пан Путін зрозуміє повідомлення і продемонструє готовність вести щирі переговори, відповідно до основних принципів, які є основою міжнародної спільноти, Статуту ООН – суверенітету, територіальної цілісності, незалежності. Якщо вони належним чином підтверджені, має бути рішення", - вважає Блінкен.

"Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там. І я вірю, що українці теж там будуть", - зазначив очільник Держдепу.

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