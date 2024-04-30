Как только Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США будут там. Верю, что украинцы тоже будут, - Блинкен

Сейчас окончание войны в Украине зависит от воли и решения президента России Владимира Путина.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Блинкен в очередной раз отметил, что война в Украине стала для России "стратегическим поражением", поскольку Россия сейчас слабее в экономическом, военном и дипломатическом планах.

По словам Блинкена, Россия "переориентировала свою экономику способом, не являющимся устойчивым. Он может сработать в ближайшей перспективе, но это нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе. И, в целом, Россия слабее экономически, она слабее в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил, и она слабее дипломатически в большинстве стран мира, не во всем [мире], но в большей части".

Украинцы, по его словам, как никогда объединены, в том числе - и против России, "чего не было до 2014 года". Также более сплоченным стал и Североатлантический альянс, к которому присоединились Швеция и Финляндия - событие, которое невозможно было представить еще несколько лет назад, отметил дипломат. Вместе с тем, Европа смогла избавиться от зависимости от российских энергоресурсов за те два года, что продолжается война в Украине.

"Все это, я считаю, является огромным стратегическим поражением России. Во многом Путин ускорил немало вещей, которые он пытался предотвратить. Я надеюсь, что есть признание этого", - сказал Блинкен.

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Детализируя долговременные перспективы Украины, Блинкен пояснил, что сейчас более 30 стран или уже завершили, или вскоре завершат переговоры о подписании соглашений о двусторонних обязательствах в сфере безопасности с Украиной. Это заложит основу для способности Украины в будущем сдерживать и защищаться от агрессии.

В то же время, окончание войны, считает госсекретарь США, "в основном, зависит от Владимира Путина и того, что он решит", приняв во внимание все факторы.

"Все указанное является мощнейшим ответом Путину, так как это говорит о том, что Украина не только выживет, но и сможет процветать в будущем. Поэтому я надеюсь, что господин Путин поймет сообщение и продемонстрирует готовность вести искренние переговоры, в соответствии с основными принципами, являющимися основой международного сообщества, Устава ООН - суверенитета, территориальной целостности, независимости. Если они должным образом подтверждены, должно быть решение", - считает Блинкен.

"Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там. И я верю, что украинцы тоже там будут", - отметил глава Госдепа.

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