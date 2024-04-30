Как только Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США будут там. Верю, что украинцы тоже будут, - Блинкен
Сейчас окончание войны в Украине зависит от воли и решения президента России Владимира Путина.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Блинкен в очередной раз отметил, что война в Украине стала для России "стратегическим поражением", поскольку Россия сейчас слабее в экономическом, военном и дипломатическом планах.
По словам Блинкена, Россия "переориентировала свою экономику способом, не являющимся устойчивым. Он может сработать в ближайшей перспективе, но это нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе. И, в целом, Россия слабее экономически, она слабее в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил, и она слабее дипломатически в большинстве стран мира, не во всем [мире], но в большей части".
Украинцы, по его словам, как никогда объединены, в том числе - и против России, "чего не было до 2014 года". Также более сплоченным стал и Североатлантический альянс, к которому присоединились Швеция и Финляндия - событие, которое невозможно было представить еще несколько лет назад, отметил дипломат. Вместе с тем, Европа смогла избавиться от зависимости от российских энергоресурсов за те два года, что продолжается война в Украине.
"Все это, я считаю, является огромным стратегическим поражением России. Во многом Путин ускорил немало вещей, которые он пытался предотвратить. Я надеюсь, что есть признание этого", - сказал Блинкен.
Детализируя долговременные перспективы Украины, Блинкен пояснил, что сейчас более 30 стран или уже завершили, или вскоре завершат переговоры о подписании соглашений о двусторонних обязательствах в сфере безопасности с Украиной. Это заложит основу для способности Украины в будущем сдерживать и защищаться от агрессии.
В то же время, окончание войны, считает госсекретарь США, "в основном, зависит от Владимира Путина и того, что он решит", приняв во внимание все факторы.
"Все указанное является мощнейшим ответом Путину, так как это говорит о том, что Украина не только выживет, но и сможет процветать в будущем. Поэтому я надеюсь, что господин Путин поймет сообщение и продемонстрирует готовность вести искренние переговоры, в соответствии с основными принципами, являющимися основой международного сообщества, Устава ООН - суверенитета, территориальной целостности, независимости. Если они должным образом подтверждены, должно быть решение", - считает Блинкен.
"Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там. И я верю, что украинцы тоже там будут", - отметил глава Госдепа.
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Нічого особливо сенсаційного в цьому немає КРІМ ФАКТУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ СЕПАРАТНИХ ПЕРЕМОВИН РЕЖИМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО З РЕЖИМОМ ПУТІНА,
які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können
https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
Це так в кацапських методичках пишуть?
США демонструють слабкість, тим самим заохочуючи росіян до продовження терору та воєнних злочинів.
25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны!!!) он уже предложил Пу переговоры
29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"
Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте.
Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией
Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.
Але - навіщо ось це саме під моїм коментом, ще й свинячою?
Ви маєте щось проти написаного мною, чи адресою помилилися?
"Кампания критики в адрес НАТО" була розгорнута ще у 2019 році...
Але ж - до чого тут взагалі НАТО?
Україна там точно буде, бо самі вони не підуть і потрібні копняки.
Вони будуть лізти на Європу в будь-якому випадку.
Європа почала це розуміти, а економіка Європи сильніша за російську.
ОТ і підтверджується головна ідея "імперськості", яка була описана ще братами Стругацькими у своєму романі "Палаючий острів" Там описується "до болю знайома" ситуація : У скрутні часи від головної держави відділилася частина території і народ там став жить своїм власним життям Але це на давало спокою цій державі - її "ідеєю-фікс" стала думка про "бунтівників , яких треба перемогти, повернуть у склад імперії, покарать показово і змусить працювать на ІМПЕРІЮ" Нічого не нагадує?
Стругацькі були "провидцями" - у багатьох їх творах описуються реальні життєві ситуації - як з тогочасного сьогодення, так і з майбутнього "Палаючий острів" трохи не на 90% описує сьогодення у протистоянні Росії з Україною! А книга написана була півстоліття тому!!!
це Казанцев
Казанцев, дійсно, написав книгу "Палаючий острів"(у 1940-му) Однак у Казанцева - зовсім інший сюжет А Стругацькі написали книгу, яка початково називалася "Країна багряних хмар" Однак одне з ******** російських видавництв перевидало цю книгу під назвою "Пылающий остров" Саме під цією назвою я її й читав
Подібне не забороняється Наприклад, книга Артура Кестлера видана українською як "Ніч ополудні" а російською - як "Слепящая тьма"
Який там народ відділився? Дідусь, шо ти верзеш?
кожен отримає що хоче, РФ Україну, а США щирі переговори, дебіли
Але як кажуть розплата за ілюзії одна -:реальність до якої ти не готовий..
Тому для нього шоком буде, підписання зеленським договору по факту лінії теперішнього розмежування.
Завдяки бездарності зеленого шобла від України тепер нічого не залежить і вона підпише всі умови,які виставить Вашингтонський обком.
тобо перемовини з Пуйлом ведуться і елєхторату повільно починають вкладати це в голову
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
вертухайнаглядач за тваринами
Вистави русня вміє влаштовувати.
Трамп їх не запускає і не збирається це робити до тих пір поки Байден не зробить якийсь крок, що може видатись знаковим моментом в відносинах Байден-Зеленський,
після чого Трамп запустить кампанію про те, як Байден віддає гроші американців корупціонерам, які звинувачуються у злочинах в США.
При цьому в цій грі активно приймають участь і члени команди Зеленського.
Зеленский предложил Путину переговоры.
25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Вибрали зелене безглузде шапіто, то хто вам винен?
Я против переговоров с рашистами
Я не имею отношения к провластной коррупции.