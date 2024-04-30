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10 329 100

Как только Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США будут там. Верю, что украинцы тоже будут, - Блинкен

блінкен

Сейчас окончание войны в Украине зависит от воли и решения президента России Владимира Путина.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Блинкен в очередной раз отметил, что война в Украине стала для России "стратегическим поражением", поскольку Россия сейчас слабее в экономическом, военном и дипломатическом планах.

По словам Блинкена, Россия "переориентировала свою экономику способом, не являющимся устойчивым. Он может сработать в ближайшей перспективе, но это нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе. И, в целом, Россия слабее экономически, она слабее в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил, и она слабее дипломатически в большинстве стран мира, не во всем [мире], но в большей части".

Украинцы, по его словам, как никогда объединены, в том числе - и против России, "чего не было до 2014 года". Также более сплоченным стал и Североатлантический альянс, к которому присоединились Швеция и Финляндия - событие, которое невозможно было представить еще несколько лет назад, отметил дипломат. Вместе с тем, Европа смогла избавиться от зависимости от российских энергоресурсов за те два года, что продолжается война в Украине.

"Все это, я считаю, является огромным стратегическим поражением России. Во многом Путин ускорил немало вещей, которые он пытался предотвратить. Я надеюсь, что есть признание этого", - сказал Блинкен.

Также читайте: Нейтралитет, уменьшить численность ВСУ, исключение Крыма: Обнародованы детали мирного соглашения, которое Украина и РФ могли подписать в 2022 году

Детализируя долговременные перспективы Украины, Блинкен пояснил, что сейчас более 30 стран или уже завершили, или вскоре завершат переговоры о подписании соглашений о двусторонних обязательствах в сфере безопасности с Украиной. Это заложит основу для способности Украины в будущем сдерживать и защищаться от агрессии.

В то же время, окончание войны, считает госсекретарь США, "в основном, зависит от Владимира Путина и того, что он решит", приняв во внимание все факторы.

"Все указанное является мощнейшим ответом Путину, так как это говорит о том, что Украина не только выживет, но и сможет процветать в будущем. Поэтому я надеюсь, что господин Путин поймет сообщение и продемонстрирует готовность вести искренние переговоры, в соответствии с основными принципами, являющимися основой международного сообщества, Устава ООН - суверенитета, территориальной целостности, независимости. Если они должным образом подтверждены, должно быть решение", - считает Блинкен.

"Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там. И я верю, что украинцы тоже там будут", - отметил глава Госдепа.

Также читайте: Я не верю в какой-либо формат перемирия с Российской Федерацией, - Зеленский

Автор: 

США (26401) Блинкен Энтони (936) переговоры с Россией (943)


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Топ комментарии
+28
Дякую. Посміялась. роїся..щире..бажання
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29.04.2024 23:59
+28
Ага, путін 20 років готувався до війни для того щоб побалакать. Коли ворог окупує частину території то це не переговори, а приняття умов.
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30.04.2024 00:05
+25
Поки кацапські війська на території України - ніт.
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29.04.2024 23:58
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Почалось
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29.04.2024 23:56 Ответить
Поки кацапські війська на території України - ніт.
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29.04.2024 23:58 Ответить
Дякую. Посміялась. роїся..щире..бажання
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29.04.2024 23:59 Ответить
Абдрістовіч-ти?
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30.04.2024 00:06 Ответить
Єврей.)
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30.04.2024 00:46 Ответить
Іди переговорюйся
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30.04.2024 00:11 Ответить
Послухаєш цього Блінкена - щойно був нормальний чоловік, а через кілька речень - вже знову геть ненормальний. Знову пан путін - показилися ви з ним чи що ? Як і чим він має ще для вас нагадити?
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30.04.2024 00:03 Ответить
А хто сказав, що переговори будуть вестись саме з "Путіним"? "Путіни" приходять і потім ідуть А мова йде про "Росію" Влада США натякає саме на це!
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30.04.2024 07:23 Ответить
DIE WELT (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році.

Нічого особливо сенсаційного в цьому немає КРІМ ФАКТУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ СЕПАРАТНИХ ПЕРЕМОВИН РЕЖИМУ ЗЕЛЕНСЬКОГО З РЕЖИМОМ ПУТІНА,

які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können

https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
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30.04.2024 10:49 Ответить
Яка нікчемна балаканина. Чи ще й досі не зрозуміли,що собою являє кацапстан,чи роблять вигляд.
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30.04.2024 00:05 Ответить
Ага, путін 20 років готувався до війни для того щоб побалакать. Коли ворог окупує частину території то це не переговори, а приняття умов.
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30.04.2024 00:05 Ответить
О так, всіх кацапів в утиль.
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30.04.2024 00:13 Ответить
На кладбищах все будут рано или поздно. Или ты себе два века намерял?
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30.04.2024 00:22 Ответить
Ой хоспади. Уровень первого класса. Иди спать уже,чучело.
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30.04.2024 00:53 Ответить
"Зенладен" - це щось новеньке.
Це так в кацапських методичках пишуть?
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30.04.2024 00:15 Ответить
Вже в спамі так пишуть 🤣
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30.04.2024 00:16 Ответить
Цікава інформація: Прем"єр-міністр Словаччини Фіцо вирішив у черговий раз "фіцнуть" і показать свою любов до "крилатих" висловів - навав ініціативу словаків зі збору грошей на снаряди для України "Пердінням у Струмовку" (Струмовка - малозначна річка у Словаччині) Він мабуть не знає іншого "крилатого" вислову: "Коли ти плюнеш в народ - він утреться..... Коли народ плюне в тебе - ти ВТОПИШСЯ!"
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30.04.2024 04:19 Ответить
Ьосія демонструє щире бажання вести переговори про капітуляцію України.
США демонструють слабкість, тим самим заохочуючи росіян до продовження терору та воєнних злочинів.
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30.04.2024 00:07 Ответить
19 ЯНВАРЯ 2022 ЗЄ рассказывает про шашлычки

25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны!!!) он уже предложил Пу переговоры

29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"

Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте.

Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией

Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.
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30.04.2024 10:57 Ответить
Дякуву, КЕП.
Але - навіщо ось це саме під моїм коментом, ще й свинячою?
Ви маєте щось проти написаного мною, чи адресою помилилися?

"Кампания критики в адрес НАТО" була розгорнута ще у 2019 році...
Але ж - до чого тут взагалі НАТО?
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30.04.2024 13:58 Ответить
А вони, виходить, визнають пуйла законним президентом. Молодці, нема чого сказати.
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30.04.2024 00:08 Ответить
Виявляється наявність ЯЗ-це альфа і омега в теперішньому світі. Можеш бути хоч чортом з пекла- з тобою рахуватимуться. Це дно цивілізації.
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30.04.2024 00:16 Ответить
відновити тактичний та стратегічний ядерний арсенал ~ завдання українського війська
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30.04.2024 01:20 Ответить
А "Путін" - це "Росія"? Блінкен говорить саме про "Росію"!
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30.04.2024 07:24 Ответить
Как можно договариваться с фашистами, которые никаких договоров не соблюдают? Какой в этом смысл? И с кем договариваться? С международным преступником, выборы которого президентом никто не признал?
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30.04.2024 00:13 Ответить
Байден со своей администрацией отказался признать роZZию страной-спонсором терроризма. Из-за "зерновой сделки - это отрежет от контактов с роZZией американские компании (в том числе участвующие в зерновой сделке) и осложнит отношения двух стран в тех областях, где они ещё сотрудничают" - август 2022 г. О выборах 2024: не нашла те страны, которые бы не признали его избрание президентом. Кроме осуждения о проведении выборов на оккупированных территориях Украины. Даже, если и признают, торговать с роZZией не перестанут - это не единожды доказано с 2014 г.
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30.04.2024 06:37 Ответить
Показник бажання вести перегововори - вивід військ з української землі.
Україна там точно буде, бо самі вони не підуть і потрібні копняки.
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30.04.2024 00:15 Ответить
ніякого бажання, окрім нашої капітуляції в них немає.., або-знищення, або -втрата територій..Але мабуть від нас вони просто Втомилися..Бо якби і насправді хотіли, щоб було на наших умовах. то поводилисяся б по-іншому із самого початку..Нажаль, становище і дійсно є дуже скрутне.., а воювати, ях прогнозують, до 28-го року--це взагалі капєц, тільки зайві втрати та руйнування.І ілюзії тут зайві
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30.04.2024 00:22 Ответить
Вибору "або-або" не існує.
Вони будуть лізти на Європу в будь-якому випадку.
Європа почала це розуміти, а економіка Європи сильніша за російську.
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30.04.2024 01:42 Ответить
Война в Киеве не закончится. Нет у них сил на это. Но даже если предположить, что Киев захватят, война еще долго будет идти на оккупированных территориях. Бандеровцы воевали 20+ лет.
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30.04.2024 00:17 Ответить
пардон, це теж -не варіант
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30.04.2024 00:26 Ответить
*** вам рашистам а не Київ!
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30.04.2024 00:18 Ответить
А може в Лондоні?
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30.04.2024 00:18 Ответить
За Лондон можешь переживать в последнюю очередь.
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30.04.2024 00:35 Ответить
У кацапів буханок не вистачить до Києва доїхати.
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30.04.2024 00:18 Ответить
Кроме того, любые уступки российским фашистам приведут к прецеденту, который вызовет многочисленные войны с захватом чужой территории. А возможно и к ядерному конфликту.
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30.04.2024 00:16 Ответить
Так і не доходить, що кацап - це натуральний гопник, лише мову піздюлєй розуміє. Кацапа можна лякати скільки завгодно, але поки в рило не прилетить (головне, щоб так смааачно прилетіло), воно не спиниться.
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30.04.2024 00:17 Ответить
Устами Захарової Росія уже висловила своє "щире бажання" На днях ця "собутилочна сестра Мєдвєдєва" ляпнула стосовно пропозиції Заходу обмінять зняття санкцій з Росії на виведення російських військ з України - "Мы Родиной не торгуем!" Виявляється, "мадам" - "УКРАЇНКА"! Цікаво - в якому місці України вона народилася?
ОТ і підтверджується головна ідея "імперськості", яка була описана ще братами Стругацькими у своєму романі "Палаючий острів" Там описується "до болю знайома" ситуація : У скрутні часи від головної держави відділилася частина території і народ там став жить своїм власним життям Але це на давало спокою цій державі - її "ідеєю-фікс" стала думка про "бунтівників , яких треба перемогти, повернуть у склад імперії, покарать показово і змусить працювать на ІМПЕРІЮ" Нічого не нагадує?
Стругацькі були "провидцями" - у багатьох їх творах описуються реальні життєві ситуації - як з тогочасного сьогодення, так і з майбутнього "Палаючий острів" трохи не на 90% описує сьогодення у протистоянні Росії з Україною! А книга написана була півстоліття тому!!!
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30.04.2024 04:37 Ответить
ось тут ти експерт у всьому - обісрався 😁
це Казанцев
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30.04.2024 07:41 Ответить
Синку! Розумні люди кажуть : "Поки не було Інтернет - тільки близькі люди знали, що ти ІДІОТ! Зараз про це ти сам повідомляєш про це усьому світу!"
Казанцев, дійсно, написав книгу "Палаючий острів"(у 1940-му) Однак у Казанцева - зовсім інший сюжет А Стругацькі написали книгу, яка початково називалася "Країна багряних хмар" Однак одне з ******** російських видавництв перевидало цю книгу під назвою "Пылающий остров" Саме під цією назвою я її й читав
Подібне не забороняється Наприклад, книга Артура Кестлера видана українською як "Ніч ополудні" а російською - як "Слепящая тьма"
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30.04.2024 08:33 Ответить
"Страна багрових туч" - про "освоєніє уранових рудніков на вєнєрі"
Який там народ відділився? Дідусь, шо ти верзеш?
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30.04.2024 08:55 Ответить
Я книгу назвав Піди в бібліотеку і спитайся Я цю книгу читав три роки тому - Брав у міській бібліотеці Чернігова (До речі - саме по ній недавно у Росії був знятий фільм Я його не дивився - лише уривок в якійсь з телепередач
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30.04.2024 08:59 Ответить
😁😁😁
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30.04.2024 09:06 Ответить
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30.04.2024 09:18 Ответить
Ну вот, пили и курили - вот поговорили. Вопрос на засыпку, мол, а чьо у вас получился гудственный тандем, насчет поскандалить? Типо, свыня болото знайде?
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30.04.2024 11:40 Ответить
Та може він спутав з "Обітаємий остров"?, - так це дійсно Стругацькі написали))
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02.05.2024 13:27 Ответить
Слімаки керують колись сильними країнами світу..... нажаль це призводить до світових війн. Бо історія даАвно показала що тактика умиротворення нелюдя-агресора не зупиняє агресії.
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30.04.2024 00:20 Ответить
Щойно Росія продемонструє щире бажання вести переговори, США будуть там. Вірю, що українці теж будуть, - Блінкен (жидівський гешефт з рашистом,за рахунок України і сотень тисяч вбитих українців ,та окупованих українських територій)
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30.04.2024 00:21 Ответить
Блінкер ...прапорець тобі у руки ...та їди у голові московської колони ,коли будеш виводити війська оркостану, з української теріторії
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30.04.2024 00:25 Ответить
Оце ж воно приїхало шоб 🤡 підтвердив готовність, припенити спротив , та здати пів України
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30.04.2024 00:27 Ответить
Щойно РФ захопить території України, які контролювала російська імперія (тобто на межі хмельницької області) Росія продемонструє щире бажання вести переговори...
кожен отримає що хоче, РФ Україну, а США щирі переговори, дебіли
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30.04.2024 00:29 Ответить
так вiн, що говорить? росiя слабка та iзольована. треба якось виручати ii.
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30.04.2024 00:35 Ответить
Тільки смерть путлеру та смерть кацапії!
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30.04.2024 00:43 Ответить
Ми за те щоб війна закінчилася,дайте зброї,всякеї і разнеї,і тоді настане мир ☮️
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30.04.2024 00:45 Ответить
Чим і головне ким Україні перемагати?
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30.04.2024 00:45 Ответить
Ех,не задав ти таке питання в'єтнамцям в 1973му. Чи афганцям у 1988му.
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30.04.2024 00:51 Ответить
Нато надасть Україні 270 тис солдат як Китай Вьєтнаму, і 2200 танків з сотнею Петріотів як Срср?
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30.04.2024 00:55 Ответить
Шта? Яка сотня Петріотів?
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30.04.2024 01:52 Ответить
Це він про радників з СРСР...
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30.04.2024 05:51 Ответить
Iм сильно допомагали, СРСР та США.
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30.04.2024 00:58 Ответить
Все на фронт! Война до победного конца в коментариях не выигрывается.
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30.04.2024 00:52 Ответить
А що я там буду робити? З мене вже пiсок сипеться. Не вигодно мене на фронтi годувати.
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30.04.2024 00:56 Ответить
Черговий сеанс заглядання в ачко Путіну. Що має статися, щоб до них дійшло, що це вже давно пройдений етап і пора цю залежність змінювати на нашу користь не балаканиною, а реальними справами?
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30.04.2024 01:31 Ответить
Які переговори ? Окупанти повинні полишити територію України - Криму, Донбасу, Півдня України.
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30.04.2024 02:37 Ответить
Я проти. А де прописано, що бути цапорилii причмиренiй доти , (на декiлька поколiнь) поки не вiдшкодуе по повнiй, згiдно з контрибуцiями, моральнi й матерiальнi збитки , як нашi так i Заходу.
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30.04.2024 06:06 Ответить
Не все одразу, спочатку кацапського ворога треба Перемогти, а потім заставити платити компенсації за заподіяну шкоду.
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30.04.2024 13:56 Ответить
Український нарід ще живе наративами "контрнаступів" і " граніци 1991", "путін в тюрмі , " виплати репарацій"
Але як кажуть розплата за ілюзії одна -:реальність до якої ти не готовий..
Тому для нього шоком буде, підписання зеленським договору по факту лінії теперішнього розмежування.
Завдяки бездарності зеленого шобла від України тепер нічого не залежить і вона підпише всі умови,які виставить Вашингтонський обком.
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30.04.2024 06:48 Ответить
Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там. І я вірю, що українці теж там будуть", - зазначив очільник Держдепу.

тобо перемовини з Пуйлом ведуться і елєхторату повільно починають вкладати це в голову
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30.04.2024 06:54 Ответить
Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
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30.04.2024 11:03 Ответить
Коли зупинити війну вирішує не Блазень, і не Путін . Вирішує Байден ...
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30.04.2024 11:43 Ответить
Блинкен , ты шо дурак , какая искренность от кацапов
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30.04.2024 07:16 Ответить
Що за політична наївність, вовк ніколи не стане вегатеріанцем!
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30.04.2024 07:19 Ответить
Стане..якщо його тримати в клітці і годувати так як вирішить вертухай наглядач за тваринами
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30.04.2024 07:28 Ответить
Розовые пони неизлечимы как и варвары.
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30.04.2024 08:12 Ответить
Вони вам продемонструють "щиру готовність", авжеж.
Вистави русня вміє влаштовувати.
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30.04.2024 08:36 Ответить
Наївність, інфантилізм і боягузтво - це три кита зовнішньої політики США зараз.
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30.04.2024 09:25 Ответить
Якщо відсутні добровольці, щоб захищати країну, то вважайте, що війна програна, бо те чим стане Україна після її завершення буде мало чим нагадувати демократію
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30.04.2024 09:41 Ответить
Ех Толік Толік.....
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30.04.2024 10:17 Ответить
*уйло не зупиниться поки не відхватить стільки скільки зможе.
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30.04.2024 10:26 Ответить
Весь масив документів з приводу фінансових афер Зеленського конгресмени- республіканці передали в команду Трампа.

Трамп їх не запускає і не збирається це робити до тих пір поки Байден не зробить якийсь крок, що може видатись знаковим моментом в відносинах Байден-Зеленський,

після чого Трамп запустить кампанію про те, як Байден віддає гроші американців корупціонерам, які звинувачуються у злочинах в США.

При цьому в цій грі активно приймають участь і члени команди Зеленського.

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30.04.2024 10:54 Ответить
ЗЄ робив, робить і буде робити все, щоб Україна не була в НАТО

Зеленский предложил Путину переговоры.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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30.04.2024 11:02 Ответить
А винуватий Блінкен та Америка?
Вибрали зелене безглузде шапіто, то хто вам винен?
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30.04.2024 11:32 Ответить
Выбрали бывших рыгов вместе с зеленым паяцом -которые до сих пор работают на москву -вся зеленая власть набита предателями и мародерами -как с этой антиукраинской властью выиграть войну ???
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30.04.2024 11:34 Ответить
Я не принадлежу к власти, которая за спиной украинцев что-то втихаря подписывает с рашистами.

Я против переговоров с рашистами

Я не имею отношения к провластной коррупции.
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30.04.2024 11:49 Ответить
Щось Блінкен не того ...
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30.04.2024 12:49 Ответить
 
 