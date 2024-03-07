УКР
"Для ворога "Паладіни" - це солодкий пиріжечок, він дуже ретельно його шукає", - артилеристи 5 ОШБр про роботу на одній з найкращих артустановок НАТО. ВIДЕО

Однією з найкращих артилерійських установок НАТО є M109A6 Paladin. Вона стоїть на озброєнні української армії вже більше року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Українського свідка".

Артилерійський дивізіон 5 ОШБр, який працює на Бахмутському напрямку, використовує у своїй роботі одну з найкращих артилерійських установок НАТО - M109A6 Paladin (США). Вона може вести вогонь на відстань до 30 км. Україна має цю техніку на озброєнні вже більше року.

"Паладини" прості у використанні та обслуговуванні, - розповідає Сергій із позивним "7-40". - Вони оснащені комп’ютерами, тому працюють швидко. Завдяки своїй конструкції вони також дуже стійкі".

Дивіться: "Степове тримається на піхоті та FPV", - оператори дронів 47-ї ОМБр розповіли про свою роботу на авдіївському напрямку. ВIДЕО

Разом із батьками та братом хлопець пережив окупацію Херсона - тепер він має потужну мотивацію воювати - мститися. Його брат також у війську, але працює на іншому напрямку.

"Влучити по ворогу - це, звісно, приємно, - каже "7-40". - Але найприємніше - це почути подяку від піхоти, бо ми їхній захист".

Артилеристи кажуть, що цілі цієї САУ - це, в першу чергу, жива сила, склади і БК (боєкомплекти).

"Для ворога "Паладіни" - це солодкий пиріжечок, він дуже ретельно його шукає, - каже артилерист Едгар із позивним "Блогер". - Але ми знаходимо ворога першим".

Едгар розповідає, що йти у ЗСУ не страшно. "Іноді це навіть весело, - каже він. - Тут у мене є побратими, яких я ніколи ні на кого не проміняю. З багатьма друзями з цивільного життя я спілкуватись перестав. А тут у мене з’явилися нові брати по духу і вірі".

Дивіться: "Друже, пий і повзи за дроном": Аеророзвідники 68 ОЄБр розповіли, як врятували побратимів за допомогою дрона. ВIДЕО

Автор: 

військовослужбовці (4888) артилерія (817) САУ (238) 5 ОШБр (137)
Дякуємо !
Бережи Бог, вас, Сергію, твоїх рідних та побратимів !

Героям Слава !
показати весь коментар
07.03.2024 16:04 Відповісти
Ви там хлопці головне зелену сарану що зараз з якогось дива рвонула на передок до тих гармат на гарматний постріл не підпускайте-бо зараз фотка ,а за годину приліт від кацапів. Не спроста вони так дружно поїхали на фронт -будуть цапи зелені все винюхувати та зливати кацапам-оман підганяє.
показати весь коментар
07.03.2024 16:08 Відповісти
Зелене хріпате опудало вже хаймерс ******** зараз і це здадуть.
показати весь коментар
07.03.2024 16:13 Відповісти
Наразі в Італії на збереженні 300 шт. Може Зе хоч клянчити зможе добре?
показати весь коментар
07.03.2024 16:38 Відповісти
 
 