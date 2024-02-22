"Друже, пий і повзи за дроном": Аеророзвідники 68 ОЄБр розповіли, як врятували побратимів за допомогою дрона. ВIДЕО

Воїни-аеророзвідники роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68 ОЄБр врятували двох українських бійців на Куп’янському напрямку. За допомогою дрона та записки вони вказали шлях, звідки поранених змогли евакуювати піхотинці.

Про це йдеться в матеріалі "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.

В інтернеті ця історія отримала назву "Друже, пий і повзи за дроном".

Врятовані бійці - Сергій із позивним Мент та Віктор із позивним Тюня. Це два різні випадки, але їх об’єднує команда аеророзвідників та стійкість поранених, які попри все чекали на евакуацію.

Сергій розповів, як він опинився у "пастці".

"Я був старшим групи. Ми провели на позиціях ніч. Не спали, змерзли, тому зранку я попросив, аби нас поміняли. Але довелося прийняти бій. Нашу техніку підбили. Я не міг ходити, хлопці почали мене евакуювати. Над нами завис дрон, я сказав хлопцям, аби вони рятувались. Вони побігли і я лишився у полі один", - зазначив він.

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Аеророзвідники розказали, як вони рятували побратима: "Ми запропонували командуванню план дій — принести дроном записку та гарячий чай. У записці написали: "Друже, пий і повзи за дроном". Сергій не рухався, але ми побачили, що він кліпає очима". Врятований згадує, що зміг перевернутись на живіт та повзти туди, куди вказував дрон. Згодом його зустріли наші бійці та почали евакуацію. Сергія тягли з позиції на позицію близько трьох кілометрів.

Віктора евакуювали вночі, бо так безпечніше.

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"Трьохсотих" було багато, винести їх було неможливо. Кількох бійців вдалося вивезти бронетранспортером. Мою машину росіяни підбили. Метал був червоним від температури і я біля нього грівся", - розповів "Тюня".

За Віктором дрон прилетів на четверту добу. На відміну від Сергія, Віктор рухатися уже не міг. Побратими тягли його до позицій близько ста метрів.

"Для нас не важливо, чи це прикордонник, чи боєць ССО, чи хтось із нашої бригади, - зазначив військовий із позивним Луг. - Це в будь-якому разі свій. Хочу передати хлопцям, які лежали в полі: вибачте, що так довго".

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