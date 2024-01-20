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Новини Відео Війна
16 043 22

Наші воїни евакуювали пораненого бійця на мінімальній відстані від ворога: "Друже Тюня, підніми руку, якщо можеш повзти за дроном". ВIДЕО

Воїни Сил оборони України прямо під носом у російських окупантів врятували свого пораненого побратима. Військові використали дрон, щоб допомогти евакуюватися героєві, що лежав біля підбитої ворогом техніки.

Операцію провели аеророзвідники роти ударних БПЛА "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Відео військові показали на своїй сторінці у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Аеророзвідники скинули за допомогою безпілотника пораненому бійцю гарячий чай, записку, а також запальничку з ліхтариком, щоб він зміг прочитати послання. У записці було сказано: "Друже Тюня, підніми руку, якщо можеш повзти за дроном".

"Попри високий ризик потрапити під обстріл, побратимам вдалося евакуювати пораненого на мінімальній відстані від ворога", – сказано у повідомленні.

Дивіться: Військові ГУР атакували дроном дороговартісний ЗРК окупантів, - росіяни спробували збити український дрон ракетою, але промазали. ВIДЕО

Автор: 

евакуація (2312) дрони (4695) 68 окрема єгерська бригада (80)


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Топ коментарі
+54
Все-таки мова має значення у самі найвідповідальніші моменти. Велика подяка за порятунок нашого бійця.
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20.01.2024 15:42
+47
Хлопці , від вашої відваги і неоцінимої допомоги нашому пораненому
дух захоплює і сльози навертаються на очі 🥲
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.01.2024 15:44
+45
Слава ЗСУ!
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20.01.2024 15:37
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Слава ЗСУ!
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20.01.2024 15:37 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.01.2024 15:38 Відповісти
Все-таки мова має значення у самі найвідповідальніші моменти. Велика подяка за порятунок нашого бійця.
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20.01.2024 15:42 Відповісти
...мова стопудово має значення, інакше кацапи та місцеві дебіли не кричали нам з "усих утЮгів" десятки-сотні років: "какая разніца какой ізик, лішь би хАроший асфальт і кАлбаса потолщє"
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20.01.2024 16:11 Відповісти
Сусід дістав осколок біля серця, а медик поранення ноги. Хлопці витягли, врятували ,зберегли життя. Дякую, ЗСУ, що ви є,що тримайтесь і боритеся .Україна понад усе
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20.01.2024 16:30 Відповісти
Хлопці , від вашої відваги і неоцінимої допомоги нашому пораненому
дух захоплює і сльози навертаються на очі 🥲
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.01.2024 15:44 Відповісти
Тобто дрони не тільки вбивають орків, а й рятують наших. Тому не втомлюємося донатити на цих пташок щодня.
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20.01.2024 15:48 Відповісти
Респект нашим!
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20.01.2024 15:52 Відповісти
Просто порадійте за врятованого..необов'язково ролик дивитись.
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20.01.2024 16:06 Відповісти
я читаю, дивлюся та дякую пацанам за все.
питання до того хто монтував...
нахрена??????
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20.01.2024 16:11 Відповісти
одни думают как воевать и спасать страну и друг-друга...а другие думают как остаться при власти и стырить еще больше
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20.01.2024 16:50 Відповісти
Слава тобі Господи!
Дякую вам воїни!
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20.01.2024 16:18 Відповісти
Здоров'я тобі і твоїм товаришам, Тюню!
Нехай вас Бог береже!
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20.01.2024 16:20 Відповісти
А де оті дрони , великі такі, з ношами для евакуаціїї?
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20.01.2024 16:23 Відповісти
під асфальтом,....... ще перфоратором видовбує влада
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20.01.2024 16:52 Відповісти
ойолександролександр
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20.01.2024 16:56 Відповісти
Один теж обіцяв спасти воїна...але той не дочекався і помер
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20.01.2024 16:56 Відповісти
Сто год тобі життя, славетний воїн . Мати Божа, допомогай нашим хлопцям, захищай . Смерть російським загарбникам та окупантам.
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20.01.2024 17:54 Відповісти
ЩО ВІН ТАМ ОДИН РОБИВ !?
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20.01.2024 23:19 Відповісти
тю, ховався, бо поранений. там наче бойові дії. шо за дурне питання.
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21.01.2024 10:12 Відповісти
а по чому видно що свій, що там, куди показує комент?
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21.01.2024 10:10 Відповісти
 
 