Наші воїни евакуювали пораненого бійця на мінімальній відстані від ворога: "Друже Тюня, підніми руку, якщо можеш повзти за дроном". ВIДЕО

Воїни Сил оборони України прямо під носом у російських окупантів врятували свого пораненого побратима. Військові використали дрон, щоб допомогти евакуюватися героєві, що лежав біля підбитої ворогом техніки.

Операцію провели аеророзвідники роти ударних БПЛА "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Відео військові показали на своїй сторінці у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Аеророзвідники скинули за допомогою безпілотника пораненому бійцю гарячий чай, записку, а також запальничку з ліхтариком, щоб він зміг прочитати послання. У записці було сказано: "Друже Тюня, підніми руку, якщо можеш повзти за дроном".

"Попри високий ризик потрапити під обстріл, побратимам вдалося евакуювати пораненого на мінімальній відстані від ворога", – сказано у повідомленні.

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