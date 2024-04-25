3-4 снаряди б’ють одночасно: Воїни, які працюють на шведській САУ "Archer", розповіли як знищують "жирні" цілі. ВIДЕО
На озброєнні ЗСУ всього 8 САУ "Archer". Швеція передала їх Україні восени минулого року.
Про це йдеться у відео "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.
"Archer" величезна за розміром. Тільки колеса можуть бути завбільшки з людський зріст. Барабан установки включає 21 снаряд, який машина випускає за 3 хвилини. Дальність стрільби - до 60 кілометрів, призначення "Archer" - контрбатарейна боротьба, знищення "жирних" цілей, як-от ворожі артилерійські установки.
Воїни, які вчилися керувати цією установкою протягом кількох місяців у Швеції, розповіли про її особливості.
Командир із позивним Ганс сказав: "Archer" на клас вищий за інші західні зразки, а також за вітчизняну САУ "Богдана". Ця установка повністю автоматизована. Робота екіпажу полягає у тому, щоб її зарядити, але й заряд у неї автоматизований: снаряди подає лапа, а наша задача — контролювати ці процеси. Під час роботи ми увесь час знаходимось у машині, ціль вказуємо на ходу".
Ще одна особливість цієї САУ у тому, що вона може вражати одну ціль кількома снарядами, які рухаються різною траєкторією. "Ми заряджаємо 3-4 снаряди і вони дістаються цілі одночасно, - розповідає командир. - А ще - ми можемо запрограмувати машину так, щоб вона вражала кілька різних цілей послідовно: натиснули на кнопку, а гармата сама відпрацьовує по одній цілі та наводиться на іншу".
Оператор озброєння Ворон зазначив, що перевагою "Арчерів" є їхня мобільність: "Швидко відпрацював - швидко пішов. Причепні САУ - це теж добре, але вони стаціонарні. А мобільність - це життя".
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Щиро дякуємо, теж, і Західним Партнерам за допомогу!
Слава Україні!
Це ви трохи загнули, звісно, але їх дійсно дуже мало. Буквально по 1 шт. на 100 км
1 155-мм артилерійська система Archer: https://i.postimg.cc/c1566BWV/2011-archer-dam-08-03-24.jpg (1, пошкоджена)
Лише одне питання: "Причепні САУ" -- це як? (цитата з тексту)
Військовий це теж ремесло.