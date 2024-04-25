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3-4 снаряди б’ють одночасно: Воїни, які працюють на шведській САУ "Archer", розповіли як знищують "жирні" цілі. ВIДЕО

На озброєнні ЗСУ всього 8 САУ "Archer". Швеція передала їх Україні восени минулого року.

Про це йдеться у відео "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.

"Archer" величезна за розміром. Тільки колеса можуть бути завбільшки з людський зріст. Барабан установки включає 21 снаряд, який машина випускає за 3 хвилини. Дальність стрільби - до 60 кілометрів, призначення "Archer" - контрбатарейна боротьба, знищення "жирних" цілей, як-от ворожі артилерійські установки. 

Воїни, які вчилися керувати цією установкою протягом кількох місяців у Швеції, розповіли про її особливості.

Дивіться також: Воїни ЗСУ знищили ворожу САУ "Мста-С" та склад з боєприпасами. ВIДЕО

Командир із позивним Ганс сказав: "Archer" на клас вищий за інші західні зразки, а також за вітчизняну САУ "Богдана". Ця установка повністю автоматизована. Робота екіпажу полягає у тому, щоб її зарядити, але й заряд у неї автоматизований: снаряди подає лапа, а наша задача — контролювати ці процеси. Під час роботи ми увесь час знаходимось у машині, ціль вказуємо на ходу".

Ще одна особливість цієї САУ у тому, що вона може вражати одну ціль кількома снарядами, які рухаються різною траєкторією. "Ми заряджаємо 3-4 снаряди і вони дістаються цілі одночасно, - розповідає командир. - А ще - ми можемо запрограмувати машину так, щоб вона вражала кілька різних цілей послідовно: натиснули на кнопку, а гармата сама відпрацьовує по одній цілі та наводиться на іншу".

Оператор озброєння Ворон зазначив, що перевагою "Арчерів" є їхня мобільність: "Швидко відпрацював - швидко пішов. Причепні САУ - це теж добре, але вони стаціонарні. А мобільність - це життя".

Дивіться: САУ 2С5 "Гіацинт-С" знищили українські воїни на південному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

військовослужбовці (4743) САУ (222)


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Топ коментарі
+18
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Щиро дякуємо, теж, і Західним Партнерам за допомогу!
Слава Україні!
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25.04.2024 10:40
+17
Шведам також слава. С незапамятных времен признавали и уважали суверенитет Украины.
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25.04.2024 10:57
+14
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼❤️
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25.04.2024 10:48
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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Щиро дякуємо, теж, і Західним Партнерам за допомогу!
Слава Україні!
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25.04.2024 10:40 Відповісти
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼❤️
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25.04.2024 10:48 Відповісти
Шведам також слава. С незапамятных времен признавали и уважали суверенитет Украины.
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25.04.2024 10:57 Відповісти
І не тільки кілька місяців тусувались в Україні поки дійшли до Полтави,шведи по селах багато лишили свого *коріння*.
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25.04.2024 15:09 Відповісти
такого в московії нема і ніколи не буде, працюйте браття і сестри , Слава Україні
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25.04.2024 10:55 Відповісти
Офигенная вещь мужики расказывали. Особенно если нужно быстро отразить внезапную вражескую атаку такая машина в одиночку может перекрыть огневым валом несколько километров дороги даже если враг наступает под прикрытием тумана и беспилотниками невозможно корректировать огонь обычной артиллерии. Потому как Арчер стреляет по заранее разведанным координатам. А если еще касетными снарядами зарядить то может за пару минут всю вражескую колону в пыль. Единственное что их у нас очень мало всего пару штук на тысячи километров фронта. Да еще рашисты показывали что один Арчер вроде бы подбили Ланцетом
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25.04.2024 11:17 Відповісти
"на тысячи километров фронта"
Це ви трохи загнули, звісно, але їх дійсно дуже мало. Буквально по 1 шт. на 100 км
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25.04.2024 11:23 Відповісти
Згідно з даними сайту "Орікс" один "Арчер" було пошкоджено.
1 155-мм артилерійська система Archer: https://i.postimg.cc/c1566BWV/2011-archer-dam-08-03-24.jpg (1, пошкоджена)

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25.04.2024 13:58 Відповісти
Щира подяка шведам! Фактично це чи не єдина нація, яка століттями підтримувала Україну і особливо підчас визвольних воєн.
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25.04.2024 11:44 Відповісти
Это нам он - Archer, а для кацапья - Drocher! 👌
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25.04.2024 12:39 Відповісти
👍

Лише одне питання: "Причепні САУ" -- це як? (цитата з тексту)
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25.04.2024 12:51 Відповісти
Як як - Краб без гусянки
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25.04.2024 14:18 Відповісти
Гарна робота.
Військовий це теж ремесло.
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25.04.2024 14:17 Відповісти
 
 