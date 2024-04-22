САУ 2С5 "Гіацинт-С" знищили українські воїни на південному напрямку. ВIДЕО
Оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на південному напрямку виявили 152-мм корпусну самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С" противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, координати ворожої цілі було оперативно передано ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. Гармата противника встигла зробити лише кілька пострілів. Після її було вщент знищено вогнем HIMARS.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар23.04.2024 05:20 Відповісти Мені подобається 0
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