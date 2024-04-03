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Аеророзвідники підрозділу "Shadow" знищили 12 ворожих САУ. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Shadow" дронами-камікадзе знищили 12 російських самохідних артилерійських установок 152 та 122 мм калібру. До слова, нова САУ Мста-С коштує до 5 мільйонів доларів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Росіянка скаржиться на життя: "Мы тут в Белгороде умираем, а в Москве никто не чешется". ВIДЕО

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знищення (7221) САУ (222)


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Зачем кацапам артиллерия? Всё равно роZZию ждет капитуляция и развал!
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03.04.2024 16:30 Відповісти
Пральна! А снаряди нехай використовують замість кеглів для боулінгу. Бажано - у себе на болотах.
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03.04.2024 16:35 Відповісти
Гарна ідея. В темряві тількі можна зрозуміти що попал в кеглю
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03.04.2024 18:14 Відповісти
Люба-дорага сматреть...Здохни,расцея...
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03.04.2024 16:55 Відповісти
Всем экипажам кацапских САУ, которые до последнего не покидали боевой пост - крепкого здоровья, долгих лет жизни и вечного подлёта...
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03.04.2024 16:55 Відповісти
Правильно буде "довгих літ загробного життя"
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03.04.2024 18:35 Відповісти
Дроноводам "Shadow" и дальше удачи! RUSORIZ как всегда - красавчег))))
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04.04.2024 13:32 Відповісти
 
 