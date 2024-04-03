Аеророзвідники підрозділу "Shadow" знищили 12 ворожих САУ. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Shadow" дронами-камікадзе знищили 12 російських самохідних артилерійських установок 152 та 122 мм калібру. До слова, нова САУ Мста-С коштує до 5 мільйонів доларів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Росіянка скаржиться на життя: "Мы тут в Белгороде умираем, а в Москве никто не чешется". ВIДЕО