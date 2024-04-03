Аеророзвідники підрозділу "Shadow" знищили 12 ворожих САУ. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "Shadow" дронами-камікадзе знищили 12 російських самохідних артилерійських установок 152 та 122 мм калібру. До слова, нова САУ Мста-С коштує до 5 мільйонів доларів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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