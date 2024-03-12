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Воїни ЗСУ знищили ворожу САУ "Мста-С" та склад з боєприпасами. ВIДЕО

Бійці роти ударних БпЛА "Харон" 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" окупантів та склад з боєприпасами.

Відповідне відео опублікував заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

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14 окрема механізована бригада (100) САУ (229) склад БК (63)


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Це вам сукі за наш екіпаж хаймерса!!! Слава ЗСУ !!!
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12.03.2024 19:06 Відповісти
А я думал только мы производим HIMARS, а его оказываются и украинцы делают.
Слава Украине!
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12.03.2024 19:42 Відповісти
хрюзге, ви робите тільки лайно. навіть перекладач у тебе дебілльний, бо не зміг правильно перекласти написане або взагалі не переклав.
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12.03.2024 20:18 Відповісти
Чтож вы нашим лайном пользуетесь, пользовались бы своим
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13.03.2024 06:17 Відповісти
Мабуть, на 20 березня, прутіну привітання від України, готували…Вийшло, троньки раніше, але з вогником!
Слава Україні!
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12.03.2024 19:08 Відповісти
на 20 має бути величезна атака дронів на все на кацапії куди можуть дістати і на виборчі дільниці теж
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12.03.2024 20:19 Відповісти
Знову добрі *слідопити*.
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12.03.2024 19:40 Відповісти
Найбільше мені подобався як грохнув цей склад.Феєричне видовище
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13.03.2024 01:20 Відповісти
 
 