Воїни ЗСУ знищили ворожу САУ "Мста-С" та склад з боєприпасами. ВIДЕО
Бійці роти ударних БпЛА "Харон" 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" окупантів та склад з боєприпасами.
Відповідне відео опублікував заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.
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