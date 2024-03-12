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Росіянин перед смертю намагається з автомата збити український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка атакували позиції окупантів, а згодом дроном-камікадзе ліквідували росіянина, який вижив після удару.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант корчиться та кричить від болю на Мар’їнському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

ліквідація (4046) 59 окрема мотопіхотна бригада (130)


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Топ коментарі
+43
Ні. Наші вмерають НЕ так само!!!

Наші Герої захищають свою землю. Свою Державу. Свої сімьі.
Захищають Европу та вісь вільний світ.

А рашистськи орки вмерають як собаки на чужій землі,
як раби за свого ху&ла.

Відчуваешь різницю, Вова ?
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12.03.2024 18:14
+21
люди дивляться та скидаються на закупівлю дронів, а це добре!
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12.03.2024 18:15
+17
Не&уй шастать!
Слава ЗСУ!
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12.03.2024 18:08
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Розмова була короткою.
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12.03.2024 18:05 Відповісти
О, ПРІВЄТ!!!!
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12.03.2024 18:14 Відповісти
Ні. Наші вмерають НЕ так само!!!

Наші Герої захищають свою землю. Свою Державу. Свої сімьі.
Захищають Европу та вісь вільний світ.

А рашистськи орки вмерають як собаки на чужій землі,
як раби за свого ху&ла.

Відчуваешь різницю, Вова ?
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12.03.2024 18:14 Відповісти
он з Італії - відать гладіаторскіє бої в Колізеї знову відновили
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12.03.2024 18:48 Відповісти
люди дивляться та скидаються на закупівлю дронів, а це добре!
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12.03.2024 18:15 Відповісти
я вже не раз читаю що хтось призиває нас до гуманності
і вставляє слова
наші так само....
наші!!!!
захищають нас
на своїй землі
тож це дуже невдале порівняння.
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12.03.2024 18:18 Відповісти
Че ты ноешь репоед
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12.03.2024 18:19 Відповісти
Неможна рівняти даже смерть наших Героїв із цими купленими тварюками , що прийшли вбивати та грабувати. Раніш я не міг дивися на тремтячих кінцівками тварюк , зараз дивлюсь як на мишей у мишеловці.
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12.03.2024 18:39 Відповісти
ще і як треба 👍👍👍
це надихає на перомогу
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12.03.2024 19:15 Відповісти
Не&уй шастать!
Слава ЗСУ!
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12.03.2024 18:08 Відповісти
"Привет, кАбзон...."
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12.03.2024 18:09 Відповісти
думал сигарет привезли???
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12.03.2024 18:12 Відповісти
Свіженька регістрація свинособаки...
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12.03.2024 18:19 Відповісти
ти тута????
і я тута!!!!!
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12.03.2024 18:19 Відповісти
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12.03.2024 18:21 Відповісти
Він намагався образити дрона, дрон образився.
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12.03.2024 18:25 Відповісти
Кари, московітам хуіла, страшної кари
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12.03.2024 19:20 Відповісти
Песню явно юморист подобрал. В ней есть слова: "Привет, а жить ты будешь долго..."
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12.03.2024 19:28 Відповісти
Сто лет... Привет
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12.03.2024 22:09 Відповісти
головне в цій новині - перед смертю.
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12.03.2024 20:40 Відповісти
......нє панімаю , пачєму мальчік біл ф труSіках..... тєма раZкрита нє полностью .... ..СЛАВА ЗСУ !! ...
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12.03.2024 21:42 Відповісти
Чудово
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13.03.2024 01:23 Відповісти
 
 