Росіянин перед смертю намагається з автомата збити український дрон-камікадзе. ВIДЕО
Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка атакували позиції окупантів, а згодом дроном-камікадзе ліквідували росіянина, який вижив після удару.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+43 Al Kap
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+21 Mikev V
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+17 Al Kap
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Наші Герої захищають свою землю. Свою Державу. Свої сімьі.
Захищають Европу та вісь вільний світ.
А рашистськи орки вмерають як собаки на чужій землі,
як раби за свого ху&ла.
Відчуваешь різницю, Вова ?
і вставляє слова
наші так само....
наші!!!!
захищають нас
на своїй землі
тож це дуже невдале порівняння.
це надихає на перомогу
Слава ЗСУ!
і я тута!!!!!