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Россиянин перед смертью пытается с автомата сбить украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка атаковали позиции оккупантов, а впоследствии дроном-камикадзе ликвидировали выжившего после удара россиянина.

Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ликвидация (3663) 59 отдельная мотопехотная бригада (127)


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Топ комментарии
+43
Ні. Наші вмерають НЕ так само!!!

Наші Герої захищають свою землю. Свою Державу. Свої сімьі.
Захищають Европу та вісь вільний світ.

А рашистськи орки вмерають як собаки на чужій землі,
як раби за свого ху&ла.

Відчуваешь різницю, Вова ?
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12.03.2024 18:14
+21
люди дивляться та скидаються на закупівлю дронів, а це добре!
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12.03.2024 18:15
+17
Не&уй шастать!
Слава ЗСУ!
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12.03.2024 18:08
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Правила форума Совет форумчан
Розмова була короткою.
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12.03.2024 18:05 Ответить
О, ПРІВЄТ!!!!
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12.03.2024 18:14 Ответить
Ні. Наші вмерають НЕ так само!!!

Наші Герої захищають свою землю. Свою Державу. Свої сімьі.
Захищають Европу та вісь вільний світ.

А рашистськи орки вмерають як собаки на чужій землі,
як раби за свого ху&ла.

Відчуваешь різницю, Вова ?
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12.03.2024 18:14 Ответить
он з Італії - відать гладіаторскіє бої в Колізеї знову відновили
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12.03.2024 18:48 Ответить
люди дивляться та скидаються на закупівлю дронів, а це добре!
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12.03.2024 18:15 Ответить
я вже не раз читаю що хтось призиває нас до гуманності
і вставляє слова
наші так само....
наші!!!!
захищають нас
на своїй землі
тож це дуже невдале порівняння.
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12.03.2024 18:18 Ответить
Че ты ноешь репоед
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12.03.2024 18:19 Ответить
Неможна рівняти даже смерть наших Героїв із цими купленими тварюками , що прийшли вбивати та грабувати. Раніш я не міг дивися на тремтячих кінцівками тварюк , зараз дивлюсь як на мишей у мишеловці.
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12.03.2024 18:39 Ответить
ще і як треба 👍👍👍
це надихає на перомогу
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12.03.2024 19:15 Ответить
Не&уй шастать!
Слава ЗСУ!
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12.03.2024 18:08 Ответить
"Привет, кАбзон...."
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12.03.2024 18:09 Ответить
думал сигарет привезли???
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12.03.2024 18:12 Ответить
Свіженька регістрація свинособаки...
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12.03.2024 18:19 Ответить
ти тута????
і я тута!!!!!
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12.03.2024 18:19 Ответить
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12.03.2024 18:21 Ответить
Він намагався образити дрона, дрон образився.
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12.03.2024 18:25 Ответить
Кари, московітам хуіла, страшної кари
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12.03.2024 19:20 Ответить
Песню явно юморист подобрал. В ней есть слова: "Привет, а жить ты будешь долго..."
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12.03.2024 19:28 Ответить
Сто лет... Привет
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12.03.2024 22:09 Ответить
головне в цій новині - перед смертю.
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12.03.2024 20:40 Ответить
......нє панімаю , пачєму мальчік біл ф труSіках..... тєма раZкрита нє полностью .... ..СЛАВА ЗСУ !! ...
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12.03.2024 21:42 Ответить
Чудово
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13.03.2024 01:23 Ответить
 
 