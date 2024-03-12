Россиянин перед смертью пытается с автомата сбить украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО
Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка атаковали позиции оккупантов, а впоследствии дроном-камикадзе ликвидировали выжившего после удара россиянина.
Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал СтратКом ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Наші Герої захищають свою землю. Свою Державу. Свої сімьі.
Захищають Европу та вісь вільний світ.
А рашистськи орки вмерають як собаки на чужій землі,
як раби за свого ху&ла.
Відчуваешь різницю, Вова ?
і вставляє слова
наші так само....
наші!!!!
захищають нас
на своїй землі
тож це дуже невдале порівняння.
це надихає на перомогу
Слава ЗСУ!
і я тута!!!!!