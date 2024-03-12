Воины ВСУ уничтожили вражескую САУ "Мста-С" и склад с боеприпасами. ВИДЕО
Бойцы роты ударных БПЛА "Харон" 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" оккупантов и склад с боеприпасами.
Соответствующее видео опубликовал заместитель комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.
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