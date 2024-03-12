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Новости Видео Война
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Воины ВСУ уничтожили вражескую САУ "Мста-С" и склад с боеприпасами. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БПЛА "Харон" 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" оккупантов и склад с боеприпасами.

Соответствующее видео опубликовал заместитель комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин, информирует Цензор.НЕТ.

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14 отдельная механизированная бригада (102) САУ (214) склад БК (59)


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Це вам сукі за наш екіпаж хаймерса!!! Слава ЗСУ !!!
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12.03.2024 19:06 Ответить
А я думал только мы производим HIMARS, а его оказываются и украинцы делают.
Слава Украине!
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12.03.2024 19:42 Ответить
хрюзге, ви робите тільки лайно. навіть перекладач у тебе дебілльний, бо не зміг правильно перекласти написане або взагалі не переклав.
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12.03.2024 20:18 Ответить
Чтож вы нашим лайном пользуетесь, пользовались бы своим
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13.03.2024 06:17 Ответить
Мабуть, на 20 березня, прутіну привітання від України, готували…Вийшло, троньки раніше, але з вогником!
Слава Україні!
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12.03.2024 19:08 Ответить
на 20 має бути величезна атака дронів на все на кацапії куди можуть дістати і на виборчі дільниці теж
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12.03.2024 20:19 Ответить
Знову добрі *слідопити*.
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12.03.2024 19:40 Ответить
Найбільше мені подобався як грохнув цей склад.Феєричне видовище
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13.03.2024 01:20 Ответить
 
 