Оккупант застрелился из автомата в окопе. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снято, как оккупант застрелился из автомата в окопе

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанта сняла камера беспилотника.

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