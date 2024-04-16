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Оккупант застрелился из автомата в окопе. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снято, как оккупант застрелился из автомата в окопе

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанта сняла камера беспилотника.

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армия РФ (19197) самоубийство (999)


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Топ комментарии
+22
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16.04.2024 19:56
+21
І хто казав, шо нєт карошіх рюзкіх? Ґут!
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16.04.2024 19:53
+17
Спеціально додивилася до кінця. Просто нічого не ворухнулося в душі. Навіть тварин буває більше жаль.
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16.04.2024 20:06
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І хто казав, шо нєт карошіх рюзкіх? Ґут!
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16.04.2024 19:53 Ответить
а з рота як гарно.....
ну ***, майже як фонтан пороха у Вінниці...
красота.....
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16.04.2024 21:45 Ответить
Проти царя не готові піднятися,лише готові принести себе в жертву.
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16.04.2024 19:54 Ответить
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16.04.2024 19:56 Ответить
А кацапи себе ще християнами ще називають.
Самогубство - це якось не скрепно...
Але я не засуджую - хай цілими батальйонами стріляються)
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16.04.2024 19:57 Ответить
Я не зрозумів дві речі:
- Що він діставав дрючком з брустверу?
- Що там у кінці сюжету так пилило і диміло?
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16.04.2024 20:02 Ответить
По ходу пляшка води, ще й етикетка відпала в процесі.
Напевно закінчились всі запаси води, харчів і орк зрозумів що "сваіх нє брасаєм" і вирішив застрелитись, а в кінці відео схоже на вибух гранати але то не точно.
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16.04.2024 20:08 Ответить
То пляшка з водою.
Можливо наші коптером занесли, бо на пляшці папірець - "здавайся".
Він мабуть вирішив по свому...
А у кінці мабуть була граната з коптера, трохи з запізненням...
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16.04.2024 20:10 Ответить
У них это уже как ритуал! Впрочем, мы только "за"!
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16.04.2024 20:14 Ответить
Засмутився,що не дали ордер на квартиру?
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16.04.2024 19:57 Ответить
кацапы - единственная из мира животных худоба сама приносящая себя в жертву опьянённому кровью своих холопов чабану, повелителю чемодана, бессмысленно и беспощадно.. и готовы повторять
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16.04.2024 20:02 Ответить
Русняві окупанти, це не серьозний підхід. Перед тим як стрілятися, треба ще кількох братюнь закобзонити
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16.04.2024 20:04 Ответить
За таке "каліну" родичам не дадуть.
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16.04.2024 20:06 Ответить
за пацанофф!
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16.04.2024 20:06 Ответить
Спеціально додивилася до кінця. Просто нічого не ворухнулося в душі. Навіть тварин буває більше жаль.
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16.04.2024 20:06 Ответить
Духовниє скрєпи
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16.04.2024 20:07 Ответить
Для чого кацапи живуть?
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16.04.2024 20:11 Ответить
Це лише Ейнштейн знав...
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16.04.2024 20:16 Ответить
І то лише в теорії ))
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16.04.2024 20:40 Ответить
Щоб в оточуючих їх країнах, гадити і убивати там ЛЮДЕЙ!!!
Це уся їх хронологія, з 1990-х років!!
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16.04.2024 20:26 Ответить
Дешевше було б в рідних єпєнях таке зробити.
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16.04.2024 20:11 Ответить
Ні в якому разі! Там ніяких виплат гарантовано не буде.
Тут,якщо втрапить під кулю заграду,теж не буде бо дезертир!)
Єдина надія виводку щось отримати - самогубство.
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16.04.2024 20:58 Ответить
Тю..на очах у дрона??)) Тут хіба що премія Дарвіна світить))
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16.04.2024 22:19 Ответить
Це з перспективи нормальних людей.

А з російської перспективи - гєрой балади о малєньком чєлавєкє.

В іх ущербній свідомості героїзм - це саме здохнути на війні. Яким чином - не має значення.
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16.04.2024 23:49 Ответить
Та да..там премію колективній раїсі треба давати..
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17.04.2024 01:27 Ответить
Курва, вийшов би на територію параші, і там би захерячився. Таке враження складається, що його друзьяки відпітушарили, і ранимая душа орка не винесла такої радості та ейфорії. Зате родичі скажуть, якщо звісно трупа наші тваринки по лісах і посадках не рознесуть, здох ванька на Святій Землі Київської Русі.
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16.04.2024 20:15 Ответить
Сношаніє з друзяками - це звичайна річ в кацапів, а підставляння задів чеченам та дагам - обов'язок беззаперечний і традиційний - нічого екстраординарного в тому вони не бачать і через це не вкорочують собі віку - буденні це речі для них.

А стріляються вони, бо знають, що евакуації не буде, а за невиконання "бойової задачі" - чечени чи командири йому дупцю все рівно розірвуть на британський флаг.
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16.04.2024 22:23 Ответить
Типовий орк з московії…..Сруськай міф…
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16.04.2024 20:24 Ответить
это тот на которого командир пописал ?
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16.04.2024 20:54 Ответить
Не "попісал", а надав першу медичну допомогу
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16.04.2024 21:09 Ответить
Головне що тепер родина орка не отримає Жигулів… Бо це ж самостріл або самогубство, за це грошей не положено і у білих Жигулів автоматично не перетворюєшся.
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16.04.2024 20:54 Ответить
Такі відео вже стають масовими))В принципі,мені відео про самогубства в крємлє й непротрібні,а достатньо новин)))
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16.04.2024 20:56 Ответить
У мене питання: що воно на нашій землі забуло!!??
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16.04.2024 20:57 Ответить
угноїти її. Ото й усе життєве призначення було...
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16.04.2024 21:58 Ответить
Пораскинул мозгами и решил застрелиться. Нет, не так, решил застрелиться и раскинул мозгами...
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16.04.2024 21:01 Ответить
якось професійно, а виливається пропаганда соловйова. Чітко видно вихідний отвір. орки, будьте такими ж майстрами у військовій справі як цей зразок.
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16.04.2024 21:13 Ответить
Вихада нєт!... (Сплин)
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16.04.2024 21:54 Ответить
А нахуа було блюрити?.. Тут - усі дорослі, психічно здорові та стабільні люди.
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16.04.2024 21:57 Ответить
я зашел посмотреть как черепуха разлетается и из горлянки кровища хлыщет, а тут такой облом.
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17.04.2024 00:24 Ответить
Уже как то и неудобно спрашивать, почему ***** не дома, в Пердищеве? Почему надо приезжать за этим в Украину?
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17.04.2024 00:37 Ответить
 
 