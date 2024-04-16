Окупант застрелився з автомата в окопі. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано, як окупант застрелився із автомата в окопі
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта зафільмувала камера безпілотника.
Топ коментарі
+22 Алекс Скела
показати весь коментар16.04.2024 19:56
+21 olko11 olko
показати весь коментар16.04.2024 19:53
+17 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар16.04.2024 20:06
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ну ***, майже як фонтан пороха у Вінниці...
красота.....
Самогубство - це якось не скрепно...
Але я не засуджую - хай цілими батальйонами стріляються)
- Що він діставав дрючком з брустверу?
- Що там у кінці сюжету так пилило і диміло?
Напевно закінчились всі запаси води, харчів і орк зрозумів що "сваіх нє брасаєм" і вирішив застрелитись, а в кінці відео схоже на вибух гранати але то не точно.
Можливо наші коптером занесли, бо на пляшці папірець - "здавайся".
Він мабуть вирішив по свому...
А у кінці мабуть була граната з коптера, трохи з запізненням...
Це уся їх хронологія, з 1990-х років!!
Тут,якщо втрапить під кулю заграду,теж не буде бо дезертир!)
Єдина надія виводку щось отримати - самогубство.
А з російської перспективи - гєрой балади о малєньком чєлавєкє.
В іх ущербній свідомості героїзм - це саме здохнути на війні. Яким чином - не має значення.
А стріляються вони, бо знають, що евакуації не буде, а за невиконання "бойової задачі" - чечени чи командири йому дупцю все рівно розірвуть на британський флаг.