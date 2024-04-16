Окупант застрелився з автомата в окопі. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано, як окупант застрелився із автомата в окопі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта зафільмувала камера безпілотника.

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